Theo Công an tỉnh Hưng Yên thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện thủ đoạn tội phạm công nghệ cao vô cùng tinh vi. Các nhóm đối tượng tiếp cận người dân, gạ gẫm chụp ảnh Căn cước công dân (CCCD) hai mặt và dùng điện thoại quét nhận diện khuôn mặt đa chiều. Đổi lại, người dân được trả một khoản tiền nhỏ.

Thậm chí, các đối tượng còn “đặt lịch” hẹn quay lại hàng tuần để tiếp tục quét khuôn mặt nhận tiền. Khi có trọn bộ dữ liệu này, đối tượng sẽ sử dụng để thực hiện các hành vi phạm pháp như: rửa tiền và lừa đảo; trục lợi tài chính xuyên biên giới; vay nợ tín dụng đen...

Nhiều người dân lầm tưởng đây là "việc nhẹ lương cao" mà không lường trước được những rủi ro tiềm ẩn. Việc bán đi danh tính của mình sẽ đẩy nạn nhân trở thành đồng phạm vô ý và vi phạm pháp luật. Hành vi mua bán dữ liệu cá nhân là vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2026), mua, bán dữ liệu cá nhân là hành vi bị nghiêm cấm. Các đối tượng thu mua dữ liệu trái phép có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 10 lần khoản thu từ hành vi vi phạm, hoặc áp dụng mức phạt tối đa 3 tỷ đồng đối với tổ chức (cá nhân vi phạm phạt bằng một 1/2 mức này), đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ảnh minh họa

Để bảo vệ bản thân, gia đình và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị quần chúng nhân dân, các cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh lưu trú thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp ảnh, quay phim Căn cước công dân, Hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân.

- Không tham gia các hoạt động quét khuôn mặt, cung cấp dấu vân tay, giọng nói để đổi lấy tiền bạc, quà tặng từ các đối tượng không rõ lai lịch.

- Các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà trọ phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài; kiên quyết không tiếp tay, bao che cho người nước ngoài nhập cảnh hoạt động sai mục đích.

- Nghị định số 61/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/4/2026) đã quy định rõ người dân có thể gửi dữ liệu, hình ảnh, video tố giác vi phạm pháp luật trực tiếp thông qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID). Nếu phát hiện các đối tượng lạ mặt, người nước ngoài có dấu hiệu lôi kéo người dân tụ tập để chụp ảnh, thu thập dữ liệu, đề nghị người dân bí mật ghi hình và gửi ngay qua VNeID, hoặc báo cho Công an xã/phường gần nhất để kịp thời xử lý.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên