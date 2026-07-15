Nữ ca sĩ nổi tiếng cùng 30 người tử vong trong đám cháy quán bar

Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đã khiến 30 người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương.

Mới đây, cơ quan chức năng Bangkok cho biết số người thiệt mạng trong vụ cháy tại quán bar Rong Beer Na Ladprao đã tăng lên 30 người, trong khi hơn 70 người bị thương, trong đó 24 trường hợp vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ cháy gây thiệt hại về người lớn nhất tại thủ đô Thái Lan trong 17 năm qua.

Trong danh sách các nạn nhân có Kanlayanee Charoensup (nghệ danh Fai), một nữ ca sĩ nổi tiếng được biết đến rộng rãi tại Thái Lan. Thông tin về nữ ca sĩ được gia đình xác nhận sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng tại Viện Pháp y Bangkok.

Theo thông tin từ chính quyền Bangkok, vụ cháy xảy ra ngay trước nửa đêm ngày 12/7 tại quán Rong Beer Na Ladprao, một cơ sở kinh doanh theo mô hình nhà hàng kết hợp biểu diễn nhạc sống ở khu vực phía bắc thành phố. Lực lượng cứu hỏa mất khoảng 30 phút để khống chế đám cháy.

Quán bar này có sức chứa khoảng 600 khách, tuy nhiên cơ quan điều tra chưa xác định được số người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Những hình ảnh bên trong quán sau vụ hỏa hoạn thương tâm

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy nhiều nạn nhân được phát hiện trong các phòng vệ sinh không có cửa sổ. Cảnh sát nhận định họ có thể đã di chuyển vào khu vực này để tránh lửa và khói nhưng không thể thoát ra ngoài.

Theo số liệu được công bố trước đó, phần lớn các nạn nhân là công dân Thái Lan, ngoài ra có một nhân viên người Lào. Trong số người bị thương có 41 phụ nữ và 34 nam giới.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng như việc quán bar có đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và điều kiện an toàn đối với cơ sở kinh doanh hay không.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát toàn diện các quán bar, nhà hàng có biểu diễn nhạc sống và các địa điểm tập trung đông người trên địa bàn thành phố nhằm đánh giá mức độ an toàn và tăng cường thực thi các quy định hiện hành.

Song song với quá trình điều tra, nhiều gia đình đã đến Viện Pháp y Bangkok để hoàn tất thủ tục nhận thi thể người thân.

Một số thân nhân của các nạn nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ thông tin liên quan đến hệ thống lối thoát hiểm của quán bar. Trong đó, có ý kiến cho rằng cần xác minh liệu một số cửa thoát hiểm có bị khóa vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn hay không. Đây hiện vẫn là một trong những nội dung đang được điều tra và chưa có kết luận chính thức.

Trong khi đó, giới chuyên gia về an toàn công trình cũng đưa ra những đánh giá ban đầu về các yếu tố có thể làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của vụ cháy.

Ông Amorn Pimanmas, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ sư Kết cấu Thái Lan, cho biết dù chưa trực tiếp kiểm tra hiện trường nhưng qua các hình ảnh và thông tin ban đầu, công trình có một số đặc điểm như không gian kín, trần thấp, hệ thống thông gió hạn chế và khả năng sử dụng vật liệu trang trí dễ cháy hoặc chưa được xử lý chống cháy theo tiêu chuẩn. Những yếu tố này có thể khiến khói và khí độc tích tụ nhanh khi hỏa hoạn xảy ra.

Ông cũng lưu ý rằng quán Rong Beer Na Ladprao được cấp phép dưới hình thức nhà hàng có biểu diễn nhạc sống, thay vì cơ sở kinh doanh giải trí.

Theo chuyên gia, sự khác biệt về loại hình cấp phép có thể dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy khác nhau. Tuy nhiên, việc cơ sở có vi phạm quy định hay không sẽ phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Sau vụ việc, quán bar đã đăng thông báo trên trang Facebook chính thức, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cho biết sẽ phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn chưa được công bố. Chính quyền Bangkok cho biết sẽ tiếp tục rà soát các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao, đồng thời xem xét việc tăng cường kiểm tra và thực thi các quy định về phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự trong tương lai.

Nguồn: abcnews, straitstimes