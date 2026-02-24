NSƯT Xuân Hinh báo tin vui

Mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh thông báo tin vui về bộ phim "Mùi Phở" sẽ được phát hành tại thị trường quốc tế. Cụ thể "vua hài đất Bắc" viết: "Vậy là đã một tuần "Mùi Phở" ra rạp, hôm nay Xuân Hinh tôi xin phép chia sẻ vài điều với khán giả.

Có thể mỗi bộ phim sẽ có hành trình riêng, có thuận lợi và cũng có những thử thách. Nhưng với tôi, điều đáng quý nhất là mình được làm, được kể, được góp một phần nhỏ để giữ gìn và lan toả những nét đẹp văn hoá đó qua điện ảnh và đấy chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Mà đã làm, thì phải làm cho hết tâm, hết sức và "Mùi Phở" là một bộ phim như thế.

Tôi cũng đã chia sẻ về lý do mà tôi nhận lời đóng bộ phim, trước là để kính Mẫu, nhớ ơn cội nguồn, sau là để tri ân khán giả đã dõi theo mình suốt 50 năm qua, tôi vô cùng biết ơn.

Tôi biết làm một bộ phim văn hoá, nhất là vào mùa phim Tết nhiều cạnh tranh, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận cả những áp lực vô hình phía sau màn ảnh.

Ê-kíp làm phim giao lưu với khán giả.

Có những câu chuyện bị hiểu sai, có những hình ảnh bị cắt ghép ngoài ngữ cảnh, có những lời bình luận vội vàng khi phim còn chưa kịp đến tay khán giả.

Như đạo diễn Minh Beta chia sẻ: "Có những dự án không phải vì dễ mà làm, mà vì đáng làm nên phải làm. Để tôn vinh và duy trì mạch nguồn của những nét đẹp văn hoá dân tộc. Văn hoá đủ rộng để bao dung, và cũng đủ mạnh để tự bảo vệ mình bằng giá trị thật".

Nên tôi tin rằng nét đẹp văn hoá luôn có giá trị và sức sống bền bỉ, không thể bị làm mờ hay lệch lạc bởi những điều xấu xí.

Một tuần qua, điều khiến tôi vui nhất không phải là những con số, mà là những khán giả sau khi xem phim đã ở lại bắt tay, chụp ảnh, nói rằng họ thấy hình ảnh gia đình mình đâu đó trong câu chuyện.

Dù điện ảnh hay trên sân khấu. Làm bằng sự tử tế và tôn trọng khán giả, thì dù hành trình có thế nào, mình vẫn có thể ngẩng cao đầu vì đã làm hết sức.

Và hành trình của "Mùi Phở" không chỉ ở Việt Nam. 3388 Films đã mua bản quyền phát hành bộ phim tại Bắc Mỹ và nhiều thị trường khác. Dự kiến giữa tháng Ba, phim sẽ ra mắt tại Bắc Mỹ, đồng thời được phát hành tại châu Âu, Úc, New Zealand và Nhật Bản...

Một câu chuyện rất Việt, giờ đây đang bắt đầu hành trình ra thế giới. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn tất cả tình cảm của khán giả đã dành cho "Mùi Phở" trong tuần qua".

Một cảnh trong phim.

Mùi phở là bộ phim đầu tay của Minh Beta dưới vai trò đạo diễn. Phim ra rạp mùng 1, xoay quanh một tiệm phở gia truyền với nhân vật trung tâm là ông Mùi do nghệ sĩ Xuân Hinh đảm nhận. Trong vai người cha chồng khó tính, mang nặng ký ức gia đình, ông Mùi đại diện cho thế hệ gìn giữ "hồn phở Việt".

Phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, nơi tồn tại khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được kết nối bởi tình thân. Hình ảnh phở trở thành biểu tượng xuyên suốt, gợi nhắc ký ức và giá trị truyền thống.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng Thu Trang, Quốc Tuấn, Tiến Lộc, Thanh Hương...