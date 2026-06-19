Nữ ca sĩ được Sở Giáo dục tặng giấy khen: "Tôi nói thẳng"

"Tôi ít show hẳn đi" – Đông Đào nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Đông Đào trong vai trò giám khảo.

Tại đây, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình. Cô nói: "Thuở nhỏ, tôi thường nghe radio rồi vô thức hát theo những ca khúc phát trên sóng phát thanh. Rồi tôi được thầy cô và bạn bè phát hiện khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đông Đào

Cứ mỗi lần trường có hoạt động văn nghệ là mọi người lại gọi tôi lên hát. Sau đó thầy cô phát hiện tôi có năng khiếu rồi tạo điều kiện cho tham gia các cuộc thi. Điều đặc biệt là từ những cuộc thi nhỏ ở trường đến các hội diễn lớn hơn, tôi đều may mắn đạt giải.

Lúc học lớp 10, tôi gần như là người đại diện cho trường, đi hát hết các chương trình, tiết mục nào cũng có mặt, được Sở Giáo dục tặng giấy khen Cá nhân xuất sắc.

Từ năng khiếu bẩm sinh, tôi tiếp tục được đào tạo bài bản tại trường nghệ thuật. Tuy nhiên, theo nữ ca sĩ, trường lớp chỉ là nền tảng. Điều giúp một nghệ sĩ trưởng thành thực sự chính là trải nghiệm thực tế và những va chạm với nghề.

Ngày mới ra trường, tôi có kỹ thuật nhưng vẫn còn rất mộc mạc. Chỉ khi đi hát nhiều, trải nghiệm nhiều, tôi mới có được chất riêng. Người nghệ sĩ phải học cả đời, học từ trường lớp, học từ cuộc sống và học từ chính những lần vấp ngã của mình

Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, đến giờ tôi vẫn giữ cho mình quan điểm làm nghề rất rõ ràng.

Tôi nói thẳng, điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ không phải là kỹ thuật hay danh tiếng, mà là khả năng chạm đến cảm xúc người nghe.

Một bài hát thành công cần có điểm nhấn riêng. Người ca sĩ phải hiểu được thông điệp tác giả muốn truyền tải, biết cách tạo dấu ấn ở những câu hát quan trọng và đặc biệt phải khiến khán giả bị thu hút ngay từ những giây đầu tiên.

Câu hát mở đầu rất quan trọng. Khi cất tiếng hát lên, mình phải làm sao để khán giả muốn nghe tiếp. Và khi bài hát kết thúc, mình cũng phải để lại điều gì đó trong lòng người nghe. Đó là hai điểm mấu chốt quyết định sự thành công của một tiết mục.

Dù lịch trình bận rộn, tôi vẫn luôn ưu tiên những hoạt động liên quan đến nghệ thuật. Thậm chí, có những thời điểm vừa kết thúc chuyến bay dài từ nước ngoài trở về, tôi vẫn lập tức có mặt tại trường quay để tham gia ghi hình. Với toi đó không phải sự hy sinh mà đơn giản là niềm hạnh phúc khi được sống với nghề.

Tôi yêu âm nhạc, yêu sân khấu và yêu những người đang làm nghề giống mình. Nếu không thật sự đam mê thì không thể duy trì năng lượng đó suốt mấy chục năm được

Tôi cũng từng trải qua những giai đoạn chững lại. Có thời điểm dòng nhạc tôi theo đuổi không còn là xu hướng chủ đạo của thị trường, khiến cơ hội biểu diễn ít đi đáng kể. Tôi ít show hẳn đi.

Tôi từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Nhưng rồi càng xa sân khấu lại càng nhớ nghề. Thấy đồng nghiệp biểu diễn là nhớ ánh đèn, nhớ khán giả. Cuối cùng vẫn quay trở lại vì nhận ra mình không thể sống thiếu âm nhạc. Càng ca hát lâu năm tôi càng yêu nghề hơn.

Ở thời điểm hiện tại, âm nhạc vẫn giữ vai trò trung tâm trong cuộc sống của tôi. Không chỉ biểu diễn, tôi còn tham gia giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Với tôi, niềm vui lớn nhất không nằm ở những danh hiệu đã đạt được, mà là việc vẫn được sống cùng âm nhạc mỗi ngày".