HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ ca sĩ đình đám bại lộ chuyện ngoại tình với NSX âm nhạc vì 1 bức ảnh, nhà đài thông báo cắt sóng

VY ANH |

Nữ ca sĩ và nhà sản xuất âm nhạc này quen biết nhau sau khi hợp tác thu âm. Sau đó, họ lấy danh nghĩa đối tác để gặp riêng nhau.

Ngoại tình trong tình yêu hay hôn nhân là chuyện trái đạo đức, không thể tha thứ. Đối với người nổi tiếng, hậu quả dành cho họ nặng nề hơn rất nhiều. Từ tháng 7/2024, nữ ca sĩ Long Đình và nhà sản xuất âm nhạc quyền lực Khâu Á Quỳ đã bị công ty chủ quản sa thải, đài truyền hình cắt sóng và "cấm cửa" ở showbiz sau khi vụ ngoại tình của họ vỡ lở.

Theo đó, vào ngày 17/7/2024, cánh săn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) đã bắt gặp Long Đình và Khâu Á Quỳ đi ăn tối và xem hòa nhạc cùng nhau. Những tưởng đây chỉ là 1 cuộc gặp gỡ bình thường giữa 2 đối tác đang làm nhạc cùng nhau, ai ngờ khi bám đuôi theo 2 nghệ sĩ này xuống bãi đỗ xe, paparazzi đã chụp được những khoảnh khắc động trời. Tại đây, cánh săn ảnh đã chụp được khoảnh khắc Long Đình và Khâu Á Quỳ âu yếm, ôm hôn nhau trong xe ô tô.

- Ảnh 1.

Long Đình và Khâu Á Quỳ có hành vi vụng trộm gây phẫn nộ khắp MXH cùng mặt báo ngay sau khi hình ảnh thân mật của họ bị lộ. Ảnh: Sina.

- Ảnh 2.

Hình ảnh Long Đình và Khâu Á Quỳ ôm hôn nồng nhiệt trên xe. Đây cũng chính là bằng chứng chí mạng cho thấy 2 nghệ sĩ có mối quan hệ sai trái. Ảnh: On.

Hình ảnh thân mật nói trên của Long Đình và Khâu Á Quỳ sau khi xuất hiện trên mặt báo gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Hong Kong (Trung Quốc). Bởi lẽ Khâu Á Quỳ đã có gia đình. Vợ ông là cựu điều phối sản xuất ở TVB, còn con gái đang du học Nhật Bản. Theo tìm hiểu của cánh truyền thông, Khâu Á Quỳ và Long Đình quen biết nhau từ năm 2017 sau khi hợp tác thu âm. Kể từ đó, họ lấy danh nghĩa đối tác để gặp riêng nhau.

- Ảnh 3.

Long Đình bị nghi là "tiểu tam", chen chân vào cuộc hôn nhân 22 năm của Khâu Á Quỳ và vợ. Ảnh: Sina.

Giữa làn sóng chỉ trích của dư luận, Khâu Á Quỳ xin lỗi vợ và con gái vì vướng vào drama tình ái, đồng thời phủ nhận chuyện ông ngoại tình với nữ ca sĩ Long Đình. "Tôi và Long Đình trong sạch. Loạt ảnh mọi người thấy được chụp cách đây 2 tháng. Khi ấy, tôi và Long Đình có cuộc gặp mặt vì vấn đề công việc. Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi đã cùng đồng nghiệp đi ăn và coi phim. Loạt hành động thân mật mà Long Đình dành cho tôi đã bị phóng đại quá mức. Cô ấy chỉ ôm hôn chào xã giao tôi nhưng góc chụp lại gây hiểu lầm lớn".

