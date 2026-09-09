Nữ ca sĩ bỏ nghề hát làm MC: "Tôi phải đối diện một áp lực"

"Sau khi giành quán quân cuộc thi MC đó, tôi phải đối diện với một áp lực khác" – MC Minh Ngọc nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của MC Minh Ngọc. Tại chương trình tuần này, nữ MC chia sẻ về sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Xuất phát điểm của tôi không phải một MC chuyên nghiệp mà là một ca sĩ. Trước đó, tôi theo học tại Nhạc viện và tốt nghiệp khoa Thanh nhạc. Sau khi ra trường, tôi phải tìm kiếm nhiều cơ hội để phát triển bản thân, trong đó có việc tham gia cuộc thi người dẫn chương trình do đài truyền hình tổ chức.

Thời điểm đó, tôi gần như là một tờ giấy trắng. Vì chưa từng làm MC nên ở mỗi vòng thi tôi đều phải tự học và tự hoàn thiện.

Cùng thời điểm đó, tôi cũng tham gia cuộc thi về âm nhạc. Khi cuộc thi người dẫn chương trình đưa tôi vào Top 10 và có cơ hội xuất hiện trong những đêm truyền hình trực tiếp, tôi phải đứng trước một lựa chọn quan trọng giữa ca hát và làm MC.

Sau khi cân nhắc, tôi quyết định tiếp tục theo đuổi cơ hội với nghề dẫn chương trình. Tôi nghĩ năm sau mình vẫn có thể thi hát lại. Nhưng cơ hội được vào Top 10 và xuất hiện trên truyền hình trực tiếp với nghề MC là điều rất đặc biệt. Tôi cứ thi tiếp, được đến vòng nào thì mừng vòng đó.

Tôi không ngờ chính quyết định ấy lại mở ra một ngã rẽ lớn. Qua từng vòng thi, tôi tự học, quan sát và dần vượt qua sự rụt rè vốn có. Cuối cùng, tôi chạm đến chiếc cúp quán quân, chính thức bước vào con đường dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đó là lúc tôi làm được điều mà trước đó từng nghĩ là không thể.

Tuy nhiên, sau khi giành quán quân cuộc thi MC đó, tôi phải đối diện với một áp lực khác. Thành công từ cuộc thi khiến khán giả nhớ đến tôi như một người dẫn chương trình, trong khi tôi vẫn có nền tảng thanh nhạc và mong muốn được thể hiện khả năng ca hát.

Tôi cũng từng tham gia các chương trình âm nhạc, ra sản phẩm riêng để khán giả biết mình là một MC có thể hát. Sau nhiều năm trải nghiệm, tôi nhận ra việc cố gắng làm quá nhiều điều đôi khi khiến hình ảnh cá nhân trở nên thiếu tập trung.

Vì thế, tôi quyết định xác định rõ con đường chính của mình. Đó là trở thành một MC chứ không phải ca sĩ, nhưng là một MC biết hát, biết đóng phim và sẵn sàng thử sức với những khả năng khác.

Chỉ cần tập trung vào một điều để khán giả nhớ kỹ điều đó là đủ. Nếu mình muốn quá nhiều thứ, đôi khi lại trở nên lan man.

Với tôi, nghề dẫn chương trình là công việc đòi hỏi khả năng ứng biến rất lớn. Nếu ca sĩ có âm nhạc hỗ trợ, MC đôi khi chỉ có kịch bản làm nền tảng, còn mọi diễn biến trên sân khấu đều cần được xử lý bằng kinh nghiệm, quan sát và sự nhạy bén.

MC là người host, là chủ nhà của sân khấu. Khi có tình huống bất ngờ, mình phải là người tự tìm cách giải quyết. Kinh nghiệm là điều quan trọng sau nhiều năm làm nghề, nhưng ở những ngày đầu, yếu tố giúp một người có thể xử lý tình huống chính là khả năng quan sát và EQ.

Trước khi nói, người dẫn chương trình cần cảm nhận được những người xung quanh đang ở trong trạng thái nào để lựa chọn cách kết nối phù hợp. Ngày trước tôi rất ít nói, không dám thể hiện bản thân. Khi trở thành MC, tôi được nói, được lắng nghe và có thể giúp người khác bằng tiếng nói của mình. Đó là điều tiếp thêm ngọn lửa để tôi tiếp tục".