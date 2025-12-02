Nữ ca sĩ bị đàn chị hăm dọa: "Nếu bị tấn công chắc chắn tôi không đứng chịu trận"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ, diễn viên Nguyên Yunie. Tại đây, nữ ca sĩ cùng MC Đại Nghĩa chia sẻ quan điểm về chủ đề "Phụ nữ nên học cách tự bảo vệ bản thân mình".

Nguyên Yunie

Nguyên Yunie chia sẻ: "Tôi vốn là người sống đơn giản, luôn tin rằng chỉ cần sống tốt sẽ tránh được điều xấu. Từ trước đến nay, tôi chủ yếu chịu tác động về tâm lý nhiều hơn. Tôi từng bị một số đàn chị hăm dọa vì có ngoại hình ưa nhìn và được nhiều bạn nam chú ý nhưng chưa bao giờ bị tác động vật lý.

Nếu rơi vào tình huống bất ngờ, tôi sẽ không chấp nhận đứng yên. Tôi hiền nhưng khi gặp vấn đề tôi cũng khá nóng tính. Nếu bị tấn công thì chắc chắn tôi không đứng chịu trận.

Biết là đánh không lại nhưng cũng phải phản kháng, họ làm mình đau 10 thì cũng phải trả lại vài cái. Nhưng nếu đối phương có mang theo vũ khí, tôi có thể sẽ đứng đơ. Vì thế nên tôi nghĩ bản thân cần trang bị thêm những vật dụng tự vệ.

Trong nhiều tình huống bị tấn công hoặc cướp giật, sự bình tĩnh có thể giúp giảm bớt nguy hiểm. Tôi đã từng chứng kiến nhiều trường hợp người bị hại mềm mỏng, trao đổi nhẹ nhàng nên kẻ cướp chỉ lấy đồ rồi rời đi, không làm hại đến tính mạng. Theo tôi, nhiều khi sự mềm mại đó lại cứu mình".

Nhắc lại quãng thời gian từng bị bạo hành tinh thần, Nguyên Yunie kể: "Tôi đã lựa chọn nghe nhạc tần số để chữa lành.

Mỗi tần số mang lại tác dụng xoa dịu khác nhau, cơ thể con người phần lớn là nước, âm thanh có thể giúp ổn định tâm lý, với tôi cách này khá hiệu quả.

Tôi muốn nhấn mạnh thông điệp phụ nữ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng tự vệ để đứng vững trước mọi hoàn cảnh".

Nguyên Yunie là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ qua nhiều dự án phim ảnh, cô còn được mệnh danh "hotgirl sitcom" với số lượng sản phẩm đồ sộ như: Học đường nổi loạn, Ai nói tui yêu anh (FAPTV), Nơi ta bắt đầu, Nhà nàng ở cạnh nhà tui, Xin chào hạnh phúc, Hạt giống tâm hồn, Ông bố bất đắc dĩ, Mướn bố cho con… Bên cạnh diễn xuất, cô còn gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và từng tạo dấu ấn tại chương trình Người kể chuyện tình 2024.