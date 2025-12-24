Quang Tuấn: “2 bạn cascadeur nhanh trí lao người vô đỡ cho tôi, cứu tôi một mạng”

Chiều 23/12, tại TP.HCM, ê-kíp sản xuất bộ phim “Thiên Đường Máu” đã có buổi họp báo để công bố các thông tin chính thức về dự án. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo diễn viên cũng như ê-kíp: Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, biên kịch NSƯT Hạnh Thúy, diễn viên Quang Tuấn, Hoài Lâm, Sỹ Toàn, Bích Ngọc, Hoàng Yến, Lâm Thanh Sơn, Đình Hiếu, Hoàng Trinh, Uy Trần…

Tại sự kiện, nhiều câu chuyện hậu trường lần đầu tiên được các thành viên ê-kíp đoàn phim tiết lộ. Trong phần chia sẻ mở màn, Quang Tuấn cho biết đây là bộ phim khiến anh rất háo hức nhưng đồng thời cũng mang đến cho anh hai thái cực cảm xúc hoàn toàn đối lập. Một mặt anh rất muốn tham gia nhưng có những ngày anh không muốn lên đoàn.

"Tôi rất sợ cảm giác những ngày lên set quay, đặc biệt là những cảnh bị treo ngược, thả từ trên cao hay phải chui cống. Tôi rất sợ khi phải đóng những cảnh đó và có cảm giác như lồng ngực mình bị xé toạc. Có lúc tôi cảm thấy mình không chịu nổi nữa, muốn thoát vai và tính kêu cắt đi, cắt đi, xong rồi. Mình nói vậy nhưng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường không nghe được", Quang Tuấn nói.

Diễn viên Quang Tuấn tại sự kiện.

Nói thêm về vai diễn này, Quang Tuấn tâm sự: “Đây là vai mà có quá nhiều thứ cho tôi thể hiện và truyền tải tới khán giả của mình. Từ trước đến giờ, khán giả rất yêu thương tôi. Có những câu nói của khán giả khiến tôi không dám làm nghề sơ sài, đó là câu “bỏ tiền mua vé xem Quang Tuấn không bao giờ là uổng”.

Thành ra tôi bị áp lực, khi nhận phim nào là tôi muốn làm đến nơi đến chốn. Phim này thì anh Cường làm đến nơi đến chốn quá. Có những lúc anh ấy treo ngược tôi lên và tôi không kiểm soát được, chúi đầu xuống đất, cũng may là có 2 bạn cascadeur nhanh trí lao người vô đỡ cho tôi, cứu tôi một mạng. Tôi rất cảm ơn. Và hy vọng, phim sẽ lan tỏa hơn và góp phần cảnh tỉnh người dân của mình”.

Khi được hỏi, cảnh quay bầm dập như vậy thì vợ ngăn cản hay ủng hộ, Quang Tuấn nói: “Khi nhận kịch bản Thiên Đường Máu thì vợ chồng tôi cùng đọc và đều rất thích. Vợ tôi không ngăn cản tôi nhận vai, thậm chí còn khuyến khích.

Chỉ có điều thời điểm quay phim là vợ tôi đang sinh em bé. Có những lúc đi quay, tôi suy nghĩ về vai diễn nhiều quá nên bị hoang tưởng. Chẳng hạn tôi đang quay mà cứ có cảm giác trong đoàn có người theo dõi mình và truyền thông tin về bên kia.

Anh chia sẻ về nỗi ám ảnh khi đóng phim Thiên Đường Máu.

Thậm chí tôi còn không dám về nhà vì nghĩ có người bám theo mình, ảnh hưởng tới gia đình, vợ con nên không chịu về. Thì chính diễn viên Lâm Thanh Sơn là người đưa tôi về. Trên đường đi, tôi còn bảo, anh Sơn ơi, có 2 chiếc xe hình như đang bám theo mình hay sao đó anh. Anh Sơn bảo, mày khùng quá Tuấn ơi, xe công nghệ”.