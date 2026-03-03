NSND Thanh Lam nói một điều về sức khỏe con trai út

Vừa qua, tại chương trình Lời tự sự, NSND Thanh Lam đã chia sẻ về tính dân tộc trong cách hát, cách xử lý cũng như con đường âm nhạc của mình.

Thanh Lam và con trai

Thanh Lam tiết lộ, ba mẹ cô từng không cho con gái theo nghiệp hát nữa vì hay ốm trước ngày biểu diễn: "Tôi có một bệnh rất lạ là bình thường đang khỏe mạnh nhưng trước hôm biểu diễn sẽ bị ốm. Tôi không hiểu sao tôi cứ hay lo nghĩ và thường bị ốm trước khi biểu diễn. Ví dụ, ngày hôm sau diễn thì tối hôm trước tôi lăn ra ốm.

Ba mẹ tôi bảo nhau rằng không cho tôi đi hát được rồi vì cứ trước mỗi lần hát là khản cổ, khan tiếng, không thì lăn đùng ra sốt, sốt tới tận 39, 40 độ.

Con trai út của tôi cũng bị giống tôi. Tức là bị chuẩn bị kỹ quá, lo nghĩ nhiều nên ốm.

Ba mẹ tôi không cho tôi học hát nữa mà chuyển sang học đàn. Tôi thích học piano lắm nhưng hồi đó nhà nghèo, làm gì có tiền mua piano. Mẹ cho tôi học đàn tỳ bà suốt 7 năm trời ở Nhạc viện.

Cả gia đình Thanh Lam hát Em tôi

Đó là một kho tàng giúp tôi sau này đưa được tính dân tộc vào trong âm nhạc. Tôi thấy trong cuộc sống, các cụ thường nói học ăn học nói, học gói học mở. Tất cả những gì chúng ta học đều giúp cho chúng ta sau này. Nó giống như các bậc cầu thang đưa chúng ta đến với thành công".

Nữ NSND chia sẻ thêm một kỷ niệm với chồng cũ là nhạc sĩ Quốc Trung: "Album Mây trắng bay về là một kỷ niệm của tôi và anh Quốc Trung. Đó là một kỷ niệm rất tuyệt vời.

Tôi có nói với anh Quốc Trung rằng: "Anh ơi, sau đĩa đó chẳng có gì nữa. Anh với em hãy làm một cái gì đó để lại cho con cháu sau này. Coi như đó là một kỷ niệm của ông bà". Vì thế, tôi cùng cả gia đình mình hát bài Em tôi.

Trong các bài anh Quốc Trung viết thì bài Em tôi là một bài rất hay, đậm tính dân tộc. Với người nghệ sĩ, tiếng hát chính là tiếng đời của họ.

Khi còn trẻ, tôi hát Em tôi ở cách khác, bây giờ tôi hát Em tôi ở một vị thế khác, là người mẹ, người bà. Lần này, tôi không hát Em tôi một mình mà hát cùng mẹ, các con cháu.

Trong lúc hát, tôi rất nhớ ba. Đến giai đoạn cuộc sống của tôi bình yên thì ba lại không còn nữa để đón nhận hạnh phúc cùng con".