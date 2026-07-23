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Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa

Liên Hoa
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Cuộc đời của nữ ca sĩ này khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Mới đây, danh hài Thúy Nga khiến nhiều khán giả xót xa khi chia sẻ đoạn clip tình cờ gặp lại ca sĩ Kim Ngân trên một con phố tại Mỹ. Điều khiến nữ danh hài bất ngờ là mái tóc rối bù từng gắn liền với hình ảnh của Kim Ngân trong nhiều năm đã không còn. Thay vào đó, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, khiến diện mạo trông sáng sủa hơn trước.

Ngay khi gặp đàn chị, Thúy Nga liên tục hỏi ai là người đã cắt tóc cho bà. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không trả lời câu hỏi này mà chỉ mỉm cười, nói những câu chuyện không liên quan. Theo quan sát của Thúy Nga, ca sĩ Kim Ngân vẫn đẩy theo chiếc xe chất đầy túi xách, quần áo và nhiều vật dụng cá nhân. Nữ danh hài cho biết có vẻ như Kim Ngân đã quay trở lại cuộc sống lang thang sau một thời gian vắng bóng..

Thuý Nga cập nhật tình hình mới của ca sĩ Kim Ngân

Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa - Ảnh 1.

Ca sĩ Kim Ngân chất nhiều đồ đạc trên xe đẩy đi lang thang giữa phố

Trong đoạn clip, Thúy Nga nhiều lần hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như cuộc sống hiện tại của Kim Ngân nhưng hầu như không nhận được câu trả lời đúng trọng tâm. Dù vậy, khi được đề nghị hát một đoạn, nữ ca sĩ bất ngờ cất giọng. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều khán giả không khỏi bùi ngùi bởi chất giọng quen thuộc của một thời vàng son dường như vẫn còn đó, dù cuộc đời của bà đã đổi khác quá nhiều.

Sau cuộc trò chuyện ngắn, Thúy Nga đưa Kim Ngân vào một nhà hàng để ăn uống. Sau khi dùng bữa và trò chuyện thêm ít phút, nữ danh hài tạm biệt đàn chị trước khi mỗi người tiếp tục hành trình của mình.

Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa - Ảnh 2.
Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa - Ảnh 3.

Khác với hình ảnh rối bù thì hiện tại tóc ca sĩ Kim Ngân đã được cắt gọn gàng

Những hình ảnh mới nhất về ca sĩ Kim Ngân nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không ít người bày tỏ sự xót xa khi thấy nữ ca sĩ vẫn phải đẩy chiếc xe chứa toàn bộ tài sản của mình trên đường phố, dù diện mạo đã có phần gọn gàng hơn trước.

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Kim Ngân từng là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của làng nhạc hải ngoại vào thập niên 1980. Sở hữu ngoại hình thu hút, phong cách phóng khoáng cùng chất giọng đặc trưng, bà từng sở hữu một trung tâm âm nhạc riêng và là gương mặt đắt show quảng cáo, biểu diễn.

Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa - Ảnh 4.

Ca sĩ Kim Ngân từng là giọng ca vang danh ở làng nhạc hải ngoại

Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa - Ảnh 5.

Bà từng sở hữu một trung tâm âm nhạc riêng

Thế nhưng sau ánh hào quang là chuỗi biến cố kéo dài. Nhiều năm qua, người dân tại khu vực Little Saigon (California, Mỹ) thường xuyên bắt gặp bà trong tình trạng đi lang thang trên phố, ngủ vỉa hè và từ chối sự giúp đỡ từ người thân. Dù gia đình và các nghệ sĩ đồng nghiệp đã nhiều lần tìm cách đưa cô vào cơ sở chăm sóc y tế hoặc về nhà nuôi dưỡng, nhưng Kim Ngân thường phản ứng gay gắt và bỏ đi ngay sau đó.

Trong một lần livestream, danh hài Thuý Nga có cuộc gọi với dì của Kim Ngân tại Việt Nam. Người dì này đã hé lộ Kim Ngân bỏ nhà đi lang thang vì phải chịu cú sốc li dị chồng và hai con gái đi theo bố. Dì Kim Ngân nói:

"Kim Ngân trước đây xinh lắm, có cả chồng và hai đứa con. Chồng của nó giới nghệ sĩ bên hải ngoại đều biết hết. Nhưng vì Kim Ngân khó tính quá nên vợ chồng nó li dị. Sau khi li dị chồng, một mình nó phải nuôi hai đứa con gái. Không biết vì sao mà hai đứa con gái bỏ Kim Ngân về ở với ba chúng. Tôi nghĩ, vì cú sốc này nên Kim Ngân nó buồn quá hóa bệnh.

Tôi không biết rõ vì sao hai đứa con lại bỏ Kim Ngân đi, chỉ biết Kim Ngân cũng nuôi hai đứa nó đến lớn. Sau này, bà ngoại của Kim Ngân có về Việt Nam và bảo tôi: 'Kim Ngân nó khó tính khó nết, đến hai đứa con nó cũng không ưa rồi bỏ về ở với cha nó'. Tôi chỉ nghe đến thế thôi, không nắm rõ chi tiết".

Nữ ca sĩ đình đám một thời nay hoá điên sống lang thang ở Mỹ, nghe nguyên nhân mà xót xa - Ảnh 6.

Ca sĩ Kim Ngân trải qua biến cố gia đình khiến tâm thần không ổn định

Ảnh: Tổng hợp

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Tags

sao Việt

nữ ca sĩ

Kim Ngân

hóa điên

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