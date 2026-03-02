NSƯT Thành Lộc nói thẳng: "Tôi không khiêm tốn kiểu giả tạo"

Vừa qua, tại chương trình Chân dung nghệ sĩ, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình cũng như những biến động trong sự nghiệp. Anh nói: "Thực ra chúng ta sống đến ngày hôm nay, thời điểm này đủ để chúng ta thấy rằng không có cái gì là lý tưởng trong cuộc sống.

Thành Lộc

Lý tưởng là cái mình tự đặt ra cho mình, chứ không có môi trường nào là môi trường lý tưởng. Chúng ta sống ở đâu thì quen với môi trường đó, thích nghi với nó và thấy rằng ở đó mình vẫn có thể sống được.

Chánh niệm là trong tâm chứ không phải do người khác tác động. Quan trọng là mình biết cách sống và thích ứng với môi trường sống.

Người ta hay nói sinh ra làm người là bể khổ, cuộc đời này là bể khổ. Riêng tôi lại thấy được làm người sướng muốn chết, vì ông trời cho ta mọi thứ tư duy, cảm nhận được mọi thứ bằng ngũ giác mình có.

Mình có trí khôn để cắn vào trái táo thơm sẽ biết chỗ nào bị dập, chỗ nào còn tươi để ăn. Ăn xong còn chừa cái hột mình còn biết gieo xuống đất để mọc lên cây táo mới. Đó là trách nhiệm làm người.

Ở đâu cũng vậy, có tiếc thì cũng đã bỏ rồi, còn tiếc để làm gì. Tôi nghĩ là tôi không tiếc. Tất cả những gì tôi trải qua đều cho tôi sự trưởng thành, kinh nghiệm sống. Tôi cũng để lại được nhiều thứ cho người khác đi theo con đường của tôi.

Tôi không khiêm tốn kiểu giả tạo để nói rằng tôi không có người hâm mộ và không có ai đi theo con đường của tôi. Bản thân tôi cũng từng đi theo con đường của những người tôi hâm mộ.

Quan trọng là tôi để lại được đằng sau một con đường sạch sẽ, chứ không phải con đường nhớp nhúa, để thế hệ sau đi theo được thuận lợi, không phải tự tay phát cỏ mới đi được.

Tôi chỉ biết cảm ơn cuộc đời này đã sinh tôi ra. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sinh nhầm thời đại. Tôi sinh ra đúng lúc. Đó là đúng lúc nghèo khổ, khó khăn để thử thách, đúng lúc gặp nhiều người yêu kẻ ghét. Tất cả những cái đó mới tạo nên một Thành Lộc như bây giờ".