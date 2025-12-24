NSƯT Hạnh Thúy: “Có những giai đoạn, mọi người không liên lạc được với tôi"

Thiên Đường Máu là phim điện ảnh đầu tiên về nạn lừa đảo người Việt ra nước ngoài. Tin lời hứa "việc nhẹ lương cao", không ít thanh niên bị đưa đến những "đặc khu", nơi họ trải qua cảnh giam lỏng và bị ép buộc phải gọi điện để lừa ngược lại chính đồng bào mình. Nhiều người trong số đó đã tìm cách đào thoát khỏi địa ngục mà họ đã trót dấn thân vào.

Tại sự kiện ra mắt dự án điện ảnh “Thiên Đường Máu” chiều ngày 23/12, NSƯT Hạnh Thúy với vai trò là biên kịch phim đã có những chia sẻ về hậu trường làm kịch bản này.

NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ tại sự kiện ra giới thiệu phim Thiên Đường Máu.

Chị nói: “Tôi có trăn trở về đề tài này rất nhiều nên khi được đặt viết kịch bản về đề tài này thì tôi nhận lời ngay. Tuy nhiên ban đầu, kịch bản có khốc liệt nhưng không khốc liệt như khi phim đến với khán giả. Câu chuyện phim khi đến với khán giả đã có sự đồng hành rất lớn từ chính đạo diễn Hoàng Tuấn Cường.

Qua sự chất vấn, phản biện, xây dựng cùng với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường thì câu chuyện có màu sắc mới, mạnh mẽ hơn, khốc liệt hơn và tôi tin là hấp dẫn hơn rất nhiều.

Đề tài này là vấn đề lớn của xã hội, không chỉ của Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Nó là thực trạng không chỉ mới diễn ra gần đây mà đã diễn ra từ lâu và chắc chắn cũng sẽ không kết thúc trong thời gian gần.

Chính vì vậy, tôi nghĩ là người nghệ sĩ, mình góp một tiếng nói bằng đề tài có tính thực tế cao, có tính cảnh tính xã hội cao thì hy vọng nó không chỉ là một tác phẩm điện ảnh để xem mà còn là sự đánh động, thay đổi hữu ích”.

Chú thích ảnh

NSƯT Hạnh Thúy cũng chia sẻ thêm: “Đề tài này khó nên tôi đã phải tham vấn rất nhiều các đơn vị, các anh chị quen biết, từ rất nhiều nguồn, từ báo chí đến những nhân vật thực tế, hay tính pháp lý từ các anh bên Điện ảnh Công an nhân dân nhằm đảm bảo về vấn đề pháp lý mà vẫn kể được câu chuyện trung thực của mình.

Chất liệu trong phim được lấy từ kinh nghiệm đời thực của bản thân tôi, từ những câu chuyện của bạn bè và tôi còn may mắn gặp một số nạn nhân trở về từ những nơi như vậy. Tôi nghe câu chuyện của chính họ, câu chuyện họ chứng kiến.

Thời gian đi gặp các nhân vật để phỏng vấn, lấy tư liệu chiếm khoảng 1/3 thời gian viết kịch bản. Có những giai đoạn, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường và mọi người không liên lạc được với tôi.

Tôi bảo: “Em chưa phỏng vấn xong, chưa có đủ tư liệu nên không thể viết được gì. Đừng có hỏi tới em nữa, xem như em biến mất đi, bao giờ giờ xong thì em hiện hình”. Và có những đợt, tôi tắt máy cả tuần lễ, chỉ để đi gặp các nhân vật.

Hy vọng câu chuyện sẽ thấy bộ phim có chất liệu thật nhưng là một tác phẩm điện ảnh và mang tính cảnh tỉnh với thông điệp hữu ích”.