"Em có rất nhiều idol nhưng đối với em, bố vẫn là idol đầu tiên", con gái NSƯT Việt Hoàn chia sẻ.

Tối 26/11/2026 tại Hà Nội, NSƯT Việt Hoàn tổ chức live concert "Lời những yêu thương", đánh dấu chặng đường hơn 40 năm gắn bó với âm nhạc. Được nam nghệ sĩ xác định là đêm nhạc riêng cuối cùng trong sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp, chương trình không đơn thuần là dịp nhìn lại những dấu mốc đã qua mà còn là nơi anh chia sẻ những tình cảm dành cho gia đình, quê hương, thầy cô, bạn bè và khán giả.

NSƯT Việt Hoàn tại liveshow riêng cuối cùng.

Khác với dự đoán của nhiều người về một đêm nhạc tập trung vào các ca khúc nhạc đỏ từng làm nên tên tuổi, Việt Hoàn lựa chọn cách kể chuyện gần gũi thông qua những ca khúc gắn với từng giai đoạn trong cuộc đời. Bốn chương âm nhạc được xây dựng như bốn lát cắt, lần lượt xoay quanh tình thân, quê hương, những người đồng hành trên con đường nghệ thuật và những đam mê của nam nghệ sĩ.

Việt Hoàn trực tiếp tham gia biên tập âm nhạc, xây dựng ý tưởng cho chương trình. Chia sẻ về tên gọi "Lời những yêu thương", anh cho biết ở độ tuổi hiện tại, bản thân nhận ra tình yêu thương giữa con người với con người, giữa mỗi người với gia đình, quê hương và đất nước là điều lớn lao, đáng trân trọng nhất trong cuộc sống.

Mở đầu chương I "Mẹ, cha - Tình quê yêu dấu", NSƯT Việt Hoàn cùng con gái Việt Thi thể hiện mashup "Mẹ - Cha và con gái" của hai nhạc sĩ Phú Quang và Nguyễn Văn Chung. Tiếp đó, anh song ca với Anh Thơ trong "Anh hãy về quê em" của nhạc sĩ Bùi Anh Tú. Ca khúc "Thành phố hoa phượng đỏ" có sự góp giọng của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Việt Hoàn và Trọng Tấn. Riêng "Hà Nội thái hòa" do Việt Hoàn thể hiện mang sắc thái vừa hào sảng, vừa ấm áp.

NSƯT Việt Hoàn và ca sĩ Anh Thơ.

Trong chương này, nam nghệ sĩ cũng dành thời gian kể về những miền quê gắn bó với cuộc đời mình: Thái Bình - nơi anh sinh ra, Hải Phòng - nơi từng sinh sống, công tác và Hà Nội - nơi anh hoạt động nghệ thuật đến hiện tại. Những câu chuyện mộc mạc giúp khán giả hiểu thêm về nguồn cội và hành trình trưởng thành của người nghệ sĩ.

Bước sang chương II "Trường đời - Chắp cánh lời ca", Việt Hoàn dành sự tri ân tới những người từng dìu dắt mình. Tiết mục "Bài ca hy vọng" của nhạc sĩ Văn Ký có sự xuất hiện của hình ảnh và giọng hát cố NSND Lê Dung trên màn hình sân khấu. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả xúc động khi nam nghệ sĩ nhắc lại những kỷ niệm với người thầy mà anh luôn kính trọng.

Một trong những điểm nhấn của đêm nhạc là màn hội ngộ tam ca Trọng Tấn - Đăng Dương - Việt Hoàn qua ca khúc "Ba quê" của nhạc sĩ Lưu Hà An. Đây là sáng tác dành riêng cho nhóm Tam ca nhạc đỏ, kể câu chuyện về ba người nghệ sĩ đến từ những vùng quê khác nhau nhưng có duyên gặp gỡ, cùng nhau gắn bó với âm nhạc.

NSƯT Việt Hoàn - Đăng Dương - Trọng Tấn.

Chia sẻ về Việt Hoàn, Trọng Tấn nói: "Anh Việt Hoàn chính là động lực cho chúng tôi - những nghệ sĩ đi sau - có thêm năng lượng để làm nghề một cách nghiêm chỉnh, nghiêm túc và đầy nhiệt huyết. Với những gì anh đã làm trong suốt 40 năm, Trọng Tấn đã dõi theo anh từ thời anh mới bắt đầu vào Nhạc viện, rất nể phục và đến hôm nay vẫn thấy anh giữ được phong độ như thế này".

Trọng Tấn và Đăng Dương cũng dành những lời động viên, cho rằng với giọng hát và nguồn năng lượng hiện tại, đây chưa chắc đã là liveshow cuối cùng của Việt Hoàn.

Bên cạnh đó, Việt Hoàn song ca với Anh Thơ trong "Dòng sông quê anh, dòng sông quê em" của nhạc sĩ Đoàn Bổng. Nữ ca sĩ cho biết giữa cô và những đồng nghiệp như Việt Hoàn, Lan Anh, Đăng Dương, Trọng Tấn luôn có sự tôn trọng, yêu thương và động viên lẫn nhau. Cô cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật tới nam nghệ sĩ.

Việt Hoàn và con gái Việt Thi.

Một tiết mục đáng chú ý khác là "Tạm biệt chim én" của nhạc sĩ Trần Tiến do Việt Thi thể hiện. Chia sẻ về lựa chọn này, con gái Việt Hoàn cho biết ca khúc gắn với dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của bố, khi anh giành giải Nhất tại cuộc thi Tiếng hát hay Thái Bình năm 1985.

"Tôi muốn hát bài này bởi vì nó đặc biệt với bố nên cũng rất đặc biệt với tôi", Việt Thi chia sẻ. Cô cũng bày tỏ niềm tự hào khi được đứng chung sân khấu với bố: "Em có rất nhiều idol nhưng đối với em, bố vẫn là idol đầu tiên".

Ngoài Việt Thi, chương trình còn có sự góp mặt của NSƯT Lan Anh, Ngọc Nguyễn cùng các nghệ sĩ khách mời. Ca khúc "Thu muộn" (nhạc Lê Minh Sơn, thơ Minh Đường) được Việt Hoàn thể hiện với phần đệm đàn của chính nhạc sĩ Lê Minh Sơn và nghệ sĩ violin Trịnh Minh Hiền. Trong khi đó, "Chàng trai tháng 11" của Lưu Hà An là màn kết hợp giữa Việt Hoàn và NSƯT Lan Anh.

Nếu hai chương đầu tập trung vào những kỷ niệm và ân tình trong cuộc đời, chương III "Mãi mãi những đam mê" lại giới thiệu một khía cạnh khác của Việt Hoàn. Nam nghệ sĩ thể hiện những tác phẩm mang âm hưởng thính phòng cổ điển và âm nhạc quốc tế, vốn ít có dịp xuất hiện trong các chương trình của anh.

Trích đoạn "Romeo and Juliet" của William Shakespeare với sự tham gia của Việt Hoàn, Phi Long và nhóm múa mở ra không gian giàu tính sân khấu. Tiếp đó, anh thể hiện "Bésame Mucho" của Consuelo Velazquez và "Triệu đóa hồng" của Raimonds Pauls, trước khi khép lại chương bằng ca khúc "Tình anh" của Đình Dũng.

Việt Hoàn trong tiết mục nhạc kịch.

Những lựa chọn này mang đến hình ảnh Việt Hoàn trẻ trung, lãng tử và có phần khác biệt so với phong cách quen thuộc. Ở tuổi 60, giọng hát của nam nghệ sĩ vẫn giữ được nội lực, phong độ. Anh nhận được nhiều tràng pháo tay và tiếng gọi tên từ khán giả.

Chương IV mang tên "Yêu thương" tập trung vào thông điệp xuyên suốt đêm nhạc. Việt Hoàn lần lượt thể hiện "Ngọn lửa trái tim" của Nguyễn Ngọc Thiện, "Khúc thụy du" của Ngô Thụy Miên và "Ba kể con nghe" của Nguyễn Hải Phong. Đặc biệt, ca khúc "Nếu một mai tôi bay lên trời" của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, gợi suy ngẫm về sự sống, thời gian và cách con người trao gửi yêu thương.

Chương trình khép lại bằng "Đường chúng ta đi" (thơ Xuân Sách, nhạc Huy Du) với sự tham gia của Việt Hoàn và các nghệ sĩ.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng sự đồng hành của Giám đốc âm nhạc Lưu Hà An - Huyền Trung, "Lời những yêu thương" được xây dựng như một cuốn hồi ký bằng âm nhạc. Sân khấu sử dụng những khung tranh được sắp đặt như một triển lãm, mỗi bức tranh gợi mở một giai đoạn trong cuộc đời nam nghệ sĩ. Không gian còn được hình dung như một khu vườn, một đồi gió hát, gắn với cuộc sống hiện tại và tình yêu thiên nhiên của Việt Hoàn.

Việt Hoàn đón tuổi 60 bên gia đình, đồng nghiệp và khán giả.

Đêm nhạc khép lại trong không khí ấm áp với những bó hoa, lời chúc mừng và khoảnh khắc mừng sinh nhật NSƯT Việt Hoàn. Sau hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, nam nghệ sĩ có một đêm diễn để nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người đã đồng hành và yêu mến mình.