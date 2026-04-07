Nữ ca sĩ giàu có, kiếm ra tiền, nói thẳng chấp nhận làm một việc

Tùng Ninh |

"Tôi không sợ việc lỡ chẳng may không đạt giải cao sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình" – Phương Trinh Jolie nói.

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ – diễn viên Phương Trinh Jolie.

- Ảnh 1.

Phương Trinh Jolie

Nữ ca sĩ mang theo kỷ vật là chiếc cúp Quán quân cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2017. Cô nói: "Đối với nữ ca sĩ, đây không chỉ là một giải thưởng danh giá mà còn là cột mốc quan trọng giúp tôi chạm ngõ và làm quen với dòng nhạc trữ tình, bolero - một vùng đất hoàn toàn mới so với phong cách nhạc trẻ, sôi động trước đó của tôi.

Chính giải thưởng này đã giúp tôi mở rộng đối tượng khán giả, nhận được tình cảm từ những khán giả lớn tuổi khó tính.

Từ một ca sĩ nhạc trẻ, tôi đã học cách lắng nghe, học hỏi từ các bậc tiền bối để biến những tinh hoa của dòng nhạc xưa thành nét riêng của bản thân tôi. Đây là điều không dễ với tôi vì khán giả của dòng nhạc này rất khó tính, khó chấp nhận một ca sĩ mới như tôi.

- Ảnh 2.

Bản thân tôi cũng không xuất thân từ trường lớp âm nhạc chính quy. Trước đây khi thi các cuộc thi, tôi chỉ học thanh nhạc một cách chắp vá, tranh thủ 1 tháng vì không có thời gian.

Phải đến tận gần đây, tôi mới bắt đầu tập trung học kỹ thuật thanh nhạc bài bản để hiểu sâu hơn về cách phát âm, xử lý nốt nhạc nhằm thả hồn vào bài hát một cách trọn vẹn nhất.

Tôi nói thật, dù giờ đã có tên tuổi và kiếm ra tiền nhưng tôi vẫn chấp nhận tham gia các cuộc thi mới với tâm thế của một chiến binh.

Tôi không sợ việc lỡ chẳng may không đạt giải cao sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình. Tôi không bao giờ nghĩ mình đã có giải rồi thì thi lại sẽ kỳ. Với tôi, mỗi cuộc thi là một đỉnh núi mới để mình chinh phục và khám phá những khả năng tiềm ẩn mà chính mình cũng chưa biết đến".

Về định hướng tương lai, Phương Trinh Jolie cho biết: "Nhạc trẻ vẫn là dòng nhạc chủ đạo phù hợp với bản thân. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn sẵn sàng thử sức với nhạc tiền chiến, nhạc quê hương trong các chương trình lớn của quốc gia.

Tôi khao khát được chinh phục những bài hát khó của các Diva để tiếp tục nâng tầm giọng hát của mình. Tôi cũng sẽ sớm trở lại với phim ảnh và các dự án điện ảnh trong thời gian tới".

