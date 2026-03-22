Nữ ca sĩ nổi tiếng hải ngoại nói lí do về Việt Nam nhiều

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, ca sĩ hải ngoại Mai Thiên Vân đã chia sẻ lý do về nước khá nhiều trong thời gian gần đây.



Cô nói: "Bây giờ cuộc sống của tôi cũng ổn định nên tôi muốn về Việt Nam nhiều hơn để thăm gia đình, quây quần bên các anh chị của mình. Tôi có nhiều thời gian hơn trước để về thăm quê.

Mỗi lần tôi về Việt Nam vui lắm. Tôi gom hết anh chị em, cháu chắt đi chơi chỗ nọ chỗ kia, quây quần bên nhau.

Thường thì một năm tôi về Việt Nam hai lần là chính, dịp Giáng sinh và nghỉ hè. Đó là hai mùa tôi có thể dẫn con về quê chơi vì lúc đó con tôi được nghỉ học.

Con tôi lại rất thích về Việt Nam vì được các anh chị tôi cưng chiều, được trải nghiệm nhiều nơi, nhiều môi trường sống, cảnh vật, văn hóa, đồ ăn.

Hiện tại thì con tôi cũng 7 tuổi rồi. Tôi không biết lớn lên nó sẽ ra sao nhưng bây giờ tôi hỏi con thích sống ở đâu thì con nói thích sống ở Việt Nam hơn.

Tiếp đó, Mai Thiên Vân chia sẻ thêm về con gái mình: "Hiện tại thì con gái tôi hát được, cũng biết hát nhưng chủ yếu hát tiếng Anh. Tuy nhiên, thi thoảng con gái tôi vẫn hát tiếng Việt. Cháu vẫn ý thức được mẹ là ca sĩ nên vẫn hát tiếng Việt.

Nhưng con tôi lại không hề thần tượng mẹ. Mỗi lần tôi hát là con gái tôi lại che mặt lại như kiểu mắc cỡ, không hề khen mẹ. Có lẽ do từng lứa tuổi.

Mẹ tôi mất sớm, lúc nhỏ tôi không để ý nhưng lớn lên mới thấy thiếu thốn tình cảm của mẹ, thiếu những cái ôm ấm áp, không tạo được cho tôi thói quen ấm áp khi gặp người đối diện, về lâu dài gần như tự kỷ.

Sau này tôi tự thấy thương mình vì mình thiếu quá nhiều kỹ năng sống, cần có một người mẹ ở bên để dạy bảo cho mình. Vì thế nên bây giờ tôi phải bù đắp tình cảm đó cho con gái mình".