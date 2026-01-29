NTK, nghệ sĩ gốc Việt Zolly Zoner được báo Mỹ khen ngợi

Zolly Zoner tên thật Nguyễn Hữu Anh, sinh năm 1991 là nghệ sĩ đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thời trang, hội họa và nhiếp ảnh. Sinh ra tại Hà Nội và trưởng thành trong môi trường văn hóa Á Đông nhưng lựa chọn Berlin làm nơi sinh sống và sáng tác, Zolly Zoner theo đuổi con đường nghệ thuật mang tính giao thoa, đối thoại giữa truyền thống châu Á và tinh thần hiện đại, tự do của châu Âu.



Và mới đây, anh được trang tin quốc tế USA News giới thiệu trong bài viết chân dung về hành trình sáng tạo đa ngành của mình. Theo USA News, các sáng tác của Zolly Zoner được xem như một "cây cầu" kết nối các giá trị di sản Việt Nam với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Thông qua việc kết hợp nhiều loại hình biểu đạt, anh kể câu chuyện cá nhân về bản sắc văn hóa, tính nhân văn và trách nhiệm với môi trường cũng là những chủ đề đang được cộng đồng nghệ thuật quốc tế quan tâm.

NTK, nghệ sĩ gốc Việt Zolly Zoner.

Trong lĩnh vực thời trang, Zolly Zoner ưu tiên sử dụng chất liệu tự nhiên như lụa muslin, lụa gai dầu, tre… đồng thời ứng dụng kỹ thuật tạo phom dáng 3D tiên tiến, thêu tay thủ công và vải tái chế hướng tới thời trang bền vững. Các thiết kế của anh mang tinh thần tối giản nhưng giàu tính biểu tượng, phản ánh mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và không gian sống đương đại.

Ở mảng hội họa, Zolly Zoner theo đuổi phong cách trừu tượng hoặc siêu thực, lấy cảm hứng từ giấc mơ, ký ức và trí tưởng tượng. Đáng chú ý, anh thường không sử dụng cọ vẽ truyền thống mà trực tiếp dùng tay để thoa sơn dầu hoặc sơn acrylic lên vải bố hoặc giấy tái chế, mang lại hiệu ứng bề mặt giàu kết cấu và cảm giác điêu khắc.

Trong khi đó, nhiếp ảnh của anh tập trung vào kiến trúc cổ, những tàn tích và các gương mặt những người vô gia cư, qua đó anh tìm thấy "vẻ quyến rũ bí ẩn" và "vẻ đẹp vượt thời gian" trong những điều tưởng chừng bị lãng quên.

Các tác phẩm sáng tạo của NTK, nghệ sĩ gốc Việt Zolly Zoner.

Không chỉ xuất hiện trên tờ USA News, Zolly Zoner còn được lựa chọn tham gia dự án "100 Artists of Europe" (100 nghệ sĩ đương đại châu Âu) của Culturale Lab, tôn vinh các nghệ sĩ đương đại tiêu biểu đang hoạt động tại châu Âu.

Trong dự án này, Zolly Zoner được giới thiệu là nhà thiết kế gốc Việt hiện sinh sống và làm việc tại Đức, tốt nghiệp London College of Fashion và AMD Akademia Mode and Design với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Bên cạnh thiết kế, anh đồng thời theo đuổi hội họa và nhiếp ảnh - những thực hành góp phần định hình ngôn ngữ thị giác giàu tính bố cục, màu sắc và khả năng kể chuyện bằng hình ảnh.

Là người sáng lập HuuAnhZon-Berlin, Zolly Zoner phát triển phong cách thiết kế kết hợp thẩm mỹ truyền thống châu Á với hình thức đương đại phương Tây, đồng thời theo đuổi thời trang bền vững như một nguyên tắc gắn với bảo vệ môi trường, nghề thủ công và gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Culturale Lab là một nền tảng nghệ thuật quốc tế có trụ sở tại châu Âu, được phát triển từ kinh nghiệm của trường nghệ thuật Laboratorio Culturale (Palermo, Ý) với mục tiêu kết nối, giới thiệu và tôn vinh các tài năng sáng tạo đương đại. Thông qua các dự án tuyển chọn quy mô châu lục như 100 Artists of Europe, Culturale Lab tạo ra không gian giao lưu nghệ thuật đa ngành, góp phần đưa tác phẩm của các nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Bên cạnh việc góp mặt trong ấn phẩm 100 Artists of Europe, Zolly Zoner còn được lựa chọn tham gia dự án sách nghệ thuật toàn cầu "World Art Collection" cũng do Culturale Lab khởi xướng. Ấn phẩm quy tụ hơn 5.000 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, hướng tới mục tiêu thiết lập kỷ lục thế giới về số lượng nghệ sĩ tham gia trong một cuốn sách nghệ thuật duy nhất. Trong khuôn khổ dự án này, Zolly Zoner được xếp vào Top 10 nghệ sĩ nổi bật của năm, ở vị trí thứ 6 - ghi nhận những đóng góp nổi bật của anh trong thực hành nghệ thuật đa ngành gắn với các giá trị đương đại.

Trong năm 2026, Zolly Zoner dự kiến ra mắt bộ sưu tập thời trang mới mang tên "Queen of the Desert" (Nữ hoàng sa mạc) đồng thời lên kế hoạch tổ chức các triển lãm cá nhân về hội họa và nhiếp ảnh tại Berlin (Đức) và Việt Nam, kết nối hai không gian văn hóa đã định hình nên con đường nghệ thuật của anh.

NTK, nghệ sĩ gốc Việt Zolly Zoner đang gặt hái được nhiều thành công ở thị trường quốc tế.

Hành trình nghệ thuật của Zolly Zoner bắt đầu từ khi còn rất nhỏ. Anh vẽ tranh từ năm 6 tuổi. Năm 2001, Zoner giành giải thưởng hội họa cấp quốc gia với chủ đề bảo vệ môi trường, trước khi theo học thiết kế thời trang bậc đại học tại Việt Nam và tiếp tục trau dồi chuyên môn tại Học viện Thời trang London và Học viện Thời trang & Thiết kế tại Đức.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Zolly Zoner đến khi anh chuyển tới Berlin - môi trường sáng tạo cởi mở đã mang lại nhiều cơ hội mới cùng sự kết nối với cộng đồng nghệ thuật quốc tế. Năm 2024, anh ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tay HuuAnhZon-Berlin tại Tuần lễ Thời trang Paris, đánh dấu dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo.

Hiện, Zolly Zoner có hơn 100 tác phẩm hội họa và hơn 300 tác phẩm nhiếp ảnh đã được chọn lọc sau 3 năm học tập và sống tại Đức. Trong hành trình theo đuổi hội họa, Zolly Zoner chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự hướng dẫn và tuyển chọn của họa sĩ người Đức Michaela de Luxe - một nghệ sĩ có uy tín trong giới mỹ thuật châu Âu.