NSND Xuân Bắc ngồi "ghế nóng" tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025

Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize là giải thưởng cấp quốc gia do Báo Nhân Dân chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua những dự án có tác động xã hội bền vững.



Năm nay, Giải thưởng Human Act Prize mùa thứ ba với chủ đề "Kiên trì phụng sự" đã ghi nhận số lượng dự án tham gia vượt trội với 160 hồ sơ đến từ các doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cá nhân trên khắp cả nước.

27 dự án được lựa chọn vào vòng chung khảo phản ánh rõ tinh thần "Kiên trì phụng sự" mà Human Act Prize 2025 hướng tới. Vòng chung khảo sẽ diễn ra vào ngày 15/11/2025 tại Tòa soạn Báo Nhân Dân – 71 Hàng Trống, Hà Nội, nơi đại diện các dự án sẽ thuyết trình và bảo vệ trước Hội đồng Giám khảo.

Hội đồng Giám khảo của Giải thưởng Human Act Prize 2025 quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phát triển bền vững, giáo dục, môi trường, kinh tế – xã hội, đến từ cả trong và ngoài nước gồm:

Ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng Human Act Prize 2025.

Ông Vương Vũ Thắng – Đồng sáng lập, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VCCorp. Ngoài việc dẫn dắt VCCorp đạt nhiều thành tựu, ông còn khởi xướng nhiều hoạt động vì cộng đồng như Giải thưởng WeChoice Awards, Better Choice Awards, Human Act Prize…

Ông Nguyễn Hữu Ninh – Giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học San Diego State (Hoa Kỳ), nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu. Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu, Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Bà Anjanette Saguisag – Trưởng Chương trình Chính sách Xã hội & Quản trị tại UNICEF Việt Nam (Chief Social Policy and Governance Programme – UNICEF).

Ông Phạm Thái Lai – Giám đốc Trung tâm Thông tin Kinh tế thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Ông từng tham gia nhiều chương trình tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân quy mô quốc gia như: Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu , Doanh nghiệp phát triển bền vững , Doanh nhân nữ Bông Hồng Vàng …

NSND Nguyễn Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân – Chủ tịch PwC Việt Nam, đơn vị thuộc mạng lưới PwC toàn cầu hoạt động tại 151 quốc gia trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn thuế, pháp lý, thương vụ và quản trị doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Hùng Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; tích cực tham gia và phát biểu tại nhiều hội nghị trong nước và quốc tế.

Bà Trần Mai Anh – Sáng lập, Chủ tịch Quỹ TN&F đồng thời là nhà báo, tác giả, nhà hoạt động xã hội có tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.

Ông Hoàng Thúc Hào – Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Giảng viên, thành viên Hội đồng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Nhà sáng lập, Kiến trúc sư trưởng của Văn phòng Kiến trúc 1+1>2.

Ông Trần Công Thắng – Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Là Giám khảo lần đầu tiên tham gia chấm Chung khảo Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize, NSND Xuân Bắc không chỉ ghi dấu với vai trò nghệ sĩ và nhà quản lý, mà còn được biết đến với nhiều hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội. Chia sẻ về tinh thần này, Xuân Bắc cho rằng với người nghệ sĩ, bên cạnh việc làm nghề, điều quan trọng là tinh thần cống hiến và lan tỏa sự tử tế: "Nghệ sĩ phải lan tỏa sự tử tế trong xã hội thông qua cách sống, nếp nghĩ, nếp làm việc của mình. Cách cống hiến của tôi là hỗ trợ hoàn cảnh yếu thế, người nghèo, vận động việc trồng cây, đọc sách, làm các dự án chống phân biệt đối xử với phụ nữ, chống bạo hành trẻ em, bảo vệ thiên nhiên", Xuân Bắc từng chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ.

"Kiên trì phụng sự" là tinh thần cốt lõi của Human Act Prize 2025 – nơi tôn vinh những con người, dự án đã vượt qua giới hạn về nguồn lực, thời gian và niềm tin để nuôi dưỡng các sáng kiến vì cộng đồng. Human Act Prize 2025 quy tụ các dự án phát triển bền vững, các sáng kiến đóng góp cho cộng đồng của nhiều doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong nước, như Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines, HEINEKEN Việt Nam, Miza, Công ty Cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu, Bệnh viện mắt Quốc tế DND, Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm, Quỹ Hy vọng, Đội cứu hộ cứu nạn 116, Tổ chức phi chính phủ Hagar International và nhiều đơn vị khác. Trong khuôn khổ vòng chung khảo của Giải thưởng, Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 15/11 - 30/11 tại Tòa soạn Báo Nhân Dân - 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội.








