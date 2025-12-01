Nữ ca sĩ đang hát thì bị đuổi khỏi sân khấu

Theo Straits Times , Maki Otsuki dự kiến biểu diễn trong hai ngày 28 và 29/11 tại Lễ hội Bandai Namco 2025 (sự kiện dành cho người hâm mộ văn hóa Jpop và anime) ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào ngày 29/11, công ty quản lý của nữ ca sĩ 52 tuổi đăng thông báo trên website rằng cô phải “đột ngột dừng biểu diễn do những tình huống bất khả kháng” vào ngày 28/11. Buổi diễn ngày 29/11 cũng bị hủy với cùng lý do.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao gia tăng giữa chính phủ Nhật Bản và Trung Quốc, sau phát biểu vào ngày 7/11 của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi tại Quốc hội về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc).

Maki Otsuki bị tắt điện đột ngột khi đang hát. Nguồn: X.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy khi Otsuki đang hát trên sân khấu, đèn bất ngờ tắt và âm nhạc dừng lại. Trong lúc mọi người đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hai người được cho là nhân viên tiến lại gần và đưa Otsuki rời sân khấu.

Không chỉ vậy, Lễ hội Bandai Namco 2025 vốn được lên lịch kéo dài đến ngày 30/11, nhưng bị hủy toàn bộ sau khi Otsuki bị đuổi. Trên nền tảng WeChat (Trung Quốc), ban tổ chức giải thích lễ hội âm nhạc bị hủy sau khi “xem xét toàn diện nhiều yếu tố”.

Cùng với đó, kế hoạch biểu diễn trong sự kiện ngày 29/11 của nhóm thần tượng nữ nổi tiếng Momoiro Clover Z của Nhật cũng không thể diễn ra.

Các nghệ sĩ và chương trình khác buộc phải hủy diễn tại Trung Quốc gồm ca sĩ Ayumi Hamasaki, nghệ sĩ piano jazz Hiromi Uehara và vở nhạc kịch Pretty Guardian Sailor Moon .

Nhà báo Soichiro Matsutani, chuyên gia về văn hóa đại chúng châu Á, nhận định loạt động thái trấn áp nghệ sĩ Nhật Bản của Trung Quốc gây bất lợi cho kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng văn hóa của xứ Phù Tang. Theo ông, chính phủ Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực quảng bá trò chơi điện tử, anime và các nội dung khác ra nước ngoài.

“Bối cảnh xung quanh ngành giải trí Nhật Bản có thể sẽ càng trở nên khó khăn hơn”, ông Matsutani nói, đồng thời nhắc lại rạn nứt khoảng một thập kỷ trước giữa Trung Quốc và Hàn Quốc về việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa (THAAD), dẫn đến việc Bắc Kinh hạn chế phát sóng các bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Maki Otsuki nổi tiếng nhờ hát nhạc anime.

Maki Otsuki sinh năm 1973 ở tỉnh Fukui, Nhật Bản. Cô là ca/nhạc sĩ nổi tiếng tại xứ sở Mặt trời mọc, hoạt động từ cuối những năm 1990 đến nay.

Cô nổi tiếng nhất với việc thể hiện 2 ca khúc kết của bộ anime đình đám One Piece là Memories và Run! Run! Run! . Nhờ đó, Maki Otsuki được xem là “giọng hát đầu tiên” của One Piece , trở thành biểu tượng của fan anime từ cuối những năm 1990.

Sau khi thành công với One Piece , cô tiếp tục phát hành nhiều single và album solo. Ngoài ra, cô còn tham gia ban nhạc Jpop có tên Cassis, đóng vai trò giọng ca chính.

Năm 2024, cô tái xuất với ca khúc mới cho One Piece , Dear Sunrise .

Không chỉ được yêu thích tại Nhật Bản, cô thường đi lưu diễn quốc tế, nhiều nhất là tham gia các sự kiện hoặc lễ hội anime/game.