Nữ ca sĩ đình đám lộ CCTV ngoại tình trong thang máy: Chính thất công bố đoạn ghi âm gây chấn động

Nữ ca sĩ này có thái độ “lật mặt như lật bánh tráng”, khiến cho chính thất nổi giận, tung ra đòn hiểm.

Trong suốt thời gian qua, những tình tiết mới trong vụ bê bối ngoại tình liên quan tới nữ ca sĩ nổi tiếng làng nhạc trot Hàn Quốc Sook Haeng đã liên tục khiến cho MXH châu Á sôi sùng sục. Ở phiên xét xử diễn ra hồi cuối tháng 9, tòa án đã tuyên Sook Haeng thua kiện và có nghĩa vụ bồi thường cho vợ của anh A - người đàn ông ngoại tình với nữ ca sĩ.

Trong diễn biến mới nhất vào sáng 3/10, tờ Mydaily đưa tin, chính thất trong vụ việc lại vừa tung ra đòn hiểm, dường như muốn cho Sook Haeng phải “thân bại danh liệt”. Theo đó, vợ A mới đây đã cung cấp loạt bằng chứng tin nhắn và đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của mình với Sook Haeng. Nguyên nhân khiến chính thất quyết tung hê những tài liệu quan trọng này xuất phát từ việc cô bức xúc trước việc Sook Haeng cứ ra sức kêu oan rằng bản thân mình cũng là nạn nhân.

Theo nội dung tin nhắn vừa được công khai, vợ A cho biết cô từng liên lạc với Sook Haeng vào tháng 3 và tháng 7 năm ngoái để yêu cầu nữ ca sĩ này chấm dứt mối quan hệ sai trái với chồng mình. Sau đó, khi chính thất nhắn tin từ 1 số điện thoại khác với nội dung “Hãy trả lại chồng cho tôi” thì Sook Haeng đã đáp lại rằng cô chưa từng chiếm giữ A. Đồng thời, nữ ca sĩ sinh năm 1979 còn nhắn thẳng lại cho chính thất: “Những vấn đề giữa 2 vợ chồng cô thì cô với anh ta nên tự giải quyết với nhau đi chứ”.

Bản ghi âm cuộc gọi giữa Sook Haeng và chính thất diễn ra vào tháng 10 năm ngoái cũng vừa được hé lộ. Trong cuộc gọi, Sook Haeng đã khóc nấc, xin lỗi rối rít vợ A, nữ ca sĩ còn cho biết thêm mình không có ý định phá hoại gia đình chính thất và cầu xin được đối phương tha thứ. Cũng trong cuộc gọi, nữ nghệ sĩ sinh năm 1979 nhấn mạnh “Tôi cũng là nạn nhân” bằng cách lập luận rằng cô được anh A thông báo nhiều lần về chuyện ly hôn với chính thất.

Cựu phóng viên Lee Jin Ho vừa tung ra loạt file ghi âm và tin nhắn trong vụ drama ngoại tình gây nhức nhối nhất showbiz Hàn ở thời điểm hiện tại. Ảnh: Naver

Trong phiên xét xử diễn ra cách đây 2 tuần, tòa án đã tuyên Sook Haeng thua kiện và phải bồi thường cho những tổn thương về mặt tinh thần của chính thất. Tại tòa, Sook Haeng lập luận rằng vào thời điểm cô hẹn hò anh A, mối quan hệ hôn nhân giữa anh này và vợ đã ở trong tình trạng đổ vỡ từ trước. Ngoài ra, nữ ca sĩ 7X cho biết cô đã nghe A nói rằng mình và bà xã đang chuẩn bị ly hôn. Tuy nhiên, tòa án kết luận, không có đủ bằng chứng để khẳng định mối quan hệ hôn nhân của A đã tan vỡ, cũng như không có bằng chứng cho thấy Sook Haeng bị A lừa dối. Cuối cùng, nữ ca sĩ nổi tiếng đã thua kiện trong bẽ bàng.

Còn nhớ vụ scandal lần đầu được phanh phui trên chương trình Case Chief của đài JTBC hồi cuối năm ngoái. Chương trình khi ấy đã gây xôn xao khi công bố đoạn CCTV cho thấy Sook Haeng ngang nhiên có những hành động thân mật với nhân tình (anh A) trong thang máy. Case Chief cho biết thêm, lời tố cáo đến từ vợ của anh A - người được chương trình mô tả là “1 bà nội trợ đã sống khép kín 20 năm và vô cùng sốc khi phát hiện chồng mình ngoại tình”.

