Nữ ca sĩ đình đám kéo Long Nhật ra một góc tặng 5 phân vàng

Mới đây, chương trình Dấu ấn tình ca đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật.

Tại đây, nam ca sĩ U60 ôn lại kỷ niệm đi hát của mình. Anh nói: "Tôi không thể quên quãng thời gian những năm 1989, khi tôi còn đi hát cho Đoàn ca nhạc nhẹ của thành phố Huế.

Long Nhật

Thời gian ấy, tôi còn phải trốn nhà để vào Đà Nẵng hát vì bố mẹ không cho tôi đi hát. Dù bị gia đình cấm cản nhưng tôi vẫn quyết tâm đi theo tiếng gọi của đam mê sân khấu. Sau thời gian đó, tôi gia nhập đoàn ca múa nhạc Hải Đăng. Đây là nơi tôi đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp.

Năm 1989, tôi đi hát hoàn toàn vì đam mê. Tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện nổi tiếng, càng không nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Thời đó, các đoàn nghệ thuật nhà nước còn khó khăn, nhưng nghệ sĩ lại rất sướng. Tôi nói nghệ sĩ rất sướng vì không phải lo cơm áo gạo tiền như các nghề khác, mọi thứ đã có đoàn, có nhà nước lo. Nghệ sĩ chúng tôi chỉ tập trung vào chuyên môn, vào luyện tập và biểu diễn.

Chính vì thế, tôi không bao giờ nghĩ tới cát-xê. Ăn củ khoai, củ sắn hay gói xôi cũng được miễn là tối được lên sân khấu hát. Cả ngày tôi không nghĩ được gì ngoài việc tối sẽ được ra ngoài biểu diễn.

5 năm đầu tiên ở đoàn Hải Đăng là giai đoạn rực rỡ nhất trong đời tôi. Đoàn ca nhạc Hải Đăng 1 có một tiêu chí là không mời ngôi sao từ TP.HCM ra mà đào tạo ngôi sao ngay tại đoàn của họ để thành công, xây dựng thương hiệu sánh ngang hàng với Đoàn ca nhạc trung ương, Đoàn ca nhạc nhẹ dân tộc. Thậm chí, Đoàn ca nhạc Hải Đăng còn có thể ví với Đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn hay Bông Sen,…

Vì thế nên trong đoàn có nhiều nghệ sĩ đã được đào tạo và nổi tiếng như Ngọc Thúy, Mỹ Hạnh, Ánh Tuyết,… Đó không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những thần tượng lớn trong lòng tôi. Trong đó, chị Ánh Tuyết như là người chị, Mỹ Hạnh là cô em, Ngọc Thúy thì là người bạn thân thiết của tôi.

Mỗi tối diễn xong, dù có bao nhiêu bạn bè, khán giả rủ đi ăn, đi chơi nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại xem Ngọc Thúy, Ánh Tuyết, Mỹ Hạnh hát rồi mới đi.

Khi tôi chuyển sang Hải Đăng 2, đoàn bắt đầu mời những danh tiếng lớn về biểu diễn.

Ngọc Thúy

Tôi nhớ như in buổi diễn đầu tiên có sự xuất hiện của cô Bảo Yến tại Cam Ranh. Cô Bảo Yến đang diễn nửa chừng thì mất điện. Tưởng như đêm diễn sẽ gián đoạn nhưng khán giả vẫn không bỏ về mà còn cổ vũ liên tục. Họ bảo ca sĩ không cần hát, chỉ cần nhảy là được.

Thế là cô Bảo Yến cùng các nghệ sĩ trong đoàn tiếp tục nhảy trong ánh đèn pin mà khán giả rọi lên từ phía dưới, tạo nên một biển ánh sáng".

Long Nhật chia sẻ thêm về món quà tết bất ngờ từ ca sĩ Ngọc Thúy: "Tôi còn nhớ một buổi chiều gần Tết, Ngọc Thúy kéo tôi ra một góc để tặng quà Tết. Món quà là 5 phân vàng được gói cẩn thận trong 4 lớp giấy báo. Tôi bất ngờ vô cùng.

Đó không chỉ là món quà vật chất trong thời điểm khó khăn mà còn là tình đồng nghiệp giữa chúng tôi".

Ngọc Thúy từng rất nổi tiếng trong thập niên 90 nhưng hiện đã giải nghệ rất lâu và sang Mỹ định cư. Cô sống ẩn dật nên hiện nay không ai biết thông tin gì về cô.