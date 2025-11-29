Nữ ca sĩ Bolero nói thẳng lí do bỏ Đà Lạt tới TP.HCM

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Bolero Trần Mỹ Ngọc. Tại chương trình tuần này, nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của mình khi đến với dòng nhạc Bolero.

Ca sĩ Trần Mỹ Ngọc

Cô nói: "Khi tìm kiếm và thử sức với dòng nhạc Bolero, tôi bất ngờ nhận ra mình đều thuộc vì đó là những ca khúc ba mẹ thường mở khi chị còn nhỏ. Chính ký ức tuổi thơ đã trở thành động lực để tôi mạnh dạn theo đuổi nó.

Tôi phải học rất nhiều kỹ thuật từ thầy dạy: luyến láy, nhả chữ, cách rung, cách tạo cảm xúc đặc trưng của Bolero. Nhưng tôi thừa nhận chất giọng của mình không đậm màu Bolero như những nghệ sĩ lâu năm. Vì thế, tôi chọn dùng tình cảm và cảm xúc chân thật để tạo nên sự khác biệt trong từng phần trình diễn.

Chính sự khác biệt đó cũng mang đến cho tôi nhiều áp lực, nhất là khi tôi mạnh dạn làm mới Bolero theo phong cách hiện đại như: Bolero chill, Bolero remix...

Tôi không muốn mọi thứ một màu, nên luôn tìm cách sáng tạo, thử sức với những điều mới mẻ và mang đến những màn trình diễn độc đáo cho khán giả.

Thực ra, bản thân tôi rất thích nhạc tình vì nó làm cho con người có những ngẫm nghĩ và như được sống trọn với cảm xúc trong bài hát. Điều tạo nên một thành công cho ca sĩ đó là phải có chất giong, phải có may mắn và cuối cùng là phải biết nắm bắt được xu hướng của khán giả ngày nay.

Về dòng nhạc phù hợp nhất với bản thân, tôi đặc biệt yêu thích nhạc tình – thể loại mang đến chiều sâu cảm xúc và giúp người nghe có thêm những chiêm nghiệm về cuộc sống.

Để một ca sĩ có được chỗ đứng trong thị trường âm nhạc hiện nay, cần hội tụ ba yếu tố quan trọng: chất giọng riêng, sự may mắn và khả năng nắm bắt xu hướng vốn thay đổi từng ngày.

Trước đây, mỗi sản phẩm âm nhạc đều được đầu tư công phu với họp báo, quảng bá poster và ekip sản xuất bài bản. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ một bản cover phù hợp xu hướng cũng có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều này cho thấy may mắn đôi khi quan trọng chẳng kém tài năng.

Chính vì sự chuyển dịch quá nhanh của nền âm nhạc và xu hướng của khán giả, các ca sĩ ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc lựa chọn thời điểm ra mắt cũng như định hướng thể loại âm nhạc để phù hợp với xu hướng mà vẫn giữ được dấu ấn cá nhân.

Tôi nhớ lại thời điểm mình bỏ Đà Lạt, bỏ lại công việc cùng mọi thứ để về TP.HCM học tập, rèn luyện và tìm kiếm cơ hội. Tôi đầu tư nghiêm túc vào kiến thức, tìm đến nhạc sĩ, ekip quay dựng và quảng bá để sản phẩm được giới thiệu tốt nhất đến khán giả.

Tuy không đạt hiệu quả như mong muốn, nhưng đó là nền tảng quan trọng giúp tôi trưởng thành hơn trên con đường nghệ thuật.

Tôi quyết tâm thay đổi vì đã đi hát từ lớp 9 đến năm 25 tuổi ở Đà Lạt và cảm thấy không còn quá nhiều thử thách. Chính hào quang từ những đàn anh, đàn chị trên truyền hình khiến tôi khao khát được bước ra sân chơi lớn hơn và TP.HCM chính là nơi tôi đặt cược cho đam mê âm nhạc của mình.

Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục làm tròn vai trò người mẹ trước khi chính thức quay lại thị trường âm nhạc với các sản phẩm mới. Việc cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng khi trở lại, tôi sẽ trang bị đầy đủ kỹ năng, nắm bắt xu hướng thị trường và lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực đến khán giả".