Trong cuộc phỏng vấn với Case Chief, vợ anh A uất ức vạch trần Sook Haeng: “Họ nói họ chỉ là bạn bè, và khi tôi bảo cô ta hãy ngừng liên lạc với chồng tôi, nếu không tôi sẽ kiện thông qua công ty quản lý của cô ta thì phát hiện ra họ thực sự đang sống chung. Khi 2 người ở bên nhau, họ ôm hôn và có những cử chỉ thân mật. Trước khi gửi thông báo pháp lý chính thức, tôi đã cho cô ta 1 cơ hội cuối cùng. Tôi nói với cô ta ‘Làm ơn trả chồng lại cho tôi’, nhưng cô ta trả lời ‘Tôi có giữ chồng cô đâu mà cô đòi’ và bảo tôi đừng liên lạc nữa”. Tuy nhiên sau khi người vợ đâm đơn kiện, nữ ca sĩ này đã vội vàng liên lạc lại. Sau 1 thời gian cân nhắc, vợ anh A chính thức đâm đơn kiện Sook Haeng để đòi bồi thường cho những tổn thất tinh thần mà cô phải chịu đựng.

Sook Haeng ngoại tình trong thang máy, còn trả treo với chính thất. Ảnh: Koreaboo

Vốn dĩ vợ anh A đã đâm đơn kiện Sook Haeng từ tháng 9 năm ngoái, nhưng khi ấy nữ ca sĩ không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cũng chẳng có động thái thuê luật sư, nên tòa án ban đầu dự định đưa ra phán quyết mà không thông qua xét xử vào tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, Sook Haeng đột ngột “quay xe”, thuê gấp luật sư và ủy quyền cho người đại diện pháp lý của mình lên tiếng, cho nên tòa đã hủy bỏ ngày đưa ra phán quyết theo dự kiến ban đầu và dời lịch phiên tòa.

Thông qua kênh YouTube của phóng viên Lee Jin Ho hồi đầu năm nay, anh A đã đưa ra lời giải thích gây tranh cãi rầm rộ: “Tôi đã nói với Sook Haeng về tình trạng gia đình mình ngay lần đầu gặp gỡ. Cuộc hôn nhân của tôi và vợ vốn trên đà đổ vỡ và chúng tôi đã ly thân từ trước, mọi thứ gần như đã xong xuôi. Ngay cả trong thời gian ly thân, tôi và vợ cũng đã thảo luận về chuyện ly hôn 2 lần. Cuộc hôn nhân này về cơ bản đã tan vỡ được nhiều năm rồi”. Thế nhưng trên thực tế, A và vợ vẫn chưa hoàn tất mọi thủ tục ly hôn ở thời điểm anh này qua lại với Sook Haeng.

Về phía Sook Haeng, cô gửi lời xin lỗi tới chính thất, đồng thời tuyên bố kiện anh A vì tội lừa dối về tình trạng hôn nhân thực sự của mình: “Tôi tin rằng cuộc hôn nhân của A đã thực sự tan vỡ nên mới bắt đầu hẹn hò với anh ta. Thậm chí, tôi còn giới thiệu anh ta với bố mẹ như người chồng tương lai của mình. Tôi đã chấm dứt mối quan hệ với A sau khi biết những lời nói của anh ta là giả dối, đồng thời gửi lời xin lỗi tới vợ A. Tôi không có ý định trốn tránh trách nhiệm pháp lý. Trong khi nỗ lực để nhận được sự tha thứ, tôi đã lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý chống lại A, bởi anh ta đã lừa dối tôi và khiến mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi sẽ bắt anh ta phải bồi thường cho mình sau tất cả mọi chuyện”. Thế nhưng dù có đưa ra lời phân trần ra sao thì cuối cùng Sook Haeng vẫn bị tòa án tuyên thua kiện trong phiên xét xử diễn ra cách đây 2 tuần.

Sau ồn ào ngoại tình, Sook Haeng đã phải tạm dừng mọi hoạt động trong showbiz suốt thời gian qua sau khi bị các chương trình tại Hàn Quốc cắt sóng.