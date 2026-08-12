Novorossiysk bị tấn công chưa từng thấy, Nga ban bố tình trạng khẩn cấp – Ông Putin mặc quân phục cảnh cáo khối 32 nước

Đài TST (Nga) ngày 12/8 đưa tin, "thành phố anh hùng" Novorossiysk của Nga vừa trải qua một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu.

Novorossiysk bị tấn công dữ dội chưa từng thấy

Theo TST, đêm 11/8, Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng hàng trăm máy bay không người lái nhằm vào vùng Kuban. Novorossiysk, Anapa, Gelendzhik và huyện Temryuk đều bị ảnh hưởng, trong đó đòn đánh chính tập trung vào Novorossiysk.

Cuộc tập kích khiến một trẻ em 8 tuổi thiệt mạng và 19 người bị thương. TST cho biết, đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất mà thành phố cảng này phải trải qua kể từ đầu xung đột.

Cảnh báo không kích tại Novorossiysk được phát đi từ tối 11/8 và kéo dài đến sáng hôm sau. Trong khoảng thời gian này, cảnh báo tên lửa liên tục được kích hoạt rồi dỡ bỏ. Thành phố cũng phát cảnh báo về nguy cơ bị tấn công từ hướng biển do khả năng xuất hiện xuồng không người lái.

Toàn bộ lực lượng chức năng Novorossiysk được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

"Thành phố anh hùng" Novorossiysk của Nga vừa trải qua một trong những cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Ảnh: ukrinform

Đến sáng 12/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã phá hủy tổng cộng 502 UAV cánh cố định của Ukraine trong đêm trên nhiều khu vực, bao gồm vùng Krasnodar, bán đảo Crimea và vùng biển Đen.

Con số được Nga công bố cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đợt tập kích. Phía Ukraine đã tìm cách tạo ra số lượng mục tiêu đủ lớn để gây quá tải cho mạng lưới trinh sát và phòng không Nga, đồng thời triển khai phương tiện tấn công từ nhiều hướng.

Tại Novorossiysk, mảnh vỡ UAV rơi xuống 21 tòa nhà dân cư, trong đó có nhiều chung cư cao tầng. Bốn doanh nghiệp cũng được xác nhận bị hư hại.

Ở quận Vostochny, mảnh vỡ UAV xuyên thủng mái một ngôi nhà, khiến một phụ nữ và một trẻ em 6 tuổi phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng. Cầu vượt trên phố Magistralnaya cũng bị hư hỏng và phải phong tỏa hoàn toàn.

Theo thông tin cập nhật, 12 người vẫn đang điều trị tại các bệnh viện ở Novorossiysk, trong khi 7 người khác được điều trị ngoại trú. Hai bệnh nhân trong tình trạng nặng dự kiến được hội chẩn từ xa với các chuyên gia liên bang.

Hình ảnh một cuộc tấn công trước đây của Ukraine vào Novorossiysk. Ảnh: Arbatmedia

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp

Trước mức độ thiệt hại nghiêm trọng, chính quyền Nga quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp tại Novorossiysk. Biện pháp này cho phép tập trung nguồn lực cho hoạt động cứu hộ, kiểm tra các tòa nhà bị ảnh hưởng, khôi phục cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dân.

Hai điểm lưu trú tạm thời được thiết lập tại các trường học, tiếp nhận khoảng 90 người dân phải sơ tán. Một ủy ban thành phố cũng bắt đầu thống kê thiệt hại để xác định phương án sửa chữa nhà ở và chi trả bồi thường.

Giao thông trên phố Magistralnaya bị phong tỏa do cầu vượt hư hỏng. Các phương tiện được hướng dẫn đi vòng qua phố Portovaya và làng Kirillovka. Văn phòng Công tố vùng Krasnodar đồng thời mở đường dây nóng dành cho những người bị ảnh hưởng.

Chính quyền còn hạn chế giao thông theo hướng Gelendzhik, yêu cầu người dân tránh xa cửa sổ, không ra khu vực ven biển và không cản trở hoạt động của lực lượng khẩn cấp.

Người dân được đặc biệt khuyến cáo không quay phim hoặc đăng tải hoạt động của hệ thống phòng không, vị trí mảnh vỡ UAV rơi xuống và quá trình triển khai của lực lượng chức năng. Những hình ảnh như vậy có thể bị phía Ukraine khai thác để đánh giá kết quả và hiệu chỉnh các cuộc tấn công tiếp theo.

