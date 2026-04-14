Nữ ca sĩ giàu có: "Tôi bị bắt nạt"

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ. Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên mang đến câu chuyện của một khán giả có con đang học lớp 2. Sau khi đi học về, con chị X xuất hiện những vết bầm tím trên cơ thể. Khi được hỏi, bé cho biết bị bạn đánh và bạn đe dọa không được kể lại với gia đình hay thầy cô. Sau khi phát hiện sự việc, chị X chủ động trao đổi với giáo viên và được hẹn làm việc trực tiếp tại trường.

Mỹ Lệ

Tuy nhiên, tình huống trở nên căng thẳng khi ông bà nội và ngoại biết chuyện. Vì quá thương cháu, hai bên gia đình lập tức phản ứng gay gắt, muốn trực tiếp sang gặp phụ huynh của bạn học để "nói chuyện phải trái". Dù chị và chồng đã cố gắng khuyên nhủ giữ bình tĩnh, ông bà vẫn muốn can thiệp sâu, thậm chí đòi cùng đến trường làm việc với giáo viên khiến chị lo lắng sự việc sẽ bị đẩy đi quá xa và ảnh hưởng đến môi trường học tập của con.

Mỹ Lệ lập tức lên tiếng: "Tôi vào TP.HCM lập nghiệp hơn 20 năm và không sống gần ông bà nên không có nhiều sự can thiệp từ gia đình lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng ông bà rất thương cháu nên phản ứng mạnh là điều dễ hiểu. Vấn đề là cha mẹ cần đủ khéo léo để dung hòa, tránh để mọi việc trở nên căng thẳng không cần thiết.

Ngày nhỏ, tôi bị bắt nạt vì vóc dáng nhỏ bé nên tôi hiểu. Trẻ ở độ tuổi này chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình nên rất dễ hoảng sợ. Bạo lực học đường hiện nay là vấn đề đáng báo động vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục, ngăn chặn và tránh tái diễn".

Tiếp nối chương trình là câu chuyện của một người mẹ đơn thân, sớm mất chồng và một mình nuôi con. Vì áp lực mưu sinh, chị H dành phần lớn thời gian cho công việc với suy nghĩ chỉ cần đảm bảo vật chất đầy đủ là con sẽ phát triển tốt. Tuy nhiên, khi con bước vào cấp 3, những biểu hiện tiêu cực bắt đầu xuất hiện như nghỉ học thường xuyên, chống đối, hút thuốc, thậm chí mang theo vật nhọn trong người.

Chị H chia sẻ trong lo lắng: "Tôi đã nhiều lần vào trường gặp giáo viên. Khi phát hiện con hút thuốc, tôi đã nói chuyện và khóc rất nhiều nhưng con không nghe. Có lần thấy trong balo con có vật nhọn, tôi thật sự hoảng loạn".

Mỹ Lệ bày tỏ sự đồng cảm: "Tuổi teen là giai đoạn nổi loạn rất rõ rệt, bản thân tôi cũng từng trải qua. Đây là giai đoạn nhạy cảm, nếu cha mẹ không khéo léo thì rất dễ đẩy con ra xa. Khóc lóc hay áp đặt thường không mang lại hiệu quả, mà cần thay đổi cách tiếp cận, tìm hiểu và đồng hành cùng con nhiều hơn.

Kết nối với con là bản năng của người mẹ, nhưng cũng cần học hỏi. Hãy lắng nghe, đồng cảm và luôn ở bên con. Khi hiểu con, chúng ta mới có thể điều chỉnh cách dạy phù hợp. Yêu thương không chỉ là bảo vệ mà còn là lắng nghe và đồng hành trong suốt quá trình con trưởng thành".

