NSND Quốc Hưng ra mắt MV dài hơn 8 phút, ca ngợi "Đất nước hôm nay"

Chiều 22/1, tại Hà Nội, NSND Quốc Hưng và nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chính thức ra mắt MV "Đất nước hôm nay". Tác phẩm do nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác, NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng thể hiện cùng sự tham gia của dàn Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

"Đất nước hôm nay" gồm 6 chương, mỗi chương đảm nhiệm một vai trò riêng trong tiến trình tư tưởng. Từ không gian cội nguồn thiêng liêng qua những thử thách của lịch sử đến hình ảnh đất nước đang vươn mình phát triển, hội nhập và hướng tới tương lai...

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.

Theo đuổi đề tài quê hương, đất nước từ rất sớm, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc chính ca như: Tôi đi, Xin rạng ngời, Đất nước yêu người, Đất nước vươn mình, Đất ơi nở hoa… được thể hiện bởi các giọng ca hàng đầu như NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, Trọng Tấn, NSƯT Hoàng Tùng, Lê Anh Dũng… Tuy nhiên với anh, hình thức ca khúc phổ biến với khuôn khổ 2 đoạn hay 3 đoạn vẫn chưa đủ để diễn đạt trọn vẹn những suy tư về đất nước mà anh ấp ủ.

"Tôi nhận ra rằng, chúng ta nói rất nhiều về đất nước, về lịch sử, chiến tranh và hòa bình nhưng hiếm khi có một không gian âm nhạc đủ lớn để con người có thể đứng lại, nhìn toàn bộ hành trình ấy như một chỉnh thể sống", nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung chia sẻ.

Chính cảm giác thiếu hụt đó đã thôi thúc anh tìm đến cấu trúc trường ca - đại hợp xướng, một hình thức cho phép nhiều giọng nói cùng tồn tại trong một dòng chảy thống nhất: Giọng của lịch sử, của đời sống, của cộng đồng và của từng con người cụ thể. "Khi cấu trúc ca khúc phổ thông không còn đủ để chứa những suy tư, tôi biết mình phải tìm đến một cấu trúc lớn hơn", anh bày tỏ.

NSND Quốc Hưng.

NSND Quốc Hưng cho biết, việc anh nhận lời thể hiện "Đất nước hôm nay" xuất phát từ sự tin cậy và gắn bó nghề nghiệp lâu năm với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Trước đó, anh từng đồng hành và sản xuất 3 album âm nhạc cho Nguyễn Thành Trung, đều đạt hiệu quả nghệ thuật tích cực.

"Khi Thành Trung chia sẻ ý tưởng viết một tác phẩm về đất nước nhân dịp Đại hội Đảng, tôi hoàn toàn ủng hộ và khuyến khích Trung viết. Quãng giọng của tôi thì Trung đã rất hiểu", NSND Quốc Hưng nói. Chính anh cũng góp ý để tác phẩm được mở rộng về cấu trúc, không chỉ viết cho một giọng nam mà có thêm giọng nữ song ca và hợp xướng, nhằm tạo nên một chỉnh thể âm nhạc đồ sộ, đa thanh và giàu khả năng biểu đạt hơn.

Theo NSND Quốc Hưng, điểm khác biệt lớn của "Đất nước hôm nay" so với nhiều tác phẩm chính luận, sử thi anh từng thể hiện nằm ở tư duy cấu trúc và ngôn ngữ âm nhạc. Bản thảo ban đầu của tác phẩm dài hơn 15 phút với rất nhiều ý tưởng và chất liệu. Thế nhưng sau khi trao đổi cùng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và NSND Phạm Ngọc Khôi, ê-kíp thống nhất rút gọn tác phẩm xuống khoảng hơn 8 phút, độ dài phù hợp để giữ được sức nặng tư tưởng mà vẫn đảm bảo khả năng tiếp nhận của người nghe.

NSND Quốc Hưng và ca sĩ Thu Hằng.

NSND Quốc Hưng và dàn Hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

"Cắt đi những phần tâm huyết là điều rất tiếc nhưng nếu tác phẩm quá dài thì khó ai có thể nghe trọn vẹn, kể cả người biểu diễn", anh chia sẻ. Sau khi thống nhất cấu trúc, quá trình phối khí được thực hiện kỹ lưỡng, qua nhiều phương án, trước khi chốt bản cuối cùng của nhạc sĩ Dương Đức Thụy.

"Đất nước hôm nay" được NSND Quốc Hưng song ca cùng học trò của mình là ca sĩ Sao Mai Thu Hằng. "Thu Hằng là giọng ca được đào tạo bài bản, có kỹ thuật vững, hơi thở cổ điển tốt. Khi hát cùng nhau, hai thầy trò không có sự lệch pha mà khá hòa quyện", anh nhận xét.

Đặc biệt, việc MV ra mắt đúng dịp chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV càng làm cảm xúc của NSND Quốc Hưng trở nên trọn vẹn. "Tôi xem đây là một sự gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thời cuộc, nơi tiếng hát được đặt trong bối cảnh lớn lao của dân tộc, như một lời tri ân quá khứ và gửi gắm niềm tin vào tương lai của đất nước", anh nhấn mạnh.

Ê-kíp thực hiện MV "Đất nước hôm nay" trong buổi ra mắt.

Về mặt hình ảnh, "Đất nước hôm nay" được đạo diễn Anh Quân xây dựng bằng ngôn ngữ thị giác giản dị, tiết chế nhưng giàu hiệu quả. Là người từng thực hiện nhiều MV mang màu sắc dân gian, trữ tình và cách mạng, lần này anh đối diện với một thử thách mới khi phải chuyển tải tinh thần của một trường ca - đại hợp xướng trong khuôn khổ một MV.

Đạo diễn Anh Quân cho biết, áp lực lớn nhất đến từ việc tác phẩm được thực hiện trong thời gian khá gấp: "MV được thực hiện trong khoảng thời gian rất gấp để kịp phát hành chào mừng Đại hội Đảng nên áp lực về tiến độ là rất lớn. Trong suốt quá trình quay và hậu kỳ, cả ê-kíp gần như phải làm việc liên tục khoảng 20 tiếng mỗi ngày. Dù vậy, tôi luôn cố gắng giữ sự tỉnh táo và sáng tạo trong từng quyết định hình ảnh, đồng thời lắng nghe những góp ý từ ê-kíp để sản phẩm cuối cùng có thể truyền tải trọn vẹn ý tưởng và thông điệp mà nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gửi gắm", anh cho biết.