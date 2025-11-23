NSND Thanh Lam bị bạn trai ghen tới mức gắn định vị lên người

Mới đây, chương trình AI là ai? đã lên sóng với sự tham gia của nhiều diva nổi tiếng như NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần, Bằng Kiều và ca sĩ trẻ Orange.



Thanh Lam

Tại chương trình tuần này, NSND Thanh Lam phải đối diện với phiên bản song trùng AI của mình, do một người khác đóng giả.

Ai cũng ngỡ ngàng khi thấy bản song trùng AI khá giống với Thanh Lam. Thậm chí, bản song trùng này còn biết nhiều bí mật của Thanh Lam hơn cả những người bạn thân, đồng nghiệp lâu năm như Hà Trần, Mỹ Linh, Bằng Kiều.

Cụ thể, khi Mỹ Linh hỏi bản song trùng AI: "Năm 1996, bà Thanh Lam đi xe máy loại gì?". Phiên bản song trùng AI đã nói luôn: "Thanh Lam đi xe Én 50 đầu vênh". Câu trả lời chính xác này khiến chính Mỹ Linh cũng phải trầm trồ vì thông tin này ít ai biết.

Trong khi đó, Thanh Lam lại đoán đằng sau phiên bản AI này chính là nhạc sĩ Quốc Trung: "Dễ là ông Quốc Trung đứng sau lắm".

Mỹ Linh

Mỹ Linh hỏi tiếp: "Thế thu băng với anh Quốc Trung thì có sợ không?". Phiên bản AI tiết lộ: "Thanh Lam sợ anh Quốc Trung lắm, tôi không dám cãi đâu. Sợ anh ấy là số 1".

Mỹ Linh vẫn chưa chịu thua, hỏi tiếp: "Vậy ngày xưa nhà Thanh Lam ở đâu?". Phiên bản AI vẫn nói trúng: "Thanh Lam xưa ở Từ Hoa, Tây Hồ".

Hà Trần thắc mắc: "Năm 2000 sao Thanh Lam lại ở Tây Hồ?". Nhưng chính Thanh Lam lại khẳng định: "Đúng rồi, năm 2000 tôi ở Tây Hồ". Điều này khiến Hà Trần ngỡ ngàng vì đến chính cô cũng không nhớ.

Phiên bản AI còn tiết lộ thêm: "Thanh Lam còn chưa hỏi tội Hà Trần vì giẫm vào tranh của Thanh Lam đấy. Thanh Lam ngày xưa còn làm cả đá quý".

Thanh Lam thừa nhận: "Đúng vậy, hồi xưa tôi tự xâu mấy vòng đá quý đem bán". Điều này khiến ai cũng bất ngờ vì những thông tin này gần như chỉ có người thân của Thanh Lam biết được.

Thậm chí, phiên bản AI còn tiết lộ một bí mật bất ngờ của Thanh Lam: "Thanh Lam từng có một mối tình và bị bạn trai ghen đến mức gắn cả định vị lên người". Chính Thanh Lam nghe xong cũng thừa nhận: "Đúng vậy, chuyện này là có thật".

Sau chương trình, ai cũng thích thú vì biết thêm quá nhiều thông tin ít ai biết của Thanh Lam.