Trai đẹp giải nghệ sau khi kết hôn với đại gia đồng tính

Peerakorn Phoprasert là nam diễn viên, người mẫu nổi tiếng của xứ sở chùa Vàng. Là “gà chiến” dưới trướng của Đài truyền hình Channel 7, mỹ nam này thường xuyên được giao những vai chính diện trên màn ảnh, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua những bộ phim như Sanae Bangkok, Sin Lai Hong, Tawan Yor Saeng, The Fire: Fai Ruk Game Rorn…

Mới đây, Peerakorn Phoprasert đã gây chú ý khi đăng tải bài viết trên mạng xã hội, chúc mừng sinh nhật của ông xã Giorgio Manzio, đồng thời tuyên bố vị đại gia người Ý này là chân ái của đời mình. Điều này khiến dân tình vô cùng thích thú, bởi lẽ, sau khi kết hôn với doanh nhân đồng tính, trai đẹp người Thái đã rời khỏi showbiz, sang Mỹ sống cùng người thương.

Peerakorn Phoprasert và ông xã người Ý.

Sau khi kết hôn, mỹ nam này đã giải nghệ và sang Mỹ sống cùng chồng.

Trang 163 cho biết, chồng của Peerakorn Phoprasert – ông Giorgio Manzio là Tổng giám đốc của La Masseria - chuỗi nhà hàng Ý cao cấp toàn cầu. Trong những năm gần đây, ông còn mở thêm nhãn hiệu mới có tên Parma Nuova tại New York (Mỹ). Năm 2022, vị doanh nhân này chính thức về chung nhà với Peerakorn Phoprasert.

Mặc dù có sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác (hơn kém nhau khoảng 20 tuổi) nhưng nam diễn viên người Thái vẫn quyết đi theo tiếng gọi của tình yêu, kết thúc hợp đồng với nhà đài và tuyên bố rời khỏi làng giải trí, không quay lại đóng phim nữa. Người hâm mộ dù tiếc nuối nhưng cũng dành những lời chúc tốt đẹp cho cặp đôi đồng tính này.

May mắn thay, Peerakorn Phoprasert đã tìm được bờ vai đáng tin cậy để dựa vào. Từ những hình ảnh do nam diễn viên chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy được Peerakorn Phoprasert đang có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên chồng Ý, hưởng thụ siêu xe, du thuyền xa hoa, thường xuyên đi du lịch vòng quanh thế giới. Hiện tại, Peerakorn Phoprasert đang học điều khiển phi cơ loại nhỏ cho thỏa giấc mộng làm phi công thời nhỏ của mình.

Nam diễn viên người Thái đã tìm được "chân mệnh thiên tử" đích thực.