Về phía Long Đình, cô cũng khẳng định mình với Khâu Á Quỳ chỉ là cộng sự, bạn bè thân thiết: "Tôi và anh Khâu không hề đi quá giới hạn. Vấn đề nằm ở góc chụp và lời tường thuật của cánh săn ảnh bám đuôi chúng tôi vào lúc đó", nữ ca sĩ cho biết.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi nghi vấn ngoại tình nổ ra, công ty New Entertainment International Variety Show Production thông báo cắt chức tổng giám đốc và sa thải Khâu Á Quỳ. Phía TVB cũng tuyên bố tạm dừng hoạt động và cắt sóng toàn bộ chương trình truyền hình có Long Đình và Khâu Á Quỳ tham gia. Động thái loại bỏ cực gắt của 2 công ty hàng đầu showbiz Hong Kong (Trung Quốc) khiến công chúng tin rằng Long Đình và Khâu Á Quỳ có mối quan hệ sai trái.

- Ảnh 4.

2 nghệ sĩ bị sa thải, cắt sóng sau khi hình ảnh thân mật quá mức của họ bị bại lộ. Ảnh: Sina.

Gần 2 năm kể từ sau vụ việc, cuộc sống của Long Đình và Khâu Á Quỳ đều có sự thay đổi lớn. Nhà sản xuất âm nhạc họ Khâu được vợ tha thứ, giữ được gia đình nhưng uy tín trong giới mất sạch. Ông từng trải qua giai đoạn túng quẫn kinh tế, khổ đến mức phải đi xe buýt giá rẻ 2 HKD (gần 7.000 đồng) sau khi mất việc. Về phía Long Đình, cô cố gắng duy trì sự nghiệp ca hát bằng cách mở concert cá nhân, nhưng danh tiếng không bao giờ có thể phục hồi và luôn bị công chúng mỉa mai là "tiểu tam".

- Ảnh 5.

Long Đình và Khâu Á Quỳ đều nhận hậu quả sau khi dính bê bối đời tư. Ảnh: Sina.

Khâu Á Quỳ là "ông trùm" trong làng nhạc Hong Kong (Trung Quốc). Ông từng làm việc tại TVB, giữ vị trí giám chế. Năm 2017, Khâu Á Quỳ thành lập công ty thu âm. Sau đó, ông được mời về làm tổng giám đốc của công ty New Entertainment International Variety Show Production. Khâu Á Quỳ đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc của các ngôi sao đình đám xứ Hương Cảng.

Long Đình sinh năm 1981, là ca sĩ "át chủ bài" của đài TVB. Cô từng tham gia The Voice Trung Quốc, và là khách mời thường niên của nhiều chương trình âm nhạc của đài truyền hình trung ương Trung Quốc - CCTV.

Nguồn: Sina, Sohu

Danh ca Khánh Ly: "Tôi không trả nợ cho ông Ngọc và Quang Thành đâu"
Tags

Sao hoa ngữ

Long Đình

Khâu Á Quỳ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

Kinh ngạc dự án đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh trong 30 phút của Vingroup: Phần lớn sẽ chạy "trên không"

00:50
Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

Vụ một phụ nữ bị chặn đường, đánh liên tiếp vào mặt: Triệu tập Nguyễn Văn Khuyến

00:43
Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

Hàng loạt xe bị ném đá trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc: Bất ngờ về các thủ phạm

00:46
Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

Tình huống khẩn cấp có bị phạt nguội không? Cục CSGT chỉ ra 3 bước tài xế cần làm ngay

00:51
Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

Video livestream phản ánh việc CSGT kiểm tra nồng độ cồn gây tranh cãi: Người liên quan nói gì?

01:20
Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

Cận cảnh ô tô con bị lật úp, “vò nát” trên cao tốc, rất may tài xế đã tự chui ra khỏi xe

00:43
Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

Khoảnh khắc tên lửa Iran lao xuống thị trấn 'có cơ sở hạt nhân' của Israel

00:58
Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

Ai liên quan đến doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền với tổng giao dịch tới 131 tỷ đồng phải làm ngay việc này

01:10
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại