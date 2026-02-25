Nữ ca sĩ lấy chồng Malaysia: 4 năm ở nước ngoài, về nước nói 1 việc

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Tuyết Mai.

Tuyết Mai mang đến một kỷ vật đặc biệt với cô là album đầu tay mang tên "Mùa Hè Đẹp Nhất" – sản phẩm ra đời sau khi cô đăng quang quán quân chương trình Hãy Nghe Tôi Hát năm 2020.

Tuyết Mai

Cô nói: "Trước khi đạt chiếc cúp quán quân, con đường âm nhạc của tôi không hề bằng phẳng. Tôi từng tham gia nhiều cuộc thi, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở giải ba, giải tư. Những lần thiếu một chút ấy không mang lại sự viên mãn, nhưng lại trở thành nơi rèn luyện cho tôi.

Sau chiến thắng năm 2020, tưởng chừng sự nghiệp sẽ bước sang trang mới đầy bứt phá. Tuy nhiên, tôi lại trải qua một khoảng lặng khi tạm ngưng hoạt động để sinh con. Chỉ vài tháng sau sinh, tôi tiếp tục quay lại đường đua âm nhạc và giành quán quân chương trình Đấu Trường Ngôi Sao cùng ca sĩ Xuân Nghi.

Sau đó, tôi tiếp tục đạt thành tích cao tại Tỏa Sáng Sao Đôi. Những cột mốc nối tiếp nhau khiến "Mùa Hè Đẹp Nhất" không chỉ là tên một album, mà trở thành biểu tượng cho giai đoạn rực rỡ nhất trong sự nghiệp của tôi, khi tôi thi đâu gần như cũng chạm đến đỉnh cao".

Tuyết Mai và chồng con

Bên cạnh âm nhạc, Tuyết Mai còn chia sẻ nhiều kỷ niệm về những mùa Tết bận rộn. Cô nói: "Là ca sĩ, tôi hiếm khi có trọn vẹn thời gian nghỉ lễ. Có năm tôi chỉ ở nhà 3 ngày Tết rồi lại tiếp tục lên đường biểu diễn phục vụ khán giả. Tuy nhiên, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình.

Ba mẹ và các con thường xuyên đồng hành trong các chuyến diễn, trở thành hậu phương vững chắc cho tôi. Với tôi, được mang gia đình theo trên hành trình nghệ thuật là niềm tự hào lớn, bởi không phải ai cũng may mắn có được sự ủng hộ trọn vẹn như vậy.

Ở phía sau ánh đèn sân khấu, tôi vẫn là một người phụ nữ của gia đình. Tôi yêu thích việc chuẩn bị Tết, chăm lo nhà cửa, chu toàn mọi thứ để giữ gìn sự sum vầy.

Năm 2026 này, tôi sẽ phát hành album thứ hai, đặc biệt sẽ đưa vào những ca khúc do chính tôi sáng tác. Đây là điều tôi ấp ủ nhiều năm nhưng chưa đủ tự tin để công bố rộng rãi".

Trước khi trở lại với âm nhạc, Tuyết Mai từng có thời gian nghỉ hát để kết hôn với chồng người Malaysia và định cư ở nước ngoài 4 năm. Khoảng thời gian đó, dù gặp khó khăn song nữ ca sĩ thấy may mắn vì người bạn đời tâm lý, hỗ trợ cô hết mực. Chính nỗi nhớ sân khấu là động lực để Tuyết Mai trở lại với nghề sau thời gian vắng bóng.