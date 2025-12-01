Nữ ca sĩ hạng S đột ngột bị huỷ show, concert không một ai đến

Theo đúng kế hoạch, tối 29/11 sẽ là ngày diễn ra buổi concert thuộc khuôn khổ tour I Am Ayu Tour của Ayumi Hamasaki - nữ hoàng nhạc pop Nhật Bản - tại Shanghai Oriental Sports Center, thu hút khoảng 14.000 khán giả và nhận được kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Thế nhưng, chỉ một ngày trước giờ diễn, ban tổ chức bất ngờ thông báo hủy bỏ buổi biểu diễn vì lý do “ngoài tầm kiểm soát”.

Ayumi cũng đã lên tiếng cho biết, các nhân sự quan trọng được triệu tập gấp vào buổi sáng 28/11 và được yêu cầu hủy buổi diễn. Cô cũng cho biết sân khấu, được dựng trong vòng năm ngày với sự tham gia của khoảng 200 nhân viên từ Nhật Bản và Trung Quốc, sẽ được tháo dỡ sau quyết định này. Chính vì công sức và nỗ lực của một tập thể bị đổ xuống sông xuống biển, nữ ca sĩ bày tỏ sự tiếc nuối và buồn bã khi không thể triển khai lịch trình như dự kiến.

Tuy vậy, Ayumi đã có một quyết định có 1-0-2: bước lên sân khấu và trình diễn toàn bộ setlist có sẵn giữa một sân vận động không một bóng người. Bục sân khấu ở giữa không gian, hệ thống đèn và âm thanh vẫn hoạt động, Ayumi diện lên bộ váy hồng rực rỡ và cất tiếng hát ngọt ngào từng là tuổi thanh xuân của biết bao thế hệ khán giả châu Á.

Sân khấu đa sắc màu và khán đài heo hút, tối om tạo nên khung hình tương phản đáng giá, nói lên bản lĩnh và sự kính nghiệp vô cùng đáng ngưỡng mộ của người đẹp 7x. Buổi concert “không ai tham dự” dĩ nhiên đã được ekip ghi lại như bình thường. Sau công đoạn hậu kỳ, thành phẩm cuối cùng sẽ được phát sóng và gửi tặng tới 14.000 người hâm mộ không thể tới tham dự concert.

Trước đó, vào ngày 27/11, Ayumi vẫn đăng tải bài viết cho biết một số trang phục và phần trình diễn đã được điều chỉnh phù hợp nhằm tỏ lòng tiếc thương tới các nạn nhân của vụ cháy chung cư tại Hong Kong (Trung Quốc), cho thấy công tác chuẩn bị vẫn đang diễn ra. Hiện Ayumi đang thực hiện chuyến lưu diễn châu Á và trước đó đã tổ chức buổi diễn tại Bắc Kinh vào ngày 1/11, với một đêm nhạc khác dự kiến tại Macau vào tháng Giêng năm sau.

Hành động này được đánh giá là minh chứng cho sự chuyên nghiệp, lòng tận tụy và tinh thần nghệ sĩ của Ayumi, khiến nhiều fan không khỏi cảm phục và gửi lời khen ngợi tới cô trên mạng xã hội. Một số người bày tỏ tiếc nuối vì không thể chứng kiến trực tiếp màn trình diễn đặc biệt này.

Ayumi Hamasaki sinh năm 1978 tại Fukuoka, Nhật Bản. Cô được biết đến là một trong những ca sĩ, nhạc sĩ và biểu tượng thời trang có ảnh hưởng nhất Nhật Bản từ cuối thập niên 1990. Với biệt danh “nữ hoàng nhạc pop Nhật Bản”, Ayumi chiếm được cảm tình của công chúng nhờ chất giọng nội lực, phong cách trình diễn tự tin và khả năng tự sáng tác ca khúc.

Cô ra mắt vào năm 1998 với single Poker Face, và chỉ vài năm sau đã trở thành ngôi sao hàng đầu với hàng loạt album bán chạy kỷ lục như A Song for ××, Loveppears, Duty... Ayumi cũng nổi tiếng với việc đổi mới hình ảnh liên tục, từ phong cách dễ thương, nữ tính cho đến cá tính, phá cách trên sân khấu, giúp cô duy trì sức hút lâu dài với nhiều thế hệ fan.

Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Ayumi đã ghi dấu ấn với hơn 50 triệu album và single bán ra, trở thành nghệ sĩ solo Nhật Bản có doanh số cao nhất. Cô cũng thực hiện nhiều tour diễn khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, đồng thời được biết đến là người tiên phong trong việc kết hợp âm nhạc với thời trang và trình diễn sân khấu hoành tráng, định hình phong cách Jpop hiện đại.

Ngoài âm nhạc, Ayumi còn nổi bật với các hoạt động từ thiện và hình ảnh gương mẫu trong giới giải trí Nhật Bản. Cô liên tục thử thách bản thân với nhiều dự án sáng tạo, từ sản xuất âm nhạc đến các MV, liveshow độc đáo, giúp tên tuổi cô luôn duy trì vị thế biểu tượng văn hóa pop Nhật Bản.

