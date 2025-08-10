NSƯT Thành Lộc: "Bị dập cho te tua, tôi mới hết hồn"

Vừa qua, tại chương trình I see you, nghệ sĩ Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm làm nghề của mình.



Anh nói: "Rõ ràng, tính kỷ luật là quan trọng với người làm nghệ thuật. Người đứng đầu luôn là người quyết định hết. Nếu muốn chứng minh mình đúng thì phải là người lính giỏi trước đã.

Tôi cũng theo nguyên tắc đó. Tôi cũng phải từ từ tạo thành tựu, uy tín cho mình đến khi mình tự cầm trịch thì mới bắt đầu trả thù đời.

Nói trả thù đời là cho vui thôi chứ tính tôi hiền lắm. Tôi chỉ thấy tới khi đó là cơ hội để tôi làm được những gì tôi ấp ủ, mong muốn và làm theo quan điểm riêng của tôi.

Tôi bắt đầu mời các cộng sự đến, người này người kia cũng có ý kiến nhưng tôi "say no" hết vì đây là tác phẩm của tôi, tôi là người cầm trịch thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết. Bạn chỉ việc làm theo những gì tôi muốn.

Nhưng đến một lúc, tôi giật mình vì trong quá trình cộng tác, tôi thấy những người cộng sự của tôi giỏi lên và còn giỏi hơn cả tôi. Tới lúc đó, tôi nhận ra và tự hỏi trước đây mình có độc tài không?

Điều này giống như một quy luật, từ đời nọ qua đời kia, ai cũng từng là nạn nhân. Vì thế nên sau này tôi cũng dần thay đổi.

Ở lĩnh vực khác thì tôi không biết nhưng riêng lĩnh vực nghệ thuật của tôi, bản thân tôi không chỉ học hỏi người đi trước mà còn học ở cả những người ngang hàng, đi sau mình. Họ tiếp cận được nhiều trào lưu mới mà tôi bị mất thông tin, chưa tiếp nhận được. Tôi bị lỗi thời.

Vì vậy, trong các dự án làm chung với người trẻ, tôi bị bất ngờ về họ, nhưng tôi không để lộ điều đó ra.

Tôi tự thấy mình không phải người ích kỷ, hẹp hòi. Bằng chứng là tôi vẫn mời các bạn trẻ đó cộng tác với tôi và để họ tự do sáng tạo. Tôi chỉ trình bày ý tưởng của mình và giao lại cho các bạn, bạn cứ thế mà làm.

Nhiều bạn cũng chịu lép với tôi, cứ hễ làm gì lại báo cáo. Tôi bảo không cần như vậy, bạn cứ làm hết mình đi rồi xong xuôi tôi sẽ xem lại đường dây, thấy cần chỉnh cái gì thì chỉnh.

Đôi khi xem lại, tôi thấy họ làm hay hơn cả tôi. Một người lãnh đạo giỏi là phải biết trưng dụng người giỏi để họ làm theo sức sáng tạo riêng của họ. Miễn là đừng để họ đi quá xa với ý tưởng ban đầu của mình.

Hồi xưa, tôi hay tranh cãi, cứ bất đồng quan điểm là cãi tới cùng. Nhưng tới lúc bị dập cho te tua, tôi mới hết hồn. Thời cuộc thay đổi, mọi người đều thoáng hơn".