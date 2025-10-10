Nữ ca sĩ gốc Huế muốn bỏ nghề, đổi đời nhờ một câu nói của đàn anh

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Dương Ngọc Hà. Tại đây, nữ ca sĩ tâm sự về những cột mốc trong sự nghiệp của mình, từng một ca sĩ hát bè, hát lót lên hát chính.

Dương Ngọc Hà

Cô nói: “Năm 2021, trong giai đoạn dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp, tôi tham gia vào đội tình nguyện viên nghệ sĩ, góp sức trong công cuộc chống dịch. Đây chính là thời điểm khởi đầu cho những thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.

Khi tham gia chống dịch, tôi được tiếp xúc với nhiều anh chị ca sĩ, và điều này mở ra một cơ hội để tôi học hỏi và kết nối với mọi người nhiều hơn.

Đặc biệt, một cột mốc lớn trong hành trình thay đổi của tôi đến từ cuộc gặp gỡ với ca sĩ Quốc Đại. Trong những buổi biểu diễn tại các sân khấu dã chiến, nơi tôi chỉ đứng phía sau để hỗ trợ âm nhạc, anh Quốc Đại bất ngờ nói với tôi: "Tại sao em không thử vượt qua rào cản này và tự tin bước lên sân khấu, thử xem em có thể làm được gì?".

Những lời khuyên chân thành từ người anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, lúc đó, tôi vẫn chưa đủ tự tin để bước ra, và chỉ đứng phía sau, hỗ trợ về phần bấm nhạc, nhảy múa, mà chưa dám cầm micro hát.

Quyết định đăng ký tham gia cuộc thi "Chinh Phục Thần Tượng" chính là bước ngoặt lớn của tôi.

Tôi cảm thấy đã đến lúc không thể lùi lại nữa, và tự nhủ rằng nếu không thử, cô sẽ mãi không biết mình có thể làm được những gì.

Mỗi tập thi, tôi luôn cố gắng hết mình. Đến phút cuối, tôi bất ngờ và xúc động khi được gọi tên là Á quân của chương trình.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất mà tôi nhớ mãi là khi chương trình "Chinh Phục Thần Tượng" bắt đầu lên sóng. Đó là lúc gia đình cô biết được quyết định lớn của tôi.

Khi chương trình bắt đầu lên sóng, bố mẹ mới biết. Mẹ tôi nhìn thấy, rưng rưng nước mắt. Mẹ tôi nói rằng con tham gia thi, ba mẹ hạnh phúc lắm.

Tôi không ít lần tự đặt câu hỏi về con đường âm nhạc của mình. Tôi từng muốn bỏ nghề, nghĩ đến việc theo đuổi một lĩnh vực khác, một con đường ít thử thách hơn. Nhưng người chồng của tôi là ca sĩ Đoàn Đại Hòa, chính là người khơi dậy trong tôi sự tự tin và động lực mạnh mẽ.

Lúc đầu, tôi cứ nghĩ mình sẽ đứng ở vị trí hậu phương, nhưng chồng tôi luôn nhắn nhủ với tôi rằng hãy chính là bản thân mình với tinh thần mạnh mẽ và sự tự tin.

Dù xa xứ từ lâu, nhưng tình yêu và niềm tự hào về mảnh đất cố đô vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim tôi.

Chính vì thế, tôi ấp ủ một dự án đặc biệt: sáng tạo ca khúc về quê hương, nhưng mang một phong cách âm nhạc hiện đại, trẻ trung, kết hợp hài hòa với những âm hưởng đặc trưng của hò, lý Huế.

Không chỉ dừng lại ở việc biểu diễn trên sân khấu, tôi còn dành một phần lớn thời gian của mình để dạy âm nhạc cho các bạn nhỏ.

Khi tôi quyết định từ Huế vào TP.HCM, tôi đã chọn con đường giảng dạy âm nhạc và nhảy múa cho các em học sinh. Đặc biệt, tôi luôn mong muốn truyền đạt không chỉ kiến thức âm nhạc mà còn cả sự tự tin, giúp các em thể hiện bản thân qua các bài hát và những điệu nhảy".