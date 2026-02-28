NSND Thanh Lam ngồi du thuyền, nhắc đàn em: "Đừng có nói mỉa chị"

Mới đây, tại chương trình Lời tự sự, NSND Thanh Lam đã được mời lên một du thuyền sang trọng để đi quanh Vịnh Hạ Long. Nữ nghệ sĩ còn diện một bộ đầm vàng nổi bật, cầu kỳ với đúng phong cách của mình.



Thanh Lam

Cô thích thú nói: "Tôi nghĩ, nếu có thời gian tôi vẫn muốn đi du lịch ở Việt Nam. Tôi từng đến Hạ Long nhiều lần. Hồi xưa lúc còn trẻ khoảng 15 tuổi, tôi vẫn đang học Nhạc viện nhưng đã được đi hát tại Hạ Long.

Thời đó từ Hà Nội đi Quảng Ninh hát cảm giác xa kinh khủng, phải đi qua phà và đêm hát xong mới lên phà về Hà Nội, phải chờ phà mấy tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mọi thứ nhanh hơn.

Phong cảnh Hạ Long vẫn luôn như vậy, từ xưa đến giờ vẫn thế, chỉ có cuộc sống hiện đại, tiện nghi hơn. Ngày xưa chưa có du thuyền còn bây giờ đã có du thuyền cho tôi ngồi, rất lãng mạn thích hợp để tôi chia sẻ về cuộc sống, câu chuyện của mình với công chúng".

MC Mạnh Khang nghe vậy liền bày tỏ: "Sau bao nhiêu năm chị Thanh Lam vẫn được mệnh danh là Người đàn bà hát, lúc nào cũng rực rỡ, máu lửa với âm nhạc. Sau bao nhiêu năm, chị Thanh Lam vẫn không thay đổi, chỉ là có một số thứ khác chị đã thay đổi so với năm xưa".

Thanh Lam lập tức nhắc đàn em: "Thay đổi là có thêm nếp nhăn đúng không? Đừng có nói mỉa chị nhé".

Tiếp đó, Thanh Lam chia sẻ về thời gian đầu tiên bước chân lên sân khấu cũng như lý do tham gia gameshow trong thời gian gần đây: "Tôi biết hát từ năm 3 tuổi và 15 tuổi thì bắt đầu bước lên sân khấu chuyên nghiệp, tới giờ gần 40 năm.

Việc tôi tham gia game show thời gian gần đây là vì tôi xem nhiều gameshow và thấy cũng hay. Nhờ gameshow mà tôi tiếp cận được công chúng, với chặng đường dài thì công chúng sẽ hiểu mình hơn".

NSND Thanh Lam là một trong bốn diva của nhạc nhẹ Việt Nam, sở hữu chất giọng nữ trung trầm đầy nội lực và kỹ thuật thanh nhạc bài bản. Cô nổi tiếng với phong cách biểu diễn bản năng, đôi khi gây tranh luận bởi cách xử lý ca khúc phá cách và mang đậm dấu ấn cá nhân. Suốt sự nghiệp, Thanh Lam đã đóng góp đáng kể vào việc định hình dòng nhạc nhẹ đương đại qua các tác phẩm của nhạc sĩ Thanh Tùng, Dương Thụ và Lê Minh Sơn.

Dù phong cách cá tính mạnh đôi khi kén người nghe, tầm ảnh hưởng của cô đối với các thế hệ ca sĩ sau này là điều không thể phủ nhận. Năm 2024, cô chính thức được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân cho những cống hiến lâu dài của mình.