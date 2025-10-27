Nữ ca sĩ nói thẳng nếu chồng phản bội

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Đông Đào trong vai trò cố vấn.

MC Phương Uyên mở đầu chương trình bằng câu chuyện đầy trăn trở mà một vị khán giả đã trải qua. Câu chuyện xoay quanh hành trình 7 lần IVF thất bại, áp lực gia đình và những vết nứt trong hôn nhân. Cô và chồng đã bên nhau 7 năm nhưng vẫn chưa có con, trong khi gia đình chồng chỉ có mỗi anh là con trai, nên áp lực sinh con ngày càng lớn.

Ban đầu, chồng cô vẫn luôn động viên, nhưng dần dần những ánh mắt dò xét và những câu hỏi từ gia đình khiến cuộc sống của họ không còn yên ổn. Cặp đôi quyết định thử phương pháp IVF, nhưng cả 7 lần chuyển phôi đều thất bại. Sự thất vọng và căng thẳng kéo dài đã khiến chồng cô ngày càng xa cách, và rồi anh thú nhận có người khác. Họ đồng thuận ly hôn trong hòa bình. Trước ngày ly hôn, nữ khán giả âm thầm thử lần IVF thứ 8 và đã thành công”.

Đông Đào nói thẳng nếu chồng phản bội: “Thiên chức làm mẹ là một điều vô cùng thiêng liêng, là ước mơ của hầu hết phụ nữ. Tôi thừa nhận đây là một tình huống rất khó xử.

Nếu là tôi, tôi sẽ chọn cách âm thầm ra đi, không nói cho chồng biết chuyện mình đã mang thai. Bởi lẽ, người chồng đã phản bội, và dù có quay lại thì vết thương trong lòng cũng khó mà lành được. Nói ra lúc này chỉ khiến mọi thứ thêm rối ren”.

Khán giả thứ hai chia sẻ về cuộc sống làm dâu đầy khó khăn và áp lực. Sau khi nghe theo gia đình chia tay mối tình đầu thời sinh viên, cô về làm dâu trong một gia đình đại đồng đường nhưng không hạnh phúc.

Mỗi ngày đều phải chịu sự khắt khe từ mẹ chồng từ việc phải chuẩn bị chu đáo bữa cơm, chăm sóc mẹ chồng, đến việc phải xin lỗi ông nội vì những lỗi nhỏ của con trai. Chồng cô không phải người xấu nhưng không bao giờ thể hiện được tình cảm với cô, khiến tình cảm giữa hai người ngày càng nhạt nhòa. Cô sống trong sự gò bó, mệt mỏi và chỉ trôi qua ngày tháng bằng thói quen và bổn phận.

Đông Đào lên tiếng: “Có 3 điểm chính trong câu chuyện làm dâu này. Thứ nhất, việc phải sáng sáng lót khăn lau chân cho mẹ chồng là điều mà ngày nay ai cũng thấy rất cổ hủ.

Thứ hai, chuyện con ăn kẹo rồi để quên, khiến mẹ chồng bắt xin lỗi ông nội như trong phim cổ xưa, rất áp lực và gò bó.

Thứ ba, nếu chồng không biết yêu thương vợ, thì thật khó để người vợ chịu đựng được cuộc sống như vậy.

Trước khi quyết định, người phụ nữ cần xem mình có thể tiếp tục chịu đựng hay không, rồi mới nghĩ đến bước tiếp theo.

Điều quan trọng nhất hiện nay là cô ấy có đủ khả năng kinh tế để tự chủ cuộc sống không. Trong xã hội hiện đại, một người phụ nữ khi bước ra ngoài, không còn dựa vào gia đình nữa thì cần phải có nền tảng kinh tế ổn định.

Khi đó, cô ấy mới có thể tự tin và làm chủ được cuộc đời mình. Nếu hoàn cảnh của cô ấy cho phép, việc xây dựng độc lập tài chính sẽ là bước quan trọng để tự do và hạnh phúc hơn”.