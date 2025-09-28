Nữ ca sĩ bị hại thảm đến mức rách dây chằng, nhưng hành động sau đó của công ty mới gây bức xúc!

Trong video mới nhất trên YouTube, nữ idol Lee Mijoo (Lovelyz) đã chia sẻ sự thật đằng sau tai nạn sân khấu khiến cô phải nhập viện và dừng hoạt động vào năm 2016. Ở thời điểm đó, cả nhóm Lovelyz đang quảng bá cho ca khúc Destiny.

Mijoo tiết lộ nguồn cơn sự việc đến từ lỗi của 1 stylist. Ở thời điểm đó, cả nhóm phải nhảy trên giày cao gót. "Trước khi lên sân khấu, tôi phát hiện ra giày của mình không có lót đúng chuẩn. Thế là tôi yêu cầu đổi đôi khác, nhưng họ bảo không còn thời gian nữa và tôi phải lên sân khấu với đôi giày lỗi" - nữ idol sinh năm 1994 bộc bạch.

Mijoo gặp chấn thương vì đôi giày lỗi

Đôi giày lỗi ngay lập tức khiến Mijoo bong gân mắt cá chân. Nữ idol đau đớn và khóc rất nhiều nhưng buộc phải hoàn thành buổi diễn. Cô thậm chí còn bị ngã trên sân khấu. Ngay sau khi sự kiện kết thúc, thành viên Lovelyz lập tức được đưa đến bệnh viện. Cô được chẩn đoán rách dây chằng và buộc phải dừng hoạt động. Tuy nhiên, điều khiến Mijoo thất vọng hơn cả là thái độ của quản lý đối với tình trạng chấn thương của cô.

Thay vì lo lắng, chăm sóc cho Mijoo, họ lại hỏi xem có ai ghi hình được đoạn cô ngã trên sân khấu hay không. Phía quản lý và công ty muốn sử dụng cú ngã này để tạo dựng hình ảnh "chuyên nghiệp, hết mình" nhằm lăng xê cho Mijoo cũng như Lovelyz. Sau tai nạn này, Mijoo quyết định chỉ đi giày bệt lên sân khấu. Câu chuyện của Mijoo khiến các khách mời Youngji (KARA), Hyojung (Oh My Girl), Seulgi (Red Velvet) và Moonbyul (MAMAMOO) đều vô cùng bất bình. Thậm chí Youngji còn gay gắt nói: "Tôi hy vọng tất cả bọn họ đều xuống địa ngục".

Câu chuyện của Mijoo khiến các cô bạn vô cùng bức xúc

Lee Mijoo sinh năm 1994, ra mắt cùng Lovelyz từ năm 2014, dưới trướng công ty Woollim Entertainment. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò vũ công chính và hát phụ. Năm 2021, Mijoo không gia hạn hợp đồng với Woollim Entertainment, mà đầu quân cho công ty Antenna để tiếp tục hoạt động cá nhân.

Mijoo từng tham gia nhiều chương trình truyền hình / thực tế nổi bật như Hit The Stage, Dunia: Into a New World, Sixth Sense, Hangout with Yoo và Learn Way. Cô cũng thử sức diễn xuất, đóng vai nhỏ trong 1 số bộ phim. Năm 2023, cô phát hành single solo đầu tay Movie Star.

Về đời tư, Mijoo và cầu thủ bóng đá Song Bum Keun công khai chuyện tình cảm vào tháng 4/2024. Tuy nhiên đến tháng 1/2025, truyền thông Hàn đưa tin cặp đôi chính thức chia tay, lý do được cho là áp lực từ việc công khai mối quan hệ.