Novorossiysk giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với Nga khi vừa là một trong những cảng lớn nhất miền nam nước này, vừa là đầu mối xuất khẩu, vận chuyển dầu, ngũ cốc và hoạt động hải quân.

Theo TST, cuộc tấn công vì vậy có thể đồng thời theo đuổi các mục tiêu quân sự, kinh tế và tâm lý. Một cảng ngũ cốc được thông báo bị hư hỏng và phải tạm thời gián đoạn hoạt động.

Về nơi xuất phát của các UAV, chuyên gia quân sự, Đại tá Hải quân dự bị Vasily Dandykin cho rằng chúng có thể được phóng từ tỉnh Nikolayev, khu vực tỉnh Kherson do Kiev kiểm soát hoặc tỉnh Odessa.

Tuy nhiên, chỉ Bộ Quốc phòng Nga mới có thể xác định chính xác đường bay của từng phương tiện dựa trên dữ liệu radar, mảnh vỡ và các tài liệu giám sát khách quan.

Việc đồng thời xuất hiện mối đe dọa trên không và trên biển cho thấy đây có thể là một cuộc tấn công phối hợp, bao gồm UAV tầm xa, mục tiêu giả, xuồng không người lái và hoạt động trinh sát hỗ trợ.

Ông Putin mặc quân phục, cảnh cáo khối 32 nước

Giữa lúc Novorossiysk hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn, Tổng thống Vladimir Putin xuất hiện trong quân phục trên tuần dương hạm Varyag để theo dõi cuộc tập trận của Hạm đội Thái Bình Dương.

Tại đây, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo NATO không chỉ tìm cách bao vây Nga từ nhiều phía mà còn đang từng bước thâm nhập khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

“NATO đang thâm nhập khu vực này, các khối quân sự – chính trị mới đang được hình thành. Những hệ thống vũ khí mới đã và đang được lên kế hoạch triển khai tại đây, tạo ra mối đe dọa đối với đất nước chúng ta”, ông Putin tuyên bố.

NATO hiện có 32 quốc gia thành viên sau khi Thụy Điển chính thức gia nhập vào tháng 3/2024.

Theo Tổng thống Nga, hoạt động của phương Tây cũng đang khiến căng thẳng tại Bắc Cực gia tăng. Khu vực này ngày càng thu hút sự chú ý của các cường quốc do sở hữu nguồn tài nguyên lớn và giữ vị trí quân sự đặc biệt.

Ông Putin phát cảnh báo tới NATO và Nhật Bản. Ảnh: TST

Ông Putin đồng thời đề cập Nhật Bản, một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn tại châu Á – Thái Bình Dương. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Tokyo lần đầu tiên xếp Moscow vào nhóm những mối đe dọa chính trong các văn kiện chiến lược của mình.

Ông khẳng định Nga không tạo ra lý do để Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng Tokyo vẫn tham gia chính sách trừng phạt của phương Tây.

Trong báo cáo gửi Tổng thống Putin, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Viktor Liina cho biết quân đội Nga đã phân tích hoạt động hàng hải trong khu vực.

Theo ông, từ ngày 24/4 đến ngày 6/8, có 1.001 tàu đi qua vùng đặc quyền kinh tế của Nga dọc theo các đảo thuộc quần đảo Nam Kuril. Trong số đó, 379 tàu treo cờ những quốc gia bị Nga liệt vào danh sách không thân thiện.

“Chúng tôi biết các tuyến đường, biết họ vận chuyển gì và đó là tàu của ai”, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương nói.

Ông Liina cho rằng phương Tây đang sử dụng tàu của các nước thứ ba để vận chuyển hàng hóa phục vụ lợi ích của mình, về thực chất tạo thành một “hạm đội bóng tối”. Nga có đủ lực lượng để kiểm tra và bắt giữ những tàu này nếu cần thiết.

Tổng thống Putin sau đó cáo buộc phương Tây đã bắt đầu thực hiện những hành động mang tính “cướp biển”. Theo ông, khi các thể chế quốc tế có trách nhiệm ngăn chặn những hành động như vậy không còn hoạt động hiệu quả, Nga sẽ buộc phải đáp trả tương xứng.