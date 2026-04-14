HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ giàu có: "Tôi bị bắt nạt"

Tùng Ninh |

"Tôi bị bắt nạt vì vóc dáng nhỏ bé nên tôi hiểu" – Mỹ Lệ nói.

Mới đây, chương trình Chị em gỡ rối đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Mỹ Lệ. Mở đầu chương trình, MC Phương Uyên mang đến câu chuyện của một khán giả có con đang học lớp 2. Sau khi đi học về, con chị X xuất hiện những vết bầm tím trên cơ thể. Khi được hỏi, bé cho biết bị bạn đánh và bạn đe dọa không được kể lại với gia đình hay thầy cô. Sau khi phát hiện sự việc, chị X chủ động trao đổi với giáo viên và được hẹn làm việc trực tiếp tại trường.

Mỹ Lệ

Mỹ Lệ

Tuy nhiên, tình huống trở nên căng thẳng khi ông bà nội và ngoại biết chuyện. Vì quá thương cháu, hai bên gia đình lập tức phản ứng gay gắt, muốn trực tiếp sang gặp phụ huynh của bạn học để "nói chuyện phải trái". Dù chị và chồng đã cố gắng khuyên nhủ giữ bình tĩnh, ông bà vẫn muốn can thiệp sâu, thậm chí đòi cùng đến trường làm việc với giáo viên khiến chị lo lắng sự việc sẽ bị đẩy đi quá xa và ảnh hưởng đến môi trường học tập của con.

TIN LIÊN QUAN

Mỹ Lệ lập tức lên tiếng: "Tôi vào TP.HCM lập nghiệp hơn 20 năm và không sống gần ông bà nên không có nhiều sự can thiệp từ gia đình lớn. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng ông bà rất thương cháu nên phản ứng mạnh là điều dễ hiểu. Vấn đề là cha mẹ cần đủ khéo léo để dung hòa, tránh để mọi việc trở nên căng thẳng không cần thiết.

Ngày nhỏ, tôi bị bắt nạt vì vóc dáng nhỏ bé nên tôi hiểu. Trẻ ở độ tuổi này chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình nên rất dễ hoảng sợ. Bạo lực học đường hiện nay là vấn đề đáng báo động vì vậy cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để giáo dục, ngăn chặn và tránh tái diễn".

- Ảnh 3.

Tiếp nối chương trình là câu chuyện của một người mẹ đơn thân, sớm mất chồng và một mình nuôi con. Vì áp lực mưu sinh, chị H dành phần lớn thời gian cho công việc với suy nghĩ chỉ cần đảm bảo vật chất đầy đủ là con sẽ phát triển tốt. Tuy nhiên, khi con bước vào cấp 3, những biểu hiện tiêu cực bắt đầu xuất hiện như nghỉ học thường xuyên, chống đối, hút thuốc, thậm chí mang theo vật nhọn trong người.

Chị H chia sẻ trong lo lắng: "Tôi đã nhiều lần vào trường gặp giáo viên. Khi phát hiện con hút thuốc, tôi đã nói chuyện và khóc rất nhiều nhưng con không nghe. Có lần thấy trong balo con có vật nhọn, tôi thật sự hoảng loạn".

Mỹ Lệ bày tỏ sự đồng cảm: "Tuổi teen là giai đoạn nổi loạn rất rõ rệt, bản thân tôi cũng từng trải qua. Đây là giai đoạn nhạy cảm, nếu cha mẹ không khéo léo thì rất dễ đẩy con ra xa. Khóc lóc hay áp đặt thường không mang lại hiệu quả, mà cần thay đổi cách tiếp cận, tìm hiểu và đồng hành cùng con nhiều hơn.

Kết nối với con là bản năng của người mẹ, nhưng cũng cần học hỏi. Hãy lắng nghe, đồng cảm và luôn ở bên con. Khi hiểu con, chúng ta mới có thể điều chỉnh cách dạy phù hợp. Yêu thương không chỉ là bảo vệ mà còn là lắng nghe và đồng hành trong suốt quá trình con trưởng thành".

Mỹ Lệ hiện đang tận hưởng cuộc sống giàu có, cuộc sống gia đình viên mãn bên chồng là doanh nhân Việt kiều.

Danh ca Thanh Tuyền xin lỗi, nói thẳng điều sốc nặng
Tags

sao Việt

showbiz

ca sĩ mỹ lệ

Mỹ Lệ

mỹ lệ chồng

Thế hệ ngôi sao 35+

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

Đau xót khoảnh khắc người trên xe công nông bị tàu hỏa húc bắn văng xa cả chục mét, 3 người thương vong

00:53
Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

Chiến sĩ CSGT được đề xuất xử phạt tiền tại chỗ tăng gấp 15 lần mức hiện hành, áp dụng từ 1/7

01:00
Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

Kịch tính khoảnh khắc người đàn ông dùng rìu tấn công máy bay C-130 của Không quân Mỹ

01:12
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

01:19
CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

00:48
Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

00:57
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại