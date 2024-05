Nothing Phone (2a) được tích hợp ChatGPT, nâng cấp camera và nhiều tính năng mới khác

Ban đầu được phát hành cho Nothing Phone (2), bản cập nhật Nothing OS 2.5.5 cũng bao gồm một số nâng cấp hữu ích về camera và một số bản sửa lỗi tiện dụng khác. Cụ thể như nhật ký thay đổi (như được ghi chú bởi Nothing) nêu bật các cài đặt độ sáng tự động tốt hơn và các cuộc gọi được cải thiện với Android Auto.

Tích hợp ChatGPT

Tùy chọn cử chỉ mới trong ứng dụng Nothing X có thể bắt đầu cuộc trò chuyện thoại với ChatGPT. Tính năng này hoạt động thông qua tai nghe Nothing Ear và Nothing Ear (a). Đi kèm với ChatGPT sắp đây còn có các sản phẩm âm thanh Nothing khác.

Bên cạnh đó, tiện ích ChatGPT mới giúp người dùng truy cập nhanh chóng và dễ dàng từ màn hình chính của thiết bị. Bên trong GPT cũng được thêm nút trên ảnh chụp màn hình và cửa sổ bật lên bảng nhớ tạm để dán trực tiếp nội dung vào cuộc trò chuyện mới.

Camera

Hệ thống camera trên Nothing Phone (2a) được tối ưu hóa tính nhất quán màu sắc. Cụ thể, trong camera chính góc rộng có thể được điều chỉnh cân bằng trắng và độ lệch màu ở nhiệt độ thấp hơn.

Hệ thống camera này cũng có thể cải thiện độ sáng chân dung trong cảnh HDR bằng cách phù hợp với tông màu da cụ thể của người dùng. Đồng thời, giải quyết các vấn đề nhiễu bất thường ở chế độ dọc bằng cách tối ưu hóa chiến lược bố cục HDR. Và cải thiện hiệu suất mở ứng dụng máy ảnh bằng cách điều chỉnh chiến lược lập lịch CPU.

Các tối ưu hóa khác

Tối ưu hóa hiển thị trực quan mức pin trong tiện ích Pin.

Chế độ tiết kiệm năng lượng nâng cao để đảm bảo chế độ rung cho cuộc gọi và thông báo vẫn hoạt động.

Tích hợp thuật toán hỗ trợ AI để điều chỉnh ánh sáng thông minh hơn cho độ sáng tự động.

Cải thiện độ ổn định của cuộc gọi để đảm bảo kết nối đáng tin cậy hơn.

Tăng độ mượt khi vuốt xuống để mở rộng Cài đặt nhanh.

Cải thiện tính trôi chảy khi mở khóa thiết bị sau khi không hoạt động.

Đã giải quyết vấn đề bên kia không thể nghe thấy người gọi khi kết nối với Android Auto.

Việc tích hợp ChatGPT có lẽ là điểm nổi bật ở Nothing Phone (2a). Bên cạnh các tiện ích truy cập nhanh, người dùng thậm chí có thể sử dụng giọng nói của mình để tương tác với chatbot, điều này có thể rất hữu ích. Ngoài ra, lưu ý rằng để sử dụng các tính năng ChatGPT mới, người dùng cần đảm bảo rằng, có phiên bản mới nhất của ứng dụng ChatGPT (có sẵn qua Cửa hàng Play) trên điện thoại của mình cùng với bản cập nhật Nothing OS 2.5.5 mới cài đặt .

Theo công ty của Giám đốc Carl Pei, Nothing Phone (2a) ra đời dành cho “những người thích khám phá những cải tiến và thiết kế mới nhưng cũng biết họ muốn và không muốn gì từ điện thoại thông minh của mình”.

Với thiết kế hoàn toàn bằng nhựa, Nothing Phone (2a) có ba tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng và Sữa. Ở mặt sau, điện thoại mô phỏng lại Giao diện Glyph mang tính biểu tượng, duy trì các khả năng của Nothing Phone (2) đồng thời tăng thêm tính thẩm mỹ khác biệt với cấu hình ba đèn độc đáo.

Nothing Phone (2a) có màn hình AMOLED 6,7 inch linh hoạt, mang lại khả năng tái tạo màu sắc chính xác đến kinh ngạc với 1,07 tỷ màu, trong khi vẫn chú ý đến mức tiêu thụ pin.

Được bảo vệ bởi kính Gorilla Glass 5, màn hình Nothing Phone (2a) có khả năng chống trầy xước và nứt tốt hơn, giúp màn hình bền hơn trước những cú rơi thiếu kiểm soát. Với độ sáng tối đa 1.300 nits, máy vượt trội hơn chiếc điện thoại đầu tiên của Nothing, chiếc Nothing Phone (1), có thể đạt tới 1200 nits. Máy có tốc độ làm mới 120 Hz, cung cấp các tương tác cực kỳ mượt mà và thích ứng linh hoạt với nội dung được hiển thị.

Nothing Phone (2a) sở hữu camera kép 50 MP phía sau, được hỗ trợ bởi công nghệ TrueLens Engine. Để có những bức ảnh selfie chất lượng, Nothing Phone (2a) tự hào có camera trước 32 MP ấn tượng. Máy sử dụng cùng cảm biến với Nothing Phone (2), mang lại độ nhạy sáng cao hơn 27% so với Nothing Phone (1), nghĩa là có nhiều chi tiết hơn tỏa sáng trong mỗi bức ảnh selfie, bất kể điều kiện ánh sáng nào.

Nothing Phone (2a) được trang bị bộ xử lý Dimension 7200 Pro là sự hợp tác giữa Nothing và MediaTek. Máy được thiết kế để mang lại hiệu suất vượt trội trong khi vẫn chú ý đến hiệu quả sử dụng năng lượng. Đối với các tùy chọn lưu trữ, bạn có thể chọn giữa RAM 8GB với Dung lượng lưu trữ 128GB hoặc 256GB (dành riêng cho thị trường Ấn Độ) hoặc chọn biến thể có RAM 12GB và dung lượng lưu trữ 256GB.

Nothing Phone (2a) được trang bị viên pin 5.000 mAh, khiến nó trở thành pin lớn nhất từng thấy trên Nothing Phone. Máy được tích hợp phần mềm Nothing OS 2.5, dựa trên Android 14.