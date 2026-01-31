Nữ ca sĩ 10 năm làm nail mưu sinh: “Khi gia đình gặp chuyện, mình không còn nhiều quyền chọn lựa nữa"

Gặp lại Tiffany Bun sau 10 năm trong lễ trao giải Mai Vàng với tư cách ca sĩ trình diễn, cô đã trò chuyện về cuộc sống 10 năm rút lui khỏi ánh đèn sân khấu của mình.

Gia đình gặp biến cố, 10 năm làm nail trên đất Mỹ

– Sau 10 năm, trở lại thảm đỏ Mai Vàng 2025 với tư cách ca sĩ biểu diễn, cảm xúc của chị thế nào?

Thật sự là rất run. Không phải kiểu run của một người mới lên sân khấu lần đầu, mà là cảm giác run vì mình đã đi một vòng rất dài để quay lại đúng nơi này. Khi bước lên thảm đỏ Mai Vàng, tôi chợt nhận ra: có những giấc mơ tưởng như đã khép lại, nhưng hóa ra chỉ là ngủ quên.

– 10 năm trước, chị từng hoạt động cùng thế hệ ca sĩ teen như Duy Khánh Zhou Zhou, Gin Tuấn Kiệt, Bảo Anh … Nhìn lại giai đoạn đó, chị nghĩ gì?

Đó là một quãng thời gian rất đẹp. Chúng tôi đều rất trẻ, vô tư, chỉ nghĩ đến việc được đứng trên sân khấu, được biểu diễn và hát cho khán giả nghe. Khi nhìn lại, tôi không thấy tiếc, chỉ thấy biết ơn vì mình đã từng có một thanh xuân rực rỡ như vậy – nơi mọi thứ bắt đầu bằng đam mê dành cho nghệ thuật thuần khiết.

– Nhưng rồi chị rời Việt Nam trong những biến cố gia đình. Điều gì khiến chị trăn trở nhất khi phải tạm dừng con đường âm nhạc?

Đó là cảm giác bất lực khi bản thân phải chấp nhận hoàn cảnh. Khi gia đình gặp chuyện, mình không còn nhiều quyền chọn lựa nữa. Âm nhạc lúc đó phải nhường chỗ cho trách nhiệm. Đó là một quyết định không dễ, nhưng là điều duy nhất tôi phải làm ở thời điểm đó.

– Từ một ca sĩ đứng sân khấu, sang Mỹ làm nghề nail, cú “chuyển vai” đó ảnh hưởng đến chị ra sao?

Nghề nail dạy tôi sự kiên nhẫn và khiêm tốn. Mỗi bộ móng là thời gian, là sự tỉ mỉ và cả sự tập trung. Tôi học được cách trân trọng từng giá trị mình tạo ra và hiểu rằng không có công việc nào là thấp, quan trọng là cách mình sống và làm nghề như thế nào.

– Trong 10 năm xa quê, âm nhạc có còn ở lại với chị không?

Âm nhạc chưa bao giờ rời đi. Tôi vẫn hát, vẫn nghe nhạc mỗi ngày, chỉ là không đứng trên sân khấu. Có những đêm làm về rất muộn, tôi xem những chương trình âm nhạc Việt Nam và không ngừng tự hỏi: nếu không quay lại lúc này thì lúc nào? Liệu mình có cho bản thân thêm một cơ hội nữa hay không?

Thần tượng Mỹ Tâm

– Quyết định trở về Việt Nam theo đuổi lại đam mê, với chị là can đảm hay liều lĩnh?

Có lẽ là cả hai. Can đảm vì dám bắt đầu lại, liều lĩnh vì không ai biết chắc phía trước sẽ ra sao. Nhưng tôi biết, nếu không thử, tôi sẽ luôn day dứt vì đã không cho bản thân một cơ hội để làm theo trái tim mình.

– Thị trường âm nhạc hiện nay khắc nghiệt hơn rất nhiều. Áp lực của chị khi quay lại là gì?

Áp lực lớn nhất là vượt qua chính mình. Tôi không còn là cô ca sĩ teen năm xưa, cũng không thể so mình với các bạn trẻ tài năng bây giờ. Tôi chọn đi chậm, đi chắc và trung thực với cảm xúc của chính mình.

– Tiffany Bun của hôm nay khác gì so với 10 năm trước?

Tôi hát bằng trải nghiệm. Trước đây là hát bằng bản năng, còn bây giờ là bằng những gì mình đã đi qua để thấy mình trưởng thành và cả những giấc mơ dang dở giờ đã dám viết tiếp.

– Hiện tại, chị mong khán giả nhớ đến mình với hình ảnh thế nào?

Tôi không mong ồn ào. Tôi chỉ mong khán giả nhớ đến mình như một người ca sĩ nghiêm túc, tử tế với nghề và không bỏ cuộc.

– Nếu gửi một thông điệp đến những người từng phải gác lại đam mê vì biến cố cuộc sống, chị sẽ nói gì?

Đừng tự trách mình. Có những lúc dừng lại không phải vì yếu đuối, mà vì cuộc sống buộc ta phải như vậy. Chỉ cần trong tim vẫn còn giữ được ngọn lửa đam mê, thì sớm hay muộn, bạn cũng sẽ tìm được đường quay về. Tin vào chính mình, sống tử tế và chân thành rồi sẽ có một ngày, hoa nở.

Ai là thần tượng của chị?

- Nghệ sĩ Việt Nam mà tôi yêu mến nhất là chị Mỹ Tâm. Tôi ngưỡng mộ chị không chỉ vì giọng hát, mà còn vì tư duy âm nhạc tinh tế, sự kiên trì bền bỉ với nghề và cách chị luôn trân trọng, yêu thương khán giả của mình. Tất cả những điều đó tạo nên một chị Mỹ Tâm rất trọn vẹn trong lòng em.

Và tôi cũng mong một ngày nào đó, mình có thể đi trên con đường âm nhạc như vậy, không vội vàng, không ồn ào, chỉ bước đi chậm rãi cùng âm nhạc, giữ sự tử tế và niềm tin rằng rồi sẽ có lúc mình được thăng hoa.