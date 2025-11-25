Nữ ca sĩ 30 tuổi nói thẳng: "Tôi là người có chống lưng"

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với sự tham gia của tiến sĩ Tô Nhi A và ca sĩ Phan Như Thùy. Hai người cùng chia sẻ quan điểm về chủ đề "Tuổi trẻ loay hoay giữa câu hỏi nên hưởng thụ hay tích lũy".

Phan Như Thùy

Phan Như Thùy bày tỏ quan điểm: "Tôi thuộc phe thứ ba, vừa tận hưởng cuộc sống và vừa tiết kiệm cho tương lai. Theo tôi, thu nhập nên được chia thành ba phần, phần chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, phần dùng để hưởng thụ và phần dành cho tiết kiệm.

Mỗi người có trải nghiệm sống khác nhau. Khi trải nghiệm đủ rồi, mỗi người sẽ tìm ra cách phù hợp cho bản thân.

Những tiêu chí như vậy chỉ sinh ra tính hưởng thụ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tương lai thì chưa biết ra sao nên không cần quá lo lắng.

Gia đình tôi không cho tôi cơ hội để tiết kiệm. Nói thế nghe hơi tiêu cực nhưng thực ra là vì gia đình thương và bao bọc tôi quá, tạo điều kiện quá tốt.

Tôi về nhà thì có cơm sẵn, đi học có người đưa rước vì sợ nguy hiểm nên tôi đâu phải lo gì ngoài đời. Khi đi làm, tiền tôi kiếm được chỉ dành cho bản thân, mua sắm, làm những điều mình thích.

Cảm giác được gia đình thương quá khiến tôi ỷ lại. Đó là quá khứ của tôi, trước khi biết cân bằng giữa hưởng thụ và tiết kiệm.

Tuy nhiên, không thể đổ hết trách nhiệm cho gia đình. Nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình ấm áp vẫn biết tính toán chi tiêu. Lý do tôi chỉ biết hưởng thụ trước đây là vì chưa xác định được mục tiêu dài hạn.

Tôi cũng từng nghĩ tới đầu tư sản xuất âm nhạc nhưng rồi lại dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Tôi có người chống lưng, cứ được nhắc là lo học đi, còn lại để gia đình lo".

Phan Như Thùy là nữ ca sĩ được biết đến qua bản hit nhạc Hoa lời Việt Nổi gió lên, đạt hơn 3 tỷ view trên mọi nền tảng. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chắp bút này đã đưa tên tuổi của cô nổi lên như một hiện tượng. Trước đó, Như Thùy từng giành Á quân của hai cuộc thi âm nhạc là Tuyệt đỉnh song ca 2016 và Hãy nghe tôi hát 2021. Năm 2025, nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng gây bất ngờ khi ghi danh tham dự Miss Grand Vietnam và lọt vào top 10 chung cuộc.