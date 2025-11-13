"Báu vật" của ông hoàng nhạc sến Việt Nam, trả 1 tỷ cũng không bán

Ca sĩ Ngọc Sơn – người được mệnh danh là "ông hoàng nhạc sến" – luôn gắn liền với hình ảnh gần gũi, giản dị dù đã trải qua hơn ba thập niên hoạt động nghệ thuật và sở hữu khối tài sản đồ sộ. Giữa biệt thự hàng trăm tỷ đồng và những chiếc xe sang đắt giá, nam ca sĩ vẫn dành một vị trí trang trọng cho "người bạn cũ" – chiếc xe đạp đã gắn bó với ông hơn 35 năm, thứ ông gọi là "vô giá, không thể mua được bằng tiền".

“Ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn.

Từ chàng trai tỉnh lẻ đến “ông hoàng nhạc sến”

Ngọc Sơn tên thật là Phạm Ngọc Sơn, sinh năm 1968 tại Đồ Sơn (Hải Phòng), quê cha ở Đà Nẵng. Năm 1987, Ngọc Sơn vào TP.HCM theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, rồi chính thức bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp.

Cuối thập niên 1980, cái tên Ngọc Sơn nhanh chóng trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt với chất giọng trầm ấm, phong cách biểu diễn mộc mạc, giàu cảm xúc. Những ca khúc như "Lòng mẹ", "Tình cha", "Giận hờn", "Vầng trăng cô đơn" trở thành dấu ấn riêng biệt, giúp ông chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả và giữ vững danh xưng "ông hoàng nhạc sến" suốt nhiều năm qua.

Sau hơn ba mươi năm ca hát, Ngọc Sơn hiện là một trong những ca sĩ sở hữu tài sản lớn trong showbiz Việt: biệt thự tại TP.HCM, siêu xe, xe sang trị giá hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài hào nhoáng, ông luôn được khán giả biết đến là người sống khép kín, hiếu thảo và giữ lối sinh hoạt giản dị.

Ngọc Sơn và "báu vật" là chiếc xe đạp.

"Báu vật" vô giá

Trong nhiều lần trả lời báo chí, Ngọc Sơn nói rằng bản thân không quá coi trọng vật chất, chỉ xem chúng như công cụ phục vụ cuộc sống và công việc.

Chính vì thế thứ Ngọc Sơn coi là "báu vật" lại không phải là vàng bạc, sổ đỏ, siêu xe... đơn giản chỉ là chiếc xe đạp cũ.

Được biết, chiếc xe đạp gắn bó với Ngọc Sơn từ năm 1985 khi ông còn là học sinh cấp 3. Đây là món quà mẹ ông dành dụm mua cho con trai để đi học và đi diễn. Khi rời quê vào TP.HCM năm 1987, Ngọc Sơn mang theo chiếc xe, dùng làm phương tiện di chuyển mỗi khi đi hát hay đi học nhạc.

Chiếc xe đạp sau này được ông phục chế, giữ nguyên dáng cổ điển, hiện được treo trang trọng trong biệt thự tại TP.HCM như một biểu tượng của hành trình lập nghiệp. Nam ca sĩ từng nói vui trên tờ Thanh Niên rằng: “1 tỷ không bán”.

Ngọc Sơn xem chiếc xe là lời nhắc nhở bản thân về những ngày gian khó, về công ơn sinh thành của cha mẹ và về sự biết ơn khán giả. Dù nay có đủ phương tiện hiện đại, ông vẫn thường lau chùi, bảo dưỡng chiếc xe đạp cũ, coi đó như "người bạn tri kỷ".