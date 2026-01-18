NSND có đôi mắt đẹp nhất Việt Nam: Sáng hơn cả sao trên trời, nhan sắc vượt xa cả hoàn mỹ

Sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, NSND Trà Giang là một trong những gương mặt mang tính biểu tượng của điện ảnh cách mạng Việt Nam. Bà thuộc thế hệ sinh viên khóa đầu tiên của Đại học Điện ảnh Việt Nam - lớp nghệ sĩ đặt nền móng cho dòng phim cách mạng suốt nhiều thập kỷ sau này.

Ngay từ những năm đầu bước chân vào nghệ thuật, Trà Giang đã sớm bộc lộ khí chất của một ngôi sao điện ảnh hiếm có. Bộ phim đầu tay Một Ngày Đầu Thu (1961) mở ra con đường diễn xuất chuyên nghiệp, nhưng phải đến vai chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, tên tuổi Trà Giang mới thực sự ghi dấu ấn mạnh mẽ. Vai diễn này đã mang về cho bà Huy chương Bạc tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva năm 1963 - một thành tích đặc biệt với điện ảnh Việt Nam thời bấy giờ.

Sau đó, NSND Trà Giang tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt tác phẩm kinh điển như Vĩ Tuyến 17 Ngày Và Đêm (giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan Phim Quốc tế Moskva 1973), Bài Ca Ra Trận, Em Bé Hà Nội, Ngày Lễ Thánh… Chỉ với 17 bộ phim trong sự nghiệp, bà đã trở thành tượng đài khó thay thế của màn ảnh Việt.

Điều khiến Trà Giang khác biệt không chỉ nằm ở diễn xuất tinh tế, mà còn ở nhan sắc mang vẻ đẹp đằm thắm, phúc hậu rất Á Đông. Đặc biệt, đôi mắt của bà được giới chuyên môn và khán giả ca ngợi là "đôi mắt đẹp nhất Việt Nam": đôi mắt sâu, trong, sáng, có khả năng kể chuyện ngay cả khi không cần lời thoại. Ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa kiên cường, khi buồn như ôm trọn nỗi đau thời cuộc, lúc sáng rực niềm tin và khát vọng sống. Có người từng ví, đôi mắt Trà Giang còn sáng hơn cả sao trên trời, bởi nó không chỉ đẹp mà còn mang theo chiều sâu của lịch sử, thân phận và số phận con người Việt Nam qua chiến tranh.

Trà Giang cũng là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, đồng thời được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải Thành tựu trọn đời, sự ghi nhận cho cả một hành trình cống hiến lặng lẽ nhưng bền bỉ.

Ở thời điểm đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc Trà Giang sớm rời xa màn ảnh từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Sau khi từ giã đóng phim, bà trở về giảng dạy diễn xuất tại Trường Điện ảnh, tiếp tục truyền lại kinh nghiệm và tinh thần nghề cho thế hệ sau. Đến khi nghỉ hưu năm 1998, nghệ sĩ lại tìm thấy một niềm đam mê mới: hội họa.

Ban đầu chỉ là "vẽ cho vui", nhưng theo thời gian, hội họa trở thành thế giới riêng của Trà Giang. Bà đã sáng tác hàng trăm bức tranh, lấy cảm hứng từ phụ nữ, điện ảnh và những vùng đất từng đi qua trong đời. Dù luôn khiêm tốn nhận mình chỉ là "diễn viên vẽ tranh", NSND Trà Giang đã có 10 triển lãm nhóm và 4 triển lãm cá nhân, con số đủ cho thấy sự nghiêm túc với đam mê này.

Nhiều năm nay, "chị Dịu" Trà Giang sống một mình trong căn hộ chung cư trên đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 3, TP.HCM). Không gian không quá rộng, nhưng đủ yên tĩnh để bà sinh hoạt, vẽ tranh và tận hưởng những ngày tháng an nhiên. Chồng đã qua đời, con gái duy nhất định cư ở nước ngoài, song nữ nghệ sĩ vẫn giữ cho mình tinh thần lạc quan, điềm tĩnh, tìm thấy niềm vui trong sáng tạo và ký ức đẹp của một đời nghệ thuật.

Ở tuổi 84, NSND Trà Giang, người từng được gọi là "người đàn bà đẹp xuyên thế kỷ" của điện ảnh Việt, không còn xuất hiện trước công chúng nhiều như xưa. Nhưng hình ảnh về đôi mắt đẹp nhất Việt Nam, sáng hơn sao trời, cùng những vai diễn kinh điển của bà vẫn sống mãi trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.