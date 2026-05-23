Nữ ca sĩ đắt show bậc nhất hải ngoại nói lý do giờ thường xuyên về Việt Nam

Mới đây, ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ lý do vì sao gần đây mới tích cực về nước biểu diễn. Cô nói: "Cũng có một số lý do khiến tôi về nước muộn hơn mọi người. Từ khi tôi xuất hiện ở hải ngoại, tôi được khán giả đón nhận và yêu quý rất nhiều nên lịch trình khá bận rộn, đi show liên tục nên không có thời gian về nước biểu diễn.

Tiếp đó, sau này tôi có con nhỏ nên phải tập trung cho con, thời gian không thuận lợi để tôi đi show nhiều.

Gần đây tôi có về nước tham gia show Hương sắc giai nhân của chị Như Quỳnh. Chính điều này khiến tôi thay đổi. Tôi thấy, khi tham gia một chương trình lớn như vậy khiến tôi có niềm vui và nhận ra khán giả yêu nhạc bolero, trữ tình quê hương vẫn còn nhiều chứ không ít như tôi tưởng. Vì thế nên show rất đông khán giả.

Khán giả đến tham gia chương trình rất đông và hào hứng. Tôi thấy rõ khán giả vẫn yêu thương chị Như Quỳnh và những ca sĩ trẻ, trong đó có tôi nữa. Điều đó khiến tôi có cảm hứng, phấn chấn làm nghề và niềm tin vào khán giả.

Tôi cũng muốn được kết hợp, làm việc cùng các em nghệ sĩ trẻ bây giờ. Từ đó, tôi muốn đồng hành cùng các em.

Đó là những lý do khiến tôi muốn về nước thường xuyên hơn để biểu diễn, kết hợp cùng các em trẻ để tạo nên những màn trình diễn hấp dẫn, phong phú cho khán giả thưởng thức và cho chính dòng nhạc của tôi".

Ca sĩ Mai Thiên Vân hiện là một trong những giọng ca bolero đắt show và được yêu thích nhất tại thị trường hải ngoại nhờ sở hữu chất giọng thiên phú ngọt ngào, cao vút nhưng đầy trải nghiệm, dễ dàng chạm đến trái tim của những người con xa xứ.

Tên tuổi của cô gắn liền với những bản tình ca quê hương mộc mạc và những màn song ca đỉnh cao cùng các nam danh ca như Quang Lê để tạo nên các cặp song ca vàng của làng nhạc trữ tình.