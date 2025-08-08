NSƯT Thành Lộc: "Tôi tắt thở ngay trên tay mẹ tôi"

Mới đây, tại chương trình I see you, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đã chia sẻ vì sao anh có pháp danh là Thành Tâm.

Thành Lộc

Anh nói: "Thành Tâm là pháp danh của tôi. Khi tôi còn là đứa bé mới 8 tháng tuổi, tôi bị bệnh và tôi tắt thở ngay trên tay mẹ tôi.

Lúc đó, ba má tôi có quy y ở một ngôi chùa tại Gò Vấp. Ngôi chùa đó giờ không còn nữa. Trong lúc không biết phải làm gì để cứu chữa cho tôi, ba má tôi phải trông cậy vào niềm tin tâm linh như một cách cuối cùng.

Ba má tôi đưa xác tôi lên ngôi chùa đó và sư thầy để xác tôi dưới một đại hồng chung lớn và cầu nguyện một điều gì đó. Ba tôi cũng ngồi vào đại hồng chung đó rồi sư thầy gõ to một tiếng rất lớn vang lên.

Tôi giật mình tỉnh dậy và cười nắc nẻ. Sư thầy thấy thế mới bảo "người này đã sống một cuộc đời khác, không phải người trước nữa. Người trước đã xong rồi, giờ là người mới". Thế là sư thầy đặt pháp danh cho tôi là Thành Tâm. Pháp danh đó theo tôi tới tận bây giờ".

Tiếp đó, nghệ sĩ Thành Lộc chia sẻ về sứ mệnh nghề nghiệp của mình: "Lúc mới vào nghề, tôi được nghe câu nghệ sĩ là chiến sĩ. Thời điểm ấy tôi chỉ hiểu điều này ở một tầng nghĩa phù hợp với giai đoạn của đất nước.

Tới khi càng lăn lộn với nghề, theo đuổi nó một khoảng thời gian, tôi hiểu sâu hơn. Người chiến sĩ ở đây không chỉ giữa ta và địch, không phải chỉ là chiến đấu giữa đúng và sai, giữa cái thiện lành và cái ác. Nó là cuộc chiến đấu từ chính bản ngã của mình.

Môi trường nghệ thuật là môi trường dễ đứng vào ánh hào quang, danh vọng. Nếu cứ đứng trong đó sẽ không nhìn thấy ai, không biết được họ thích tôi hay ghét tôi. Tôi không biết được ai đứng ngoài vùng ánh sáng chiếu vào mình nên dễ bị những thứ khác đánh sập đi tiền tài, danh vọng, kéo tới cám dỗ, sa ngã.

Môi trường nghệ thuật là kiểu, càng thành công thì càng có nhiều kẻ thù dù có muốn hay không. Sự thành công của người này sẽ đi kèm với sự thất bại của người kia. Không ai muốn mình bị thất bại và họ thường nghĩa do người kia mà ta thất bại. Vì thế nên sinh ra ganh ghét, đố kỵ.

Ngay trong quá trình làm nghề, người nghệ sĩ cũng luôn phải đối chọi với việc làm việc vì nghệ thuật hay vì nhân sinh".