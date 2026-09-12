Nữ ca sĩ bị quấy rối ngay trên sân khấu

Mạng xã hội bùng nổ làn sóng chỉ trích sau sự cố nữ thần tượng 20 tuổi bị khán giả quá khích đụng chạm ngay trên sân khấu concert tại châu Âu.

Đêm diễn ngày 9/9 tại thủ đô Paris (Pháp), thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Wildworld Tour của KATSEYE, vừa trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng yêu nhạc toàn cầu. Trong khoảnh khắc các thành viên tiến xuống khu vực khán giả để tương tác và khuấy động bầu không khí trong giai điệu ca khúc Time Lapse, một sự cố quấy rối nghiêm trọng đã xảy ra. Lợi dụng đám đông và cự ly tiếp xúc gần, một khán giả quá khích đã có hành vi biến thái khi thản nhiên đụng chạm vào vòng 1 của nữ thành viên Megan.

Đoạn clip Megan bị quấy rối đang được chia sẻ trên mạng xã hội

Ngay sau khi chương trình khép lại, Megan đã trực tiếp chia sẻ về trải nghiệm tồi tệ này trên nền tảng Weverse DM. Nữ idol sinh năm 2006 thừa nhận cảm giác hoảng sợ khi bị kẻ xấu đụng chạm vào vùng nhạy cảm lúc xuống giao lưu cùng khán giả trong tiết mục Time Lapse.

Dù rơi vào tình huống bị đụng chạm trắng trợn, giọng ca KATSEYE vẫn ứng xử vô cùng khéo léo

Dù rơi vào tình huống bị đụng chạm trắng trợn, giọng ca KATSEYE vẫn ứng xử vô cùng khéo léo khi trân trọng sự cuồng nhiệt của fan Paris, đồng thời tha thiết kêu gọi mọi người giữ chừng mực và tôn trọng ranh giới cá nhân để cùng tạo nên những khoảnh khắc âm nhạc an toàn.

Ngay sau khi chương trình khép lại, Megan đã trực tiếp chia sẻ về trải nghiệm tồi tệ này trên nền tảng nhắn tin với người hâm mộ

Bài đăng bộc bạch của Megan nhanh chóng bùng nổ trên các diễn đàn mạng xã hội quốc tế và trở thành chủ đề nóng trên forum Knet nổi tiếng Theqoo. Hàng loạt bình luận đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ idol trẻ tuổi, đồng thời lên án đanh thép hành vi sờ soạng, quấy rối của khán giả.

Cư dân mạng Hàn Quốc bức xúc chỉ ra rằng đây không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ biểu diễn rơi vào tình huống nguy hiểm khi tiếp xúc ở cự ly gần. Nhiều video trước đây cũng từng ghi lại cảnh một bộ phận khán giả quá khích cố tình kéo tay, đụng chạm bất kỳ chỗ nào với tới được, thậm chí là túm tóc các thành viên trên sân khấu.

Cư dân mạng lên tiếng bảo vệ Megan

Đáng chú ý, cộng đồng mạng kiên quyết đập tan những luồng ý kiến lệch lạc có ý định "đổ lỗi cho nạn nhân" liên quan đến trang phục diễn của KATSEYE. Nhiều khán giả khẳng định trang phục của nhóm hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn biểu diễn của các ngôi sao Pop Âu Mỹ năng động, không hề hở hang phản cảm. Tuy nhiên, nguyên tắc cốt lõi được đồng lòng nhấn mạnh là dù nạn nhân có mặc gì đi nữa, không ai có quyền tùy tiện đụng chạm vào cơ thể người khác nếu chưa được cho phép.

Ngay sau khi chương trình khép lại, Megan đã trực tiếp chia sẻ về trải nghiệm

Sự cố lần này đồng thời báo động đỏ về công tác quản lý và bảo vệ an ninh cho nghệ sĩ của HYBE. Việc để idol bước xuống khu vực khán giả mà không có hàng rào bảo vệ vững chắc hay đội ngũ an ninh bám sát đã tạo ra lỗ hổng nguy hiểm. Công chúng yêu cầu công ty quản lý phải lập tức thắt chặt các biện pháp an ninh, thậm chí cân nhắc hủy bỏ phần giao lưu cự ly gần nếu không thể bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các cô gái.

KATSEYE đang thực hiện tour diễn chỉ với 4 thành viên

Sự cố quấy rối nhắm vào Megan diễn ra đúng vào thời điểm KATSEYE đang trải qua chặng đường lưu diễn đầy giông bão. Nhóm nhạc nữ toàn cầu phải vận hành tour diễn Wildworld trong tình trạng sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng. Thành viên Manon đã phải tạm dừng hoạt động từ đầu năm để điều trị sức khỏe và phục hồi tâm lý, vắng mặt trong chuỗi quảng bá Pinky Up, sân khấu Coachella lẫn single mới Animal.

Ngay trước chặng lưu diễn châu Âu, trưởng nhóm Sophia cũng buộc phải tạm thời rút lui để tập trung chăm sóc sức khỏe tinh thần. Việc chỉ còn 4 thành viên đứng trên sân khấu gánh vác toàn bộ lịch trình dày đặc vốn đã tạo ra áp lực khổng lồ, khiến sự cố của Megan càng trở thành một đòn đả kích cay đắng đối với tinh thần của cả nhóm.

Megan là một trong những thành viên nổi bật của KATSEYE

Sinh ngày 10/2/2006 tại Honolulu, Hawaii (Mỹ), Megan là một trong những thành viên nổi bật trưởng thành từ chương trình thực tế toàn cầu The Debut: Dream Academy (2023). Cô nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ kỹ năng trình diễn bản lĩnh cùng tính cách thẳng thắn. Vào tháng 6/2025, Megan từng nhận được nhiều sự ủng hộ khi dũng cảm công khai bản thân là người song tính (bisexual) trên sóng livestream Weverse.

Dù là tân binh chưa tròn 2 năm tuổi nghề, Megan cùng KATSEYE đã gặt hái chuỗi thành tích rực rỡ khiến công nghiệp âm nhạc toàn cầu phải chú ý

Dù là tân binh chưa tròn 2 năm tuổi nghề, Megan cùng KATSEYE đã gặt hái chuỗi thành tích rực rỡ khiến công nghiệp âm nhạc toàn cầu phải chú ý. Nhóm từng vượt mốc 30 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify, sở hữu các bản hit bùng nổ như Gnarly (gần 200 triệu stream) hay Gabriela (hơn 394 triệu stream), càn quét các BXH Billboard Global 200 và UK Singles Chart.

Cùng với giải thưởng Moonman danh giá cho hạng mục MTV Push Performance of the Year tại lễ trao giải VMAs và triển vọng nhận đề cử Grammy 2026, KATSEYE đang khẳng định vị thế của một nhóm nhạc nữ toàn cầu thế hệ mới.

Sự cố của Megan vẫn đang được bàn tán xôn xao

Chuyến lưu diễn Wildworld vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng sự cố tại Paris chắc chắn là bài học đắt giá cho công tác tổ chức đêm diễn. Sự cuồng nhiệt của khán giả chỉ thực sự trọn vẹn khi dựa trên sự tôn trọng ranh giới cá nhân và đã đến lúc các công ty quản lý phải hành động quyết liệt hơn để trả lại môi trường biểu diễn an toàn cho các nghệ sĩ trẻ.

Ảnh: X