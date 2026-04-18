NSƯT Minh Vượng: "Quý Ngọc Khuê nên gọi điện mời là tôi tham gia ngay"

Như Mộng |

"Tôi nhận lời vì rất quý Ngọc Khuê, biết nhau gần 20 năm rồi", NSƯT Minh Vượng chia sẻ.

Ngày 17/4, ca sĩ Ngọc Khuê chính thức ra mắt phim ngắn âm nhạc "Thị Phi" đánh dấu lần đầu thử sức với vai trò giám đốc sản xuất kiêm ca sĩ, diễn viên.

"Thị Phi" thuộc thể loại phim ca nhạc pha trộn yếu tố hài – hành động, khai thác đời sống đô thị hiện đại nơi ranh giới giữa đúng – sai, thật – giả trở nên mong manh. Bộ phim sử dụng âm nhạc như một phương tiện kể chuyện xuyên suốt, kết hợp ngôn ngữ điện ảnh để phản chiếu những góc khuất xã hội.

Phim xoay quanh nhân vật "Đặc vụ chuồn chuồn" do Ngọc Khuê thủ vai cùng những điệp viên đã giải nghệ sống trong một khu tập thể cũ giữa lòng thành phố. Từ một biến cố bất ngờ, nhiều bí mật dần được hé lộ kéo theo những câu chuyện về lựa chọn, định kiến và "thị phi" trong cuộc sống.

Hình ảnh điệp viên Ngọc Khuê trong MV.

Ngọc Khuê tại buổi ra mắt phim ca nhạc.

Dự án gây chú ý khi có sự tham gia của dàn nghệ sĩ kỳ cựu như Lan Hương, Minh Vượng, Đỗ Kỷ và Hồ Phong. Sự góp mặt của các gương mặt này được xem là yếu tố đảm bảo chiều sâu diễn xuất cho tác phẩm.

Chia sẻ tại buổi ra mắt, NSƯT Minh Vượng nói: "Tôi nhận lời vì rất quý Ngọc Khuê, biết nhau gần 20 năm rồi. Khuê gọi điện mời là tôi đồng ý tham gia ngay."

Trong khi đó, NSND Lan Hương cho biết bà ấn tượng với hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ: "Tôi mê giọng hát và cá tính âm nhạc của Ngọc Khuê từ thời Sao Mai. Gần đây thấy Khuê có nhiều thay đổi rất mới mẻ, hiện đại mà vẫn giữ được chất riêng".

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ thêm về trải nghiệm khi tham gia dự án: "Xem trọn vẹn phim, tôi thấy các bạn đang 'chơi nghề' và chúng tôi cũng được chơi nghề chứ không phải làm nghề".

Các nghệ sĩ gạo cội tham gia phim và chia sẻ trong buổi ra mắt: NSƯT Minh Vượng, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ.

Về phần âm nhạc, "Thị Phi" được xây dựng như một EP gồm ba ca khúc đại diện cho ba giai đoạn tâm lý của nhân vật. Trong đó, "Lựa chọn của em luôn là anh" mang màu sắc synth pop, "Thị Phi" đậm chất disco funk, còn "Bạn đời" bản remix theo phong cách Vinahouse tạo cao trào cảm xúc.

Toàn bộ phần âm thanh của phim được sản xuất theo công nghệ Dolby Atmos, hướng đến trải nghiệm đa chiều khi thưởng thức tại rạp.

Dino con chung của cặp đôi cũng có mặt tại sự kiện.

Huy Ngô và Ngọc Khuê.

Nói về quá trình thực hiện, Ngọc Khuê cho biết dự án được ấp ủ từ khá lâu: "Ban đầu tôi đặt hàng Huy (chồng Ngọc Khuê) một ca khúc tên 'Thị Phi' để làm MV nhưng sau đó được gợi ý phát triển thành phim ca nhạc. Đây là dự án đầu tay nên vừa làm vừa tranh luận, thậm chí 'thị phi' với nhau trong chính quá trình sáng tạo", nữ ca sĩ hài hước kể.

Ngọc Khuê cũng nhấn mạnh thông điệp của tác phẩm: "Tôi nghĩ ai trong chúng ta cũng từng dính 'thị phi'. Đôi khi, đằng sau những điều tưởng rất bình thường lại là những câu chuyện mà mình không ngờ tới". Điều thú vị là trong sản phẩm lần này con chung của Ngọc Khuê và Huy Ngô cũng xuất hiện với vẻ đáng yêu.

