NSƯT Chí Trung: "Tôi xin không làm chủ tịch tập đoàn"

Mới đây, nghệ sĩ Chí Trung đăng clip chia sẻ rằng, có người dạy anh: Không nên giàu quá nhưng nghèo lại sinh hèn, trạng thái an nhiên mới là tốt nhất.

Trong clip, Chí Trung nói: "Ai chẳng thích tiền, chẳng ai thích hèn cả. Nghe thì tưởng đơn giản nhưng càng sống lâu càng đi nhiều thì càng thấy câu đó đúng hơn bao giờ hết. Không nên giàu quá, cũng không nên nghèo quá, cứ cân bằng an nhiên là thích nhất.

Các cụ bảo, ăn cơm cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy. Ý nói người nghèo chẳng có gì để mất, không sợ trộm nên tối ngủ ngáy o o. Còn mấy người giàu suốt ngày sợ trộm vào, tiện tay mà nó cứa cổ cái thì hết hơi".

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ về chuyện giàu nghèo.

Nam NSƯT nói thêm: "Có những người sống trong nhung lụa tưởng là sướng nhưng thật ra là các bạn bị giam hãm trong chính cái lồng vàng do chính các bạn tạo ra.

Có nhiều anh chị chủ tịch tập đoàn có vài ngàn tỷ đồng, họ giàu thật nhưng không thanh thản. Giàu đến mấy thì cũng có ai ngủ 1 đêm 2 cái giường đâu. Uống sâm nhung quá độ có khi còn sinh nóng trong người, mọc mụn trong mồm. Thôi thôi, tôi xin không làm chủ tịch tập đoàn. Sợ lắm. Giàu thích thật nhưng chả dại.

Ở góc nhìn của các anh chị ấy thì đây là lý luận của mấy ông nghèo, hay ho gì. Nghèo khổ lắm, nghèo sinh hèn. Tất nhiên là nếu nghèo mà không giữ được khí phách, không giữ được sự tự trọng thì nó sinh hèn.

Nghèo không phải là cái tội nhưng cái tâm của mình nhỏ lại, lòng tự trọng phai đi. Nhìn đâu cũng thèm tiền, nhìn đâu cũng ra tiền. Nhưng chắc gì giàu đã sang.

Rút cuộc thì điều con người cần nhất không phải là giàu hay nghèo mà là sự an yên trong tâm hồn. Biết đủ, biết dừng, biết mỉm cười với những gì mình có. Giàu mấy rồi cũng tàn phai, nghèo khó mãi cũng qua đi.

Các cụ nói rồi, không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời. Cái tâm của mình là quan trọng nhất nên làm sao giữ được cái tâm thanh thản, sung sướng đó mới là sự giàu có nhất trong mỗi con người".

Chí Trung và bạn gái thường xuyên đi du lịch với nhau.

NSƯT Chí Trung, sinh năm 1961 tại Hà Nội, là diễn viên kịch, hài và đạo diễn nổi tiếng Việt Nam. Nổi danh với vai Táo Giao thông trong chương trình Gặp nhau cuối năm, ông từng là Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và được biết đến với lối diễn hài trí tuệ, tỉnh táo.

Ông có nền tảng gia đình nghệ thuật (con trai NSND Quý Dương và nghệ sĩ violin Phùng Thúy Lan). Nam NSƯT đã trải qua cuộc hôn nhân với NSND Ngọc Huyền trước khi gắn bó với doanh nhân Ý Lan.