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Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng

Tùng Ninh
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"Lần đó là tôi đi show ở Hà Nội, qua hôm sau tôi đi Hải Phòng và hình như là Uông Bí, vào năm 1996" – Ngọc Ánh nói.

Mới đây, tại kênh Màn ảnh Việt, danh ca Ngọc Ánh đã chia sẻ về thời hoàng kim kiếm rất nhiều tiền của mình. Cô nói: "Những năm tháng hoàng kim của thập niên 1990 đó tôi nghĩ rằng tôi không thể nào có lại lần thứ hai.

Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng - Ảnh 1.

Danh ca Ngọc Ánh

Giai đoạn ấy đúng là một thời vàng son. Tôi đi hát từ lúc người ta trả 80 nghìn đồng/show tới khi được trả 120 nghìn/show, rồi có lúc lên đến 150 nghìn, 180 nghìn, 200 nghìn mỗi show.

Thời đó tôi nhớ giá vàng là khoản 330 nghìn đồng một chỉ, tức 3,3 triệu một cây vàng. Tôi đi hát nhận cát xê bằng tiền mặt, nhưng hát xong là thường đem số tiền đó đi mua vàng để cất đi.

Trung bình một đêm tôi hát xong nhận về khoảng 3 cây vàng. Nếu tôi đi hát tỉnh thì còn nhiều hơn nữa vì hát hai địa điểm xa nhau, lên đến 6 cây vàng.

Thậm chí, có những đêm đỉnh điểm tôi chạy show 3 tỉnh, nhưng vì để bầu show có lời thì tôi chỉ lấy cát xê 2 show rưỡi, tức là tới show thứ ba là tôi lấy một nửa giá cát xê.

Cứ thế nhân lên thì đỉnh điểm một đêm đi hát tôi nhận về 8 cây vàng. Lần đó là tôi đi show ở Hà Nội, qua hôm sau tôi đi Hải Phòng và hình như là Uông Bí, vào năm 1996.

Giai đoạn ấy tôi chạy show từ Bắc vào Nam, xuống tận Cà Mau. Nhưng có những lúc tôi đi hát không lấy một đồng nào hết vì đó là đi hát phục vụ bà con ở vùng sâu vùng xa.

Nữ ca sĩ miền Nam đi hát Hà Nội, Hải Phòng nhận cát xê bằng 8 cây vàng - Ảnh 2.

Chẳng hạn, có lần tôi đi hát ở Năm Căn – Cà Mau, đi trên xuồng nhỏ xíu trên sông để đi sâu vào trong rừng đước rộng mênh mông để hát cho khán giả nghe và không lấy tiền. Những lúc như vậy, giá trị của nghệ thuật mang lại là rất lớn cho cả tôi lẫn khán giả của tôi so với tiền bạc.

Thời đó đã qua rồi và bây giờ không thể nào lấy lại được thời gian ấy. Tôi nghĩ, ai cũng có một thời oanh liệt và tôi thấy mình rất may mắn khi đã từng có một thời oanh liệt.

Tôi làm giàu được bằng nghề đi hát, biết cách kinh doanh giọng hát của mình. Tức là tôi biết cách sắp xếp thời gian để nhận show. Lúc đó, chỉ có một mình tôi làm hết mọi việc, không có quản lý, trợ lý hay make up, stylist gì hết.

Tôi tự làm tóc, tự thiết kế quần áo, tự nhận show, làm việc với bầu show… Tự tôi bỏ tiền ra làm trang phục theo ý mình hết. Toàn bộ đạo cụ cũng là tôi tự thiết kế, tự ra chợ mua. Rồi tôi còn tự trang điểm".

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