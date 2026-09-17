NTK Kenny Thái và họa sĩ Đặng Tố Anh: Cuộc gặp giữa hội họa và thời trang

"Điều tôi nhìn thấy ở tranh của Tố Anh là sự gặp nhau giữa chất liệu, ánh sáng và chuyển động", Kenny Thái chia sẻ.

Mới đây, NTK Kenny Thái và họa sĩ Đặng Tố Anh gây chú ý với màn kết hợp giữa hội họa và thời trang, khi những bức tranh của nữ họa sĩ được đưa lên khăn lụa. Sự kết hợp này mang đến một cách tiếp cận khác với tác phẩm hội họa, khi những hình ảnh vốn được nhìn trong không gian trưng bày xuất hiện trên một chất liệu có thể sử dụng trong đời sống.

NTK Kenny Thái.

Kenny Thái đặc biệt chú ý đến những tác phẩm được Đặng Tố Anh thực hiện trên nền chiffon bằng phương pháp tạo hình với nước. Những mảng màu loang, dấu vết của nước và sự thay đổi theo ánh sáng trên chất liệu mềm, trong tạo nên hiệu ứng phù hợp với ngôn ngữ thời trang mà nhà thiết kế theo đuổi.

"Điều tôi nhìn thấy ở tranh của Tố Anh là sự gặp nhau giữa chất liệu, ánh sáng và chuyển động", Kenny Thái chia sẻ.

Theo NTK, anh không tìm một hình ảnh đẹp đơn thuần để đưa vào thiết kế mà quan tâm đến cảm xúc và câu chuyện phía sau những lớp màu. Trong tranh của Đặng Tố Anh, anh nhìn thấy những địa điểm, ký ức và câu chuyện mà người xem có thể tìm thấy sự đồng cảm.

Họa sĩ Đặng Tố Anh.

Với Đặng Tố Anh, việc đưa tranh lên khăn lụa cũng là một cách để tác phẩm có thêm một đời sống khác. Nếu một bức tranh thường hiện diện trong không gian trưng bày, khi được chuyển lên những chất liệu mềm, nhẹ như lụa hay chiffon, tác phẩm có thể được mang theo, chạm vào và xuất hiện trong những sinh hoạt thường ngày.

"Điều tôi thích nhất là một tác phẩm có thể được sống thêm một đời sống khác mà vẫn giữ được tinh thần ban đầu", Đặng Tố Anh nói.

Tuy nhiên, chuyển một tác phẩm hội họa sang thời trang không đơn giản là in nguyên hình ảnh lên vải. Kenny Thái cho rằng trước khi đưa tranh sang chất liệu mới, người thiết kế cần hiểu được tinh thần, cảm xúc và ngôn ngữ hình ảnh của tác phẩm.

"Không thể chỉ nhìn nó như một hình ảnh đẹp để sử dụng", anh nói.

Theo Kenny Thái, màu sắc, đường nét, nhịp điệu và những khoảng trống trong tranh đều cần được nhận diện trước khi lựa chọn cách thể hiện trên chất liệu thời trang. Việc giữ tinh thần của tác phẩm cũng không đồng nghĩa với sao chép nguyên xi, bởi lụa có độ mềm, độ rủ và chuyển động riêng.

Sản phẩm kết hợp giữa NTK Kenny Thái và họa sĩ Đặng Tố Anh.

Khi chiếc khăn được quàng, gấp hoặc buông theo cơ thể người sử dụng, hình ảnh trên bề mặt vải cũng thay đổi theo ánh sáng và chuyển động. Vì thế, tác phẩm hội họa khi bước sang chất liệu này không còn được cảm nhận theo cách hoàn toàn giống với khi nằm trong khung tranh.

Đặng Tố Anh nhìn quá trình chuyển đổi này từ góc độ của một người làm kiến trúc và hội họa. Chị cho biết bản thân không chỉ quan tâm đến bố cục của một tác phẩm mà còn chú ý đến không gian nơi tác phẩm hiện diện.

"Tôi không chỉ quan tâm đến bố cục của một tác phẩm mà còn quan tâm đến không gian mà nó thuộc về", chị nói.

Với thời trang, câu chuyện về không gian được mở rộng sang mối quan hệ giữa tác phẩm, chất liệu và người sử dụng. Đặc tính của lụa và chiffon cho phép màu sắc thay đổi theo ánh sáng, đồng thời tạo ra những hiệu ứng khác nhau khi chất liệu chuyển động.

Hội họa với Đặng Tố Anh là nơi chị lưu giữ cảm xúc, ký ức và những điều đôi khi khó gọi thành tên. Khi những hình ảnh ấy xuất hiện trên một chiếc khăn, nữ họa sĩ không mong người xem phải nhìn thấy duy nhất một câu chuyện. Chị muốn mỗi người có thể tìm thấy cảm nhận riêng từ màu sắc, ký ức hoặc đơn giản là cảm giác yêu thích một hình ảnh nào đó.

"Không phải ai cũng cần nhìn thấy cùng một câu chuyện trong một tác phẩm. Có người sẽ bắt đầu từ màu sắc, có người từ ký ức, cũng có người chỉ đơn giản thấy nó đẹp. Điều tôi mong là người ta không chỉ đứng nhìn mà có thể cảm nhận và tự do lựa chọn cách mình muốn sống cùng tác phẩm ấy", nữ họa sĩ chia sẻ.

Từ những bức tranh được chuyển lên khăn lụa, sự kết hợp giữa Kenny Thái và Đặng Tố Anh cho thấy một tác phẩm có thể được tiếp cận theo nhiều cách khi bước sang chất liệu mới. Với nữ họa sĩ, đó là cơ hội để tranh có thêm một đời sống; còn với nhà thiết kế, đây là quá trình tìm cách đưa tinh thần của hội họa vào thời trang mà vẫn giữ được dấu ấn của người sáng tác.