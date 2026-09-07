HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

NSƯT Cát Tường đăng ảnh bên Trung Dũng: Chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh!

A LY
|

Động thái của NSƯT Cát Tường nhanh chóng thu hút sự chú ý.

NSƯT Cát Tường đăng ảnh bên Trung Dũng: Chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh! - Ảnh 1.

Mới đây, Cát Tường đăng tải 2 bức ảnh thân thiết bên diễn viên Trung Dũng trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy úp mở: "Thứ 2 đầu tuần .. chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh! Thành công nhé! Hy vọng là quý khán giả sẽ thích sự phối hợp này!".

Động thái của nữ nghệ sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Việc Cát Tường nhắc đến một "kế hoạch" mới cùng Trung Dũng khiến nhiều khán giả tò mò, đồng thời thích thú "đẩy thuyền" hai nghệ sĩ.

Bên dưới bài đăng, một số khán giả để lại những bình luận như: "Mình thích anh Trung Dũng với Cát Tường là vợ chồng lắm luôn"; "Chúc 2 bạn luôn thành công trong sự nghiệp và phát triển tình cảm, mong 2 bạn hạnh phúc"; "Rất tuyệt vời và trân quý hai người"... Bên cạnh những lời chúc và màn "đẩy thuyền", cũng có người bán tín bán nghi trước sự thân thiết của cả hai: "Như thiệt nhỉ".

NSƯT Cát Tường đăng ảnh bên Trung Dũng: Chuẩn bị cho một "kế hoạch" mới nhé anh! - Ảnh 2.

NSƯT Cát Tường và diễn viên Trung Dũng có mối quan hệ thân thiết kéo dài hơn 30 năm. Cả hai cùng quê Vĩnh Long, từng là bạn học tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và sau này nhiều lần đồng hành trong các dự án nghệ thuật. Hai nghệ sĩ được nhắc đến như những người bạn thân, tri kỷ, luôn dành cho nhau sự thấu hiểu và gắn bó đặc biệt.

Cát Tường và Trung Dũng cũng nhiều lần tạo sự chú ý khi kết hợp trên màn ảnh và sân khấu. Năm 2020, Trung Dũng từng gây xôn xao khi dành cho Cát Tường một nụ hôn trong chương trình Tình Bolero 2020. Đến Hạnh phúc bị đánh cắp, cả hai tiếp tục vào vai một cặp vợ chồng. Ngoài đời, Cát Tường cũng thoải mái gọi Trung Dũng là "ông xã", càng khiến khán giả thích thú và nhiều lần "đẩy thuyền" hai người.

Dù thường xuyên có những màn tương tác thân mật và được khán giả nhiệt tình ghép đôi, Cát Tường và Trung Dũng vẫn được biết đến với mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và tri kỷ lâu năm.

Nỗi buồn đằng sau vai Trà "cave" để đời của diễn viên Kiều Thanh quê Hà Nội, SN 1981
Tags

Cát tường

Trung Dũng

Vĩnh Long

Tình Bolero 2020

Hạnh phúc bị đánh cắp

sao Việt

hậu trường

MXH

status

NSƯT Cát Tường

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam nam thanh niên chém người Phạm Tuyên 28 tuổi

01:17
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại