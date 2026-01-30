Nữ ca sĩ lấy chồng đại gia Việt kiều nói thẳng về sự sòng phẳng tiền bạc của một số nghệ sĩ

Mới đây, chương trình Người kể chuyện tình đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ trong vai trò giám khảo khách mời. Cô chia sẻ: "Với tôi, mỗi lần đồng hành cùng các chương trình âm nhạc là một cơ hội để tôi nhìn lại hành trình của chính mình cũng như tiếp thêm động lực cho thế hệ nghệ sĩ trẻ.

Mỹ Lệ

Tôi luôn đánh giá thí sinh ở khoảnh khắc hiện tại, nơi cảm xúc, phong độ và câu chuyện âm nhạc được thể hiện rõ nét nhất, thay vì theo dõi cả một hành trình dài".

Tại chương trình tuần này, ngồi cùng ghế giám khảo với Mỹ Lệ là Long Nhật. Cô nói: "Ít ai biết rằng anh Long Nhật chính là học trò của ba tôi. Ba tôi chính là người đã phát hiện và dìu dắt Long Nhật từ những ngày đầu theo con đường ca hát tại các đoàn ca múa nhạc Bình Trị Thiên và Hương Giang.

Đến giờ anh Nhật vẫn luôn nhớ ơn ba tôi, người đã đưa anh vào nghề. Sau khoảng hai năm không gặp, sự tái ngộ lần này mang đến cho tôi nhiều cảm xúc thân tình".

Trước những so sánh về danh xưng diva, Mỹ Lệ nói thẳng: "Mỗi nghệ sĩ đều có lựa chọn riêng. Với tôi, diva không phải là thứ quan trọng. Mỗi người một giai đoạn, một mục tiêu. Khi mình chọn gia đình, hạnh phúc và sự ổn định, thì phải chấp nhận bớt đi những thứ khác. Không ai có thể có tất cả.

Chính vì vậy, tôi không cảm thấy chạnh lòng khi rút bớt khỏi showbiz, mà ngược lại, luôn vui mừng trước thành công của bạn bè, đồng nghiệp".

Nhìn về thị trường âm nhạc hiện tại, Mỹ Lệ nhận định: "Âm nhạc Việt Nam không thiếu tài năng, thậm chí đang vươn xa hơn với nhiều gương mặt trẻ tạo được dấu ấn.

Tuy nhiên, nhịp sống và guồng quay quá nhanh khiến các nghệ sĩ trẻ phải cạnh tranh khốc liệt, đôi khi thiếu sức bền. Các bạn rất vất vả, và tôi thật sự thương. Ở góc độ một người đi trước, tôi muốn đưa ra lời khuyên thẳng thắn về câu chuyện bản quyền âm nhạc.

Tôi thấy sự sòng phẳng thái quá ở một số nghệ sĩ đôi khi lại vô tình kìm hãm đời sống của ca khúc. Ngày xưa, chỉ cần nói với nhau vài câu là có thể hát bài của nhau, rất vui vẻ và hỗ trợ nhau để bài hát được lan tỏa.

Bây giờ nhiều bạn đặt nặng vấn đề bản quyền, làm khó nhau, mà như vậy thì bài hát dễ bị chìm. Tôi chia sẻ từ chính trải nghiệm cá nhân của tôi khi thực hiện album mới.

Nghệ sĩ muốn tồn tại bền vững thì phải đổi mới, nhưng sự đổi mới đó phải xuất phát từ bản lĩnh và khả năng thật sự của mình".

Mỹ Lệ từng rất nổi tiếng với nhiều hit nhưng rút lui khỏi sau showbiz sau khi kết hôn với chồng là đại gia Việt kiều ở Đức.