HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ hủy cưới trước 1 tuần: Nhiều đại gia ngàn tỷ vây quanh, rời showbiz, 35 tuổi thành đạt

DẠ VŨ |

Xinh đẹp, tài năng nhưng nữ ca sĩ này lại lận đận tình duyên.

Nữ ca sĩ hủy cưới trước 1 tuần: Nhiều đại gia ngàn tỷ vây quanh, rời showbiz, 35 tuổi thành đạt - Ảnh 1.

Sinh năm 1991, Cao Mỹ Kim sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi theo học bài bản tại Nhạc viện TP.HCM. Khán giả thế hệ 8X, 9X chắc hẳn không thể quên hình ảnh cô tiểu thư An đầy cá tính trong bộ phim "Mùa hè sôi động" – vai diễn đã đưa tên tuổi cô vụt sáng thành sao.

Không dừng lại ở đó, Cao Mỹ Kim liên tục biến hóa qua hàng loạt dự án phim truyền hình như Dốc sương mù, Cạm bẫy thị thành hay vai nữ cảnh sát Tâm Châu đầy gai góc trong Kẻ giấu mặt. Song song với diễn xuất, cô chinh phục người nghe bằng giọng hát trong trẻo qua các album online như Em đã từng yêu, Vì anh quá vô tâm. Với gần 10 năm miệt mài hoạt động, cô được đồng nghiệp và người hâm mộ ưu ái gọi bằng danh xưng "ngọc nữ" nhờ đời tư sạch và thái độ làm việc nghiêm túc.

Nữ ca sĩ hủy cưới trước 1 tuần: Nhiều đại gia ngàn tỷ vây quanh, rời showbiz, 35 tuổi thành đạt - Ảnh 2.

Cao Mỹ Kim.

Ít ai biết rằng, động lực lớn nhất để Cao Mỹ Kim dấn thân vào showbiz chính là mẹ. Cô từng bộc bạch trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo là dùng cả thanh xuân để thực hiện ước mơ dang dở của mẹ. Trong suốt hành trình ấy, bà Ánh Loan vừa là người quản lý, vừa là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất của cô.

Năm 2018, sau minishow kỷ niệm 10 năm ca hát, Cao Mỹ Kim quyết định "chậm lại một nhịp" với nghệ thuật. "Từ bé, ước mơ của tôi là trở thành cô giáo và kinh doanh. Tôi có nhiều hoài bão lắm. Khi khán giả biết tôi là ca sĩ, diễn viên Cao Mỹ Kim rồi, tôi nói với mẹ là "đến thời điểm này, con đã làm được những gì mẹ muốn rồi, con có thể làm những gì con ước mơ được không?". Mẹ tôi đồng ý", nữ ca sĩ nói trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo.

Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu hào nhoáng, Cao Mỹ Kim gây bất ngờ khi đảm nhận vị trí Trưởng ban MC tại Truyền hình Pháp Luật (thuộc Bộ Tư Pháp). Đây là một thử thách hoàn toàn mới, đòi hỏi sự chỉn chỉnh, kiến thức và bản lĩnh chính trị.

Nữ ca sĩ hủy cưới trước 1 tuần: Nhiều đại gia ngàn tỷ vây quanh, rời showbiz, 35 tuổi thành đạt - Ảnh 3.

Cao Mỹ Kim thành công ở nhiều lĩnh vực.

Cô còn điều hành công ty riêng và tập trung vào các dự án giáo dục, đào tạo nghệ thuật cho thế hệ trẻ. Dù ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nhưng mỗi lần tái xuất, cô vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung và phong thái tự tin của một người phụ nữ làm chủ cuộc đời mình.

Sự nghiệp thuận lợi nhưng đường tình của Cao Mỹ Kim lại khá lận đận. Mối tình đầu tiên khiến báo chí tốn nhiều giấy mực của Cao Mỹ Kim chính là với nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Gắn bó từ thuở chưa nổi tiếng nhưng khi hào quang gọi tên đối phương, những rạn nứt bắt đầu xuất hiện. Cao Mỹ Kim từng tổn thương khi bị nói dựa hơi bạn trai để nổi tiếng. Cuối cùng cặp đôi cũng dừng lại.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất phải kể đến quyết định hủy hôn vào năm 2017. Chỉ còn 7 ngày nữa là đám cưới diễn ra, khi mọi khâu chuẩn bị trị giá hàng trăm triệu đồng đã hoàn tất, nữ diễn viên bất ngờ thông báo dừng lại.

"Người đó phạm vào nguyên tắc cấm kỵ của tôi. Tôi không thích nói dối, nhất là điều nói dối đó làm tổn hại đến tình yêu và lòng tự trọng của tôi", Cao Mỹ Kim từng chia sẻ về nguyên nhân tan vỡ.

Kể từ đó, Cao Mỹ Kim kín tiếng đời tư dù cô từng tiết lộ: "Các đại gia ngàn tỷ xung quanh tôi nhiều lắm nhưng tôi không có cảm xúc, không thích". Hiện tại, ở tuổi 35, nữ nghệ sĩ vẫn chưa yên bề gia thất nhưng sự nghiệp ngày càng thành đạt, bền vững.

Tags

sao Việt

showbiz Việt

nữ ca sĩ

doanh nhân

Cao Mỹ Kim

hủy cưới

đại gia ngàn tỷ

Cao Mỹ Kim hủy cưới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại