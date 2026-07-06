NSƯT Thanh Tâm giúp Hoàng Hà Cương làm mới Nhắm mắt thấy mùa hè

"Hoàng Hà Cương thông minh và tiếp thu rất nhanh, tôi rất trân trọng sự nghiêm túc của cậu ấy khi thực hiện dự án này", NSƯT Thanh Tâm chia sẻ.

Ca sĩ Hoàng Hà Cương vừa giới thiệu MV Nhắm mắt thấy mùa hè – sáng tác của Hồ Tiến Đạt và Chung Chí Công, do đạo diễn Phan Tuấn thực hiện. Đây được xem là sản phẩm đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của nam ca sĩ quê Bắc Ninh.

Nhắm mắt thấy mùa hè vốn là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh cùng tên do đạo diễn Cao Thúy Nhi thực hiện, ra mắt năm 2018 với sự tham gia của Phương Anh Đào và Takafumi Akutsu. Qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyên Hà, ca khúc nhanh chóng được khán giả yêu thích nhờ giai điệu nhẹ nhàng, giàu cảm xúc và trở thành một trong những bản hit gắn với tên tuổi nữ ca sĩ.

Ca sĩ Hoàng Hà Cương.

Việc lựa chọn làm mới một ca khúc đã quen thuộc khiến nhiều người tò mò. Chia sẻ về quyết định này, Hoàng Hà Cương cho biết đây là bài hát anh yêu thích từ nhiều năm nay và luôn mong muốn thực hiện một sản phẩm được đầu tư chỉn chu.

"Đây là bài hát tôi vô cùng yêu thích từ rất lâu rồi, thế nên tôi muốn được làm một sản phẩm âm nhạc chỉn chu về nó. Khi trao đổi với các anh chị có kinh nghiệm trong nghề, họ cũng đều ủng hộ nên tôi quyết định thực hiện MV bài hát này.

Đây cũng là sản phẩm để "tạo đà" cho một dự án chính thức, sẽ được thực hiện vào đầu năm 2027 với một ca khúc hoàn toàn mới được tôi đặt hàng sáng tác. Hi vọng khán giả sẽ có những cảm xúc mới mẻ khi xem MV Nhắm mắt thấy mùa hè của tôi", nam ca sĩ chia sẻ.

Hình ảnh nam ca sĩ và bạn diễn trong MV.

MV được ghi hình tại cao nguyên Mộc Châu với nhiều bối cảnh thiên nhiên như đồi chè, rừng thông, thảo nguyên và những cánh đồng cỏ rộng lớn. Không gian thiên nhiên kết hợp với câu chuyện tình nhiều tiếc nuối góp phần tạo nên màu sắc lãng mạn, hoài niệm cho sản phẩm.

Đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn cho dự án, NSƯT Thanh Tâm trực tiếp hướng dẫn Hoàng Hà Cương trong quá trình thu âm. Theo nữ nghệ sĩ, Nhắm mắt thấy mùa hè đã được nhiều ca sĩ thể hiện nên điều quan trọng là phải tìm được màu sắc riêng.

"Ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè từng được nhiều ca sĩ thể hiện nên tôi muốn Hoàng Hà Cương sẽ mang một màu sắc mới vừa có sự tiếc nuối nhưng không bị luỵ mà lãng mạn và mang nhiều nét hoài niệm nhẹ nhàng. Hoàng Hà Cương thông minh và tiếp thu rất nhanh, tôi rất trân trọng sự nghiêm túc của cậu ấy khi thực hiện dự án này", NSƯT Thanh Tâm nhận xét.

Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè - Hoàng Hà Cương

Hoàng Hà Cương tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc và Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Anh là người dân tộc Tày, sinh ra tại huyện Sơn Động (Bắc Giang cũ, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh). Niềm đam mê ca hát được nuôi dưỡng từ nhỏ đã thôi thúc anh theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trong quá trình hoạt động, Hoàng Hà Cương từng lọt Top 12 Tiếng hát Truyền hình TP.HCM, vào bán kết Giọng hát hay Hà Nội, giành Giải Triển vọng Tiếng hát sông Thương và lọt Top 5 Sao Mai khu vực miền Nam ở dòng nhạc dân gian. Anh cũng tham gia nhiều chương trình nghệ thuật trên VTV, VTC, QPVN, ANTV và có các chuyến lưu diễn tại châu Âu.