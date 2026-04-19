HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ đình đám tậu nhà 120m2, giá hàng chục tỷ ở TP.HCM

Tùng Ninh |

"Trời ơi, vậy là ngày hôm nay tôi đã có một ngôi nhà ở TP.HCM rồi", Hà Nhi nói.

Mới đây, chương trình NhaF đã tới thăm biệt thự hàng chục tỷ mới tậu tại TP.HCM của ca sĩ Hà Nhi, một trong những ca sĩ trẻ đang nổi đình đám và đắt show nhất hiện nay.

- Ảnh 1.

Hà Nhi

Biệt thự của Hà Nhi nằm trong khu riêng dành cho giới nhà giàu, với mặt tiền rộng rãi, thoáng mát, xung quanh yên tĩnh. Căn biệt thự được xây cao cổng kín tường, với chiếc cổng lớn kín đáo. Trước nhà là một khoảng sân rộng để xe ô tô, trồng cây cảnh, lát gạch ngăn nắp.

Hà Nhi chia sẻ: "Nhà tôi có diện tích khá khiêm tốn là 120m2. Lúc mua căn này, tôi đâu quan tâm tới diện tích, thích là mua thôi.

Ở sân phía trước có mái kính mở ra đóng vào được, thích thì mở ra tắm nắng, còn không thích thì đóng lại.

Điều khác lạ trong nhà này là tôi bật điều hòa dù vẫn mở cửa. Đó là điểm hiếu khách của tôi. Đây là ngôi nhà đầu tiên tôi mua và cũng là ngôi nhà đánh dấu cột mốc kỷ niệm của tôi.

- Ảnh 2.

Hồi xưa, tôi có một người anh rất giàu. Trong tay anh ấy có rất nhiều tiền và đất. Anh ấy bảo tôi một câu: "Nhi ơi, cố gắng lên, về Sài Gòn ta kiếm nhà mặt tiền". Tôi nghe xong cũng đặt mục tiêu.

Trời ơi, vậy là ngày hôm nay tôi đã có một ngôi nhà ở TP.HCM rồi, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Tôi nghĩ, dù có khó khăn thế nào, chỉ cần mình có niềm tin thì sẽ làm được mọi thứ trong cuộc sống. Rồi ông trời cũng sẽ tìm được cách để giúp mình. Ngôi nhà này chính là hiện thân của câu nói đó.

Ở phòng khách, tôi chọn phong cách nội thất đúng với con người tôi. Con người tôi quá phức tạp, nói nhiều nên tôi chọn phong cách tối giản để đối lập với con người mình. Nhưng đơn giản không có nghĩa là đơn điệu, vẫn phải có điểm nhấn.

Tôi chọn tông màu trung tính là tông màu chung như trắng, ghi xám nhưng có điểm nhấn là màu cam. Đó là màu phong thủy của tôi. Tôi muốn làm sao để mọi thứ trung tính nhưng vẫn có một khu vực đáng chú ý để ai bước vào cũng nổi bật.

Tags

sao Việt

Hà Nhi

Bất động sản TPHCM

nhà đất sài gòn

nhà tphcm

Thế hệ ngôi sao 35+

nhà hà nhi

hà nhi live

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

01:05
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

01:15
Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

01:03
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

00:58
Ra mắt xe điện đi xa tới 320km/sạc, tốc độ 125km/h, giá rẻ hơn Honda Lead

01:17